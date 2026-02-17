Acasă » Bancuri » BANC | „Bulă, cum poți să zici că sunt 3 Arcuri de Triumf în București?”

BANC | „Bulă, cum poți să zici că sunt 3 Arcuri de Triumf în București?”

De: Alina Drăgan 17/02/2026 | 07:10
BANC | Bulă, cum poți să zici că sunt 3 Arcuri de Triumf în București?

Ziua bună se cunoaște încă de dimineață și trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este Bulă, care este uimit de ce a văzut pe drumul de la aeroportul Otopeni până în Crângași.

– Bulă, cum poți să zici că sunt 3 Arcuri de Triumf în București? Este doar unul!

– Le-am văzut cu ochii mei, Ștrulă. Trei sunt!

– Cum așa?

– Le-am văzut când am venit cu taxiul de la aeroportul Otopeni în Crângași.

„Tataie, ce este dragostea?”

Un adolescent își întreabă bunicul:

-Tataie, ce e dragostea?

– Păi… la 20 de ani, DMS! La 40 de ani, DMS. La 60 de ani, DMS. La 80 de ani, DMS.

-Bine tataie, dar ce înseamnă DMS?

-La 20 de ani… Dimineața, la Miezul-zilei și Seara.

La 40 de ani… Duminica, Marți și Sâmbăta.

La 60 de ani… În Decembrie, Martie și în Septembrie.

-Și la 80 de ani?

-La 80 de ani… Dorințele mele secrete.

Alte bancuri amuzante

Bulă are probleme de sănătate, obezitate, colesterol, tensiune mărită, ficat mărit, aşa că merge la doctor. Îl întreabă doctorul:

– Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi? Bulă:

– Mmm… Aşa şi aşa…

– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?

– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.

– Dulciuri mănânci?

– Mmm… Aşa şi aşa… Cam 5 ciocolate pe zi. – Sărat mănânci?

– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.

– Grăsimi mănânci?

– Mmm… Aşa şi aşa… Cam un kil-două de slană pe zi…

– Prăjit mănânci?

– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi.

– Aha… Dar de băut, bei?

– A, da! De băut, beau!

 

– Bulă, dacă într-un copac sunt 10 păsări și împuști 3, câte rămân?

Bulă răspunde sigur:

– Niciuna!

– Cum așa? întreabă profesoara.

– Păi, doamnă, celelalte se sperie și zboară.

Profesoara, zâmbind:

– Răspunsul corect era 7, dar îmi place cum gândești.

Bulă zice:

– Și eu am o întrebare: trei femei merg pe stradă cu o înghețată. Una o mușcă, una o linge și una o suge. Care e măritată?

Profesoara se înroșește:

– Cea care o suge…

– Greșit, doamnă, zice Bulă. Cea cu verigheta. Dar îmi place cum gândiți!

Bancul începutului de săptămână | Austeritate în 2026

BANCUL ZILEI | Adevărul despre roșiile din supermarket

