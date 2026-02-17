BANC | „Bulă, cum poți să zici că sunt 3 Arcuri de Triumf în București?”

Ziua bună se cunoaște încă de dimineață și trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este Bulă, care este uimit de ce a văzut pe drumul de la aeroportul Otopeni până în Crângași.
– Bulă, cum poți să zici că sunt 3 Arcuri de Triumf în București? Este doar unul!
– Le-am văzut cu ochii mei, Ștrulă. Trei sunt!
– Cum așa?
– Le-am văzut când am venit cu taxiul de la aeroportul Otopeni în Crângași.
Un adolescent își întreabă bunicul:
-Tataie, ce e dragostea?
– Păi… la 20 de ani, DMS! La 40 de ani, DMS. La 60 de ani, DMS. La 80 de ani, DMS.
-Bine tataie, dar ce înseamnă DMS?
-La 20 de ani… Dimineața, la Miezul-zilei și Seara.
La 40 de ani… Duminica, Marți și Sâmbăta.
La 60 de ani… În Decembrie, Martie și în Septembrie.
-Și la 80 de ani?
-La 80 de ani… Dorințele mele secrete.
Bulă are probleme de sănătate, obezitate, colesterol, tensiune mărită, ficat mărit, aşa că merge la doctor. Îl întreabă doctorul:
– Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi? Bulă:
– Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam 5 ciocolate pe zi. – Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam un kil-două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi.
– Aha… Dar de băut, bei?
– A, da! De băut, beau!
– Bulă, dacă într-un copac sunt 10 păsări și împuști 3, câte rămân?
Bulă răspunde sigur:
– Niciuna!
– Cum așa? întreabă profesoara.
– Păi, doamnă, celelalte se sperie și zboară.
Profesoara, zâmbind:
– Răspunsul corect era 7, dar îmi place cum gândești.
Bulă zice:
– Și eu am o întrebare: trei femei merg pe stradă cu o înghețată. Una o mușcă, una o linge și una o suge. Care e măritată?
Profesoara se înroșește:
– Cea care o suge…
– Greșit, doamnă, zice Bulă. Cea cu verigheta. Dar îmi place cum gândiți!
