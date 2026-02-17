Acasă » Știri » E oficial! Cătălin Măruță a semnat noul contract, după ce a fost dat afară de Pro TV: ”Lucrurile bune nu se opresc”

E oficial! Cătălin Măruță a semnat noul contract, după ce a fost dat afară de Pro TV: "Lucrurile bune nu se opresc"

De: Iancu Tatiana 17/02/2026 | 07:39
E oficial! Cătălin Măruță a semnat noul contract, după ce a fost dat afară de Pro TV: "Lucrurile bune nu se opresc"
Cătălin Măruță a semnat noul contract. Sursă foto: Instagram

Cătălin Măruță, unul dintre cei mai cunoscuți moderatori din România, nu s-a oprit din muncă nici acum, după ce a părăsit platourile emisiunii pe care o modera de mai bine de un deceniu.

Printr-o postare pe platforma sa de socializare, Cătălin Măruță a dus în atenția fanilor ultimele activități pe care le face, asta după ce în urmă cu aproximativ 3 săptămâni a luat o decizie monumentală.

Cu ce se ocupă Măruță după ce a fost dat afară de Pro TV

Plecarea lui din postul de televiziune a marcat sfârșitul unui nou început, iar Măruță continuă asocierea cu mari brand-uri, părând că a trecut rapid peste horărârea radicală.

Cătălin Măruță a semnat noul contract
Cătălin Măruță a semnat noul contract

Pe pagina sa de de Instagram, acesta a scris un mesaj plin de recunoștință după ce a semnat colaborarea cu un brand de telefonie mobilă cu care acesta oricum a mai cooperat în trecut. Acesta crede că relația de parteneriat are o însemnătate profundă și consideră că pe parcurs s-a format o legătură mult mai puternică: „Unele colaborări cresc în timp și devin mai mult decât proiecte. Devin relații construite pe încredere, pe oameni și pe valori comune. Iar când drumul merge mai departe, îți dai seama că nu e întâmplător.”, spune el pe Instagram.

Relația de parteneriat devine o relație de prietenie

Fostul moderator a semnat contractual cu Catalin Gurău, managerul rețelei mobile și continuă parteneriatul cu o nouă campanie – „Potrivirea Perfectă”. Potrivit mesajului transmis pe Instagram, această asociere nu este una oarecare, ci este consolidată și are scopuri commune: „De data asta, continuarea ne găsește și mai aproape de ceea ce suntem noi, ca familie. Iar pentru mine asta face totul și mai personal.”, transmite acesta.

Cătălin Măruță a semnat noul contract
Cătălin Măruță a semnat noul contract

După o perioadă tumultoasă, în viața lui Cătălin Măruță au loc și momente de fericire, pe care acesta nu ezită să le împărtășească cu cei care îl urmăresc: „Cred că atunci când există încredere, lucrurile bune nu se opresc. Doar evoluează și capătă sensuri noi.”, spune Cătălin Măruță în postarea în care anunță noile proiecte pe care le va avea.

Dan Negru, mesaj acid după ce PRO TV l-a dat afară pe Cătălin Măruță: „Televiziunea n-a știut să folosească acest ‘lipici’”
Andra Măruță a mărturisit ce truc are pentru a slăbi: „Vreau să mai dau 6 kilograme jos”
