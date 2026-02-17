Babasha, eliminat de la Desafio. Manelistul a aflat diferența dintre bărbați și femei

O nouă eliminare va avea loc la Desafio în această seară, 17 februarie. O echipă câștigă imunitatea, iar celelalte două își trimit oamenii la duelul eliminator. Ei bine, confruntarea finală se va da între Babasha și Rafael Szabo. Norocul nu o să mai fie de partea artistului de această dată. Manelistul a aflat diferența dintre bărbați și femei și a fost eliminat.

În această seară un nou duel de eliminare are loc la Desafio. De această dată, Norocoșii își vor adjudeca imunitatea, așa că Visătorii și Luptătorii ajung la duel. Lupta este una strânsă, iar cei aruncați în joc au dat tot ce au putut pentru a se feri de eliminare.

Babasha, eliminat de la Desafio

Așa cum spuneam, duelul este jucat de Visători și Luptători. Ei bine, în mod deloc surprinzător, Babasha este cel care va juca, din nou, proba eliminatorie pentru Luptători, la fel ca săptămânile trecute. Artistul s-a propus singur, iar colegii i-au susținut și respectat dorința și de această dată.

Din tabăra Visătorilor, Rafael Szabo este concurentul care o să fie aruncat în luptă. Cei doi se vor confrunta, iar la final, Visătorul este cel care va ieși câștigător și îl va învinge pe manelist. Astfel, Babasha părăsește Desafio.

Până la duelul din această seară, Babasha a mai fost trimis în luptă de echipa sa de trei ori. Fiecare dintre cele trei nominalizări avute anterior au fost la dorința sa. Până la confruntarea cu Rafael Szabo, manelistul s-a duelat numai cu fete. Le-a eliminat pe Alina Ceban, pe Delia Salchievici și pe Bettyshor, dar acum lucrurile se pare că au fost mai dificile pentru el.

De această dată, Babasha s-a confruntat cu un oponent de același sex, iar deznodământul duelului a fost diferit. Artistul nu a mai reușit să iasă învingător. Parcursul lui Babasha la Desafio se încheie, iar cântărețul va pleca acasă. După ce a reușit să elimine trei adversare, acum manelistul o să fie trimis acasă de Rafael Szabo.

