Cât s-a îngrășat Babasha la Desafio: Aventura, de fapt: „Credeam că mă întorc cu mușchi de acolo!”

Babasha, în vârstă de 24 de ani, face parte din echipa „Luptătorii” în cadrul emisiunii Desafio: Aventura, iar experiența din Thailanda l-a surprins chiar și pe el. Acesta a avut o surpriză când s-a uitat pe cântar și a observat că s-a îngrășat.

Babasha era convins că se va întoarce acasă mult mai slab, după efortul fizic și condițiile dure din competiție, realitatea a fost complet diferită: artistul s-a întors cu aproximativ 500 de grame în plus.

Concurentul a povestit, cu umor, că înainte de plecare îi promisese soției că va slăbi vizibil și că se va întoarce „tras prin inel”, cu mușchi și mult mai în formă. Totuși, cântarul din Thailanda l-a contrazis. După ce s-a cântărit chiar înainte de plecare din emisiune, Babasha a constatat, surprins, că nu doar că nu slăbise, ci chiar se îngrășase puțin din cauza mâncării.

Artistul recunoaște că, fiind o competiție imprevizibilă, concurenții profitau de fiecare moment în care aveau acces la hrană, pentru că nu știau când vor mai mânca din nou.

„Nu am slăbit absolut deloc în Thailanda. Când am plecat la > i-am zis și soției: > Și, de fapt, am venit cu vreo 500 de grame în plus acasă. Am avut marele noroc că în Thailanda aveau niște cântare, băgai o fisă și te cântăreai. Și, după ce am plecat am zis: >Dar, culmea, eram mai gras! Ce să faci?! Acolo trebuia să profiți când aveai mâncare pentru că nu știai cât durează treaba. Puteai să nu mai ai și trebuia să mănânci bine!”, a declarat Babasha pentru Click.ro

Câ de greu a fost pentru Babasha la Desafio: Aventura

Babasha a mai dezvăluit că, în ciuda așteptărilor publicului, condițiile de trai din Thailanda nu au fost deloc dificile pentru el. Dimpotrivă, spune că a avut parte de o experiență aproape de vacanță, cu recompense, vilă și o echipă unită care l-a ajutat să treacă mai ușor peste provocări.

Pentru artist, cel mai greu aspect nu au fost probele fizice sau mediul exotic, ci „rănile interioare”, latura emoțională a competiției, care l-a pus față în față cu propriile limite.

„Am avut o echipă foarte bună, din orice punct de vedere. Luptătorii mei au fost foarte buni și noi am avut de toate acolo: de la recompense, până la vilă, de toate. Nu pot să vă mint! Am avut fost condiții lux, am fost mai mult într-o vacanță. Cel mai greu lucru pentru mine nu au fost probele, ci rănile interioare”, a mai spus manelistul.

CITEȘTE ȘI: Concurentul de la Desafio: Aventura care a consumat toată băutura din vilă. Cine l-a dat de gol: ”N-a mai rămas nimic!”

Câți bani a primit eliminata Bettyshor de la Pro TV, pentru cele 6 săptămâni la Desafio