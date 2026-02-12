Acuzații dure la andresa Antena 1 după ce Zmărăndescu & soția au fost salvați pentru a 5-a oară de la eliminare: „Cum este posibil ca producătorii să favorizeze în asemenea hal o echipă?”

Fanii emisiunii Power Couple sunt tot mai nemulțumiți de modul în care decurge competiția, iar ediția de aseară a amplificat și mai mult valul de critici. Pentru a cincea oară, un record absolut în istoria show-ului, Cătălin și Luiza Zmărăndescu au fost la un pas de eliminare, însă au fost salvați din nou în ultimul moment.

Cătălin și Luiza Zmărăndescu au ajuns, pentru a cincea oară, la eliminare, fiind un record la Power Couple. Cei doi au fost supuși votului, alături de Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, care erau pentru prima dată nominalizați.

Toate celelalte cupluri au decis să voteze pentru cuplul format din Sandra Izbașa și Răzvan Bănică pentru a continue competiția, ceea ce însemna că soții Zmărăndescu urmau să părăsească emisiunea. Fostul sportiv a declarat că nu regretă nimic și că este recunoscător pentru experiența trăită alături de soția sa, indiferent de rezultat.

„Nu am dezamăgit, nu am regrete, nu am absolut nimic. Voi pleca la fel cum am venit, bucuros că am făcut parte din proiectul ăsta, bucuros că mi-am descoperit lucruri pe care nu știam că le am, trăiri, sentimente. Faptul că nu mai sunt supărăcios și că am trecut peste lucrurile astea, faptul că nu am făcut altceva decât să mi se repete lucruri pe care le știu deja, că Luiza mă iubește foarte mult”, a declarat Cătălin Zmărăndescu.

Deși cei doi s-au gândit că este momentul în care pleacă acasă și merg la copiii lor, totul s-a schimbat însă în momentul în care soții Urzică au deschis plicul cu avantajul câștigat anterior. S

uperputerea acestora a anulat eliminarea, iar Luiza și Cătălin Zmărăndescu au rămas din nou în competiție. În plus, în casă au intrat și Robert Tudor și soția lui, Elena, câștigătorii sezonului 2, pentru a le fi alături concurenților timp de câteva zile.

Acuzații dure pentru Antena 1

Decizia a stârnit un val de reacții negative în mediul online. Telespectatorii și-au exprimat indignarea în comentarii, acuzând producătorii de favorizare și lipsă de transparență. Mulți fani susțin că rezultatele sunt previzibile și că emisiunea și-a pierdut credibilitatea, unii anunțând chiar că vor renunța să mai urmărească show-ul.

„Este absolut strigător la cer! Cum este posibil ca producătorii să favorizeze în asemenea hal o echipă care a fost, în mod evident, cea mai slabă din concurs? Să câștigi Power Couple fără să demonstrezi nimic… e o premieră negativă. Va rămâne în istorie drept cel mai slab cuplu care a pus mâna pe trofeu. Rușine! Rușine! Sper să vedeți comentariile tuturor!”, „Deci indiferent dacă fac probele sau nu, chiar dacă pierd toți banii ei tot o să câștige. Cred că dacă nu participau ei tot câștigau. Doamne ferește, pe față”, „Renunț clar la emisiunea asta. Asemenea nervi n-am avut niciodată. Dar nici nu s-a mai văzut o nesimțire și o jegoșenie mai mare. Vă bateți joc, Antena 1. Rușine! De asta mă uit eu la televizor? Când sunt atâtea filme și seriale, podcasturi, muzică și etc etc”, „Urat din partea producție! Chiar în această săptămână, când știau deja ca sunt pentru a cincea oară la eliminare sa arunce în joc această superputere, numai ca să nu plece! Păcat de emisiune! Chiar nu meritau să rămână, nu au făcut multe probe”, „Nu va mai crede nimeni. Regia este foarte slaba încât si un copil deduce rezultatul”, „O porcărie. Dacă într-adevăr vreți să-i dați câștigători pe Zmărăndești, măcar nu mai lungiți zeama asta penibilă care a devenit emisiunea- dați-le direct trofeul, că deja întreceți orice limită a penibilului”, „Pun pariu ca oricare plic alegea din cele trei tot același lucru scria pe el, sunt niște jocuri si regii in spate”, „Foarte clar. Se aude că familia Zmărădescu câștigă. Totul este regizat, nu este corect”, „Mare dezamăgire aceasta emisiune! Nici nu mă mai uit, finalul e previzibil! Jenant!”, sunt o parte dintre comentariile fanilor.

