Tranzacția care îi costă pe frații Pavăl 823 de milioane de euro. Ce vor cumpăra aceștia

De: Anca Chihaie 12/02/2026 | 11:24
Grupul francez Carrefour a anunțat la bursa de valori de la Paris că a început negocierile exclusive cu Pavăl Holding pentru vânzarea tuturor operațiunilor sale din România. Această mutare face parte dintr-un proces amplu de revizuire strategică demarat de compania franceză la începutul anului 2025, care vizează consolidarea activităților Grupului în piețele-cheie și optimizarea portofoliului internațional.

Carrefour România deține o rețea extinsă de 478 de unități comerciale, acoperind mai multe formate de retail: 55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 de unități discount. În 2024 și 2025, operațiunile locale au generat vânzări de aproximativ 3,2 miliarde de euro inclusiv TVA, reprezentând circa 3,5% din vânzările totale ale Grupului.

Potrivit datelor transmise de companie, valoarea întreprinderii în cadrul acestei tranzacții este estimată la 823 de milioane de euro. Finalizarea vânzării este condiționată de obținerea aprobărilor din partea autorităților de reglementare, iar întregul proces este așteptat să fie finalizat în a doua jumătate a anului 2026.

Interesul pentru achiziția Carrefour România a fost ridicat, iar Pavăl Holding nu a fost singura companie care a explorat această oportunitate. În ultimele luni, mai multe companii, inclusiv grupuri internaționale, s-au arătat interesate de preluarea unităților locale, însă negocierile s-au concentrat acum exclusiv pe Pavăl Holding, vehiculul de investiții al familiei Pavăl, proprietarii lanțului de bricolaj Dedeman, unul dintre cei mai importanți jucători din piața românească.

Tranzacția reflectă un interes strategic al Pavăl Holding de a se extinde pe segmentul retail alimentar și non-alimentar printr-o rețea deja consolidată, combinând experiența de peste două decenii în dezvoltarea Dedeman cu structura și know-how-ul Carrefour România. Analiza pieței locale și a comportamentului consumatorilor a arătat că integrarea acestor operațiuni ar putea oferi oportunități semnificative de dezvoltare, în special în ceea ce privește aprovizionarea cu produse locale și extinderea canalelor de distribuție.

Pentru Carrefour, această tranzacție se înscrie într-un plan mai amplu de optimizare globală. În ultimele 12 luni, grupul a finalizat mai multe tranzacții importante, inclusiv preluarea acțiunilor minoritare ale Carrefour Brazilia și vânzarea operațiunilor din Italia, ca parte a strategiei de concentrare pe piețele principale. Tranzacția din România contribuie astfel la reducerea complexității internaționale și la alocarea resurselor către piețele cu potențial de creștere mai mare.

