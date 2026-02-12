Acasă » Știri » Știri externe » Ipoteză surprinzătoare în cazul morții lui Kurt Cobain. Specialiștii spun că artistul nu s-a sinucis

Ipoteză surprinzătoare în cazul morții lui Kurt Cobain. Specialiștii spun că artistul nu s-a sinucis

De: Daniel Matei 12/02/2026 | 11:27
Moartea lui Kurt Cobain a șocat fanii și a adus doliu în lumea muzicii la acea vreme, dar decenii mai târziu, ultimele momente ale lui Kurt Cobain sunt din nou aduse în discuție.

Solistul trupei Nirvana a murit pe 5 aprilie 1994, la vârsta de 27 de ani, din cauza unei răni autoprovocate cu o pușcă, la domiciliul său din Seattle. La acea vreme, medicul legist a concluzionat că moartea sa a fost o sinucidere. Acum, o echipă neoficială din sectorul privat, formată din criminaliști, a adus o nouă perspectivă asupra autopsiei lui Cobain și a materialelor de la locul crimei, aducându-l pe Brian Burnett, un specialist care a lucrat anterior la cazuri de supradoze urmate de traume prin împușcare.

Cercetătoarea Michelle Wilkins, care a lucrat cu echipa, a declarat pentru Daily Mail că, după doar trei zile în care a examinat probele, Burnett a ajuns la concluzia că, de fapt, artistul ar fi fost ucis. Ea a spus că specialiștii au tras această concluzie după o analiză exhaustivă a constatărilor autopsiei, care au relevat semne incompatibile cu o moarte instantanee prin împușcare.

Lucrarea evaluată de colegi a prezentat zece dovezi care sugerează că solistul a fost atacat de una sau mai multe persoane care l-au forțat să primească o supradoză de heroină pentru a-l incapacita, înainte ca unul dintre ei să-l împuște în cap, să-i pună arma în brațe și să lase în urmă un bilet de adio falsificat.

„Există lucruri în autopsie care spun: ei bine, stai, această persoană nu a murit foarte repede din cauza unei împușcături”, a spus Wilkins, subliniind leziunile organelor asociate cu privarea de oxigen. „Necroza creierului și a ficatului apare în cazul unei supradoze. Nu se întâmplă în cazul unei morți prin împușcare”, adaugă ea.

Kurt Cobain a fost, de fapt, ucis?

Burnett are decenii de experiență în analizarea scenelor crimei și interpretarea probelor complexe. El a câștigat recunoaștere națională pentru analiza sa de specialitate în cazuri controversate, precum moartea colonelului James Sabow de la pușcașii marini și ancheta privind Billey Joe Johnson Jr., unde reconstituirile sale criminalistice meticuloase au contestat concluziile oficiale.

„Biroul de Medicină Legală din comitatul King a colaborat cu agenția locală de aplicare a legii, a efectuat o autopsie completă și a urmat toate procedurile acesteia pentru a stabili modul de deces ca fiind sinucidere. Biroul nostru este întotdeauna deschis să își revizuiască concluziile dacă apar noi dovezi, dar până în prezent nu am văzut nimic care să justifice redeschiderea acestui caz și reconsiderarea deciziei noastre anterioare privind decesul”, a declarat un purtător de cuvânt al Biroului de Medicină Legală.

Raportul echipei de experți a scos la iveală și alte detalii controversate. De exemplu, în buzunarul din față al pantalonilor lui Cobain s-a descoperit un bilet cu detalii despre pușca și cartușele folosite.

„Pentru mine, arată ca și cum cineva ar fi regizat o scenă de film și ar fi vrut să fie absolut clar că a fost o sinucidere”, a spus Wilkins.

De asemenea, aceasta a subliniat faptul că kit-ul de heroină găsit lângă corpul cântărețului era ordonat, cu acele acoperite și obiectele aranjate.

