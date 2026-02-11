Britney Spears a vândut drepturile pentru întregul său catalog muzical. Suma uriașă pe care a încasat-o

Superstarul pop Britney Spears a vândut drepturile asupra întregului său catalog muzical, iar suma pe care artista a încasat-o în urma acestei tranzacții reprezintă o mică avere.

Din informațiile publicate de BBC, Spears, în vârstă de 44 de ani, a vândut pe 30 decembrie drepturile asupra întregului său catalog muzical către compania independentă Primary Wave pentru aproximativ 200 de milioane de dolari.

Cântăreața, a cărei tutelă prelungită i-a dictat mult timp viața personală și profesională, este cunoscută pentru hituri preci, „Hit me Baby One More Time”, „Oops!… I Did It Again”, „Toxic” și „Gimme More”.

Informațiile nu au fost comentate momentan nici de reprezentanții Primary Wave, nici de cei ai cântăreței americane. În ianuarie 2024, Britney a declarat că „nu se va mai întoarce niciodată în industria muzicală”. Ultima sa piesă a fost un duet lansat cu Elton John în 2022.

Britney Spears a vândut drepturile pentru întregul său catalog muzical

Primary Wave a achiziționat, de asemenea, drepturile asupra pieselor lui Notorious BIG, Prince și Whitney Houston. Detaliile vânzării și prețul exact al catalogului lui Spears nu au fost făcute publice. Artiști de renume precum Bruce Springsteen, Justin Bieber, Justin Timberlake și Shakira și-au vândut și ei recent cataloagele.

Springsteen și-a vândut catalogul către Sony în 2021 pentru 500 de milioane de dolari, iar Bieber ar fi semnat un contract de 200 de milioane de dolari cu Hipgnosis Songs Capital în 2023. Compania a fost fondată acum 20 de ani de executivul muzical Lawrence Mestel, după ce a achiziționat 50% din partea lui Kurt Cobain din catalogul Nirvana.

Spears este una dintre cele mai bine vândute artiste, cu peste 150 de milioane de discuri vândute în întreaga lume. Catalogul ei include nouă albume de studio de la debutul său din 1999. Vânzarea vine după câțiva ani tumultoși pentru cântăreață, care în 2021 a încheiat o tutelă de 13 ani, o tutelă legală în care finanțele și viața ei personală au fost controlate de tatăl ei.

Cântăreața și-a publicat memoriile în 2023, intitulate „Femeia din mine”, care detaliază dificultățile sale legate de viața sub tutelă. Fostul ei soț, Kevin Federline, și-a publicat propriile memorii la sfârșitul anului 2025.

CITEȘTE ȘI:

Cândva adorată de milioane de fani, vedeta a ajuns de nerecunoscut. A rupt legătura cu lumea, iar imaginile i-au lăsat pe toți fără cuvinte

Britney Spears, mesaj ironic la adresa familiei. „Crăciun fericit membrilor familiei mele, care niciodată nu…”