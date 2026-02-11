Tabară de iarnă 2026. Cât trebuie să plătească un copil pentru 7 zile la munte

Odată cu venirea iernii, mulți părinți se gândesc cum să-și țină copiii ocupați și activi în timpul vacanței școlare (și nu numai). Ideea de a trimite copiii într-o tabără de iarnă poate fi atât incitantă, cât și descurajantă. Cât trebuie să plătească un copil pentru 7 zile la munte?

Ideea de a trimite copilul într-o tabără de iarnă poate părea – pentru mulți părinți – incitantă datorită experiențelor pe care le oferă, dar descurajantă când se iau în considerare costurile și opțiunile disponibile în apropiere.

Imaginați-vă următoarea situație: este o dimineață rece de februarie, fulgii de zăpadă cad ușor în fața ferestrei, iar copilul dumneavoastră este plin de energie. S-ar putea să vă întrebați unde ar putea să-și canalizeze tot acest entuziasm, învățând în același timp ceva nou sau făcându-și prieteni.

Cât costă o tabără de 7 zile la munte

Taberele de iarnă pot oferi exact acest lucru: un amestec perfect de distracție, educație și interacțiune socială. Când căutați tabere de vacanță de iarnă, unul dintre primele lucruri pe care le veți observa este varietatea ofertelor – de la programe axate pe sport la ateliere artistice sau chiar aventuri cu tematică științifică. Dar înainte de a vă apuca de formularele de înscriere sau de broșurile promoționale, este importantă să aflați cât costă 7 zile la munte în astfel de tabere.

În medie, prețurile pentru aceste tabere pot varia semnificativ în funcție de locație și de tipul de activități oferite. De exemplu: o tabără de 7 zile pe Valea Prahovei costă între 2.000 și 3.000 de lei, în funcție de condiții, servicii și condițiile de cazare.

De asemenea, taberele de copii origanizate în Cluj, Maramureș ori Suceava sunt la mare căutare. Părinții trebuie să scoată din buzunar între 1.500 de lei și 2.700 de lei pentru un sejur de 5 zile.

„Tabăra nu este doar un loc un copiii învață să schieze. Înseamnă socializare, înseamnă petrecere de timp liber fără părinți, înseamnă reguli, ore de trezire, ore de culcare, ore de odihnă, foarte multe reguli pe care le respectăm din ce în ce mai greu.”, declară Constantin Pușcașu, organizator tabere.

