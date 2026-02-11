Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Orlando Bloom are o nouă relație? Actorul, surprins alături de un supermodel la Super Bowl

De: Daniel Matei 11/02/2026 | 22:50
Sursa foto: Profimedia

Seattle Seahawks și New England Patriots nu au fost singurele nume care au atras atenția în weekend la Super Bowl.

Actorul Orlando Bloom, în vârstă de 49 de ani, și modelul elvețian Luisa Laemmel, în vârstă de 28 de ani, au fost văzuți mergând braț la braț la plecarea de la meciul de pe stadionul Levi’s din Santa Clara, California, duminică seară, conform unor imagini obținute de presa de peste Ocean.

Deși vedeta din „Pirații din Caraibe” părea relaxată, a păstrat un profil discret, cu fața ascunsă sub o șapcă neagră, scrie Page Six. Laemmel, care a purtat o îmbrăcăminte lejeră, cu un tricou alb, pantaloni largi kaki și o jachetă maro, părea să se ascundă de camerele de filmat, acoperindu-și fața cu părul.

Cei doi au fost văzuți sosind împreună pe stadionul Levi’s în cursul serii, au declarat surse din interior pentru Daily Mail, deși modelul ar fi mers câțiva pași în fața actorului din „Stăpânul Inelelor”.

Orlando Bloom s-a despărțit anul trecut de Katy Perry

Laemmel, care a defilat pentru branduri de top precum L’Oreal, Vera Wang și Calvin Klein, ar fi distribuit și fotografii dintr-o suită VIP pe Instagram Story duminică seară. Cu toate acestea, Bloom nu a apărut în niciuna dintre aceste fotografii. Imaginile cu cei doi vin la doar câteva luni după ce Orlando Bloom s-a despărțit de Katy Perry în această vară.

Luisa Laemmel. Sursa foto: Profimedia

Bloom și cântăreața, în vârstă de 41 de ani, au petrecut aproape 10 ani împreună și au o fiică, Daisy Dove, în vârstă de 5 ani.

„Amândoi sunt extrem de dedicați menținerii dinamicii acestei familii”, a declarat o sursă pentru People în decembrie, adăugând că „totul este amiabil și destul de ușor” pentru foștii parteneri.

Mai recent, Bloom a fost văzut sărbătorindu-și cea de-a 49-a aniversare în Colorado. O sursă care a participat la festivitățile din Aspen luna trecută a declarat pentru Page Six că vedeta din „Troia” a fost „sufletul petrecerii”.

