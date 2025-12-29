Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Anul 2025, marcat de divorțuri la Hollywood. Cuplurile celebre care și-au spus adio după ani și ani de iubire

Anul 2025, marcat de divorțuri la Hollywood. Cuplurile celebre care și-au spus adio după ani și ani de iubire

De: Daniel Matei 29/12/2025 | 22:10
Anul 2025, marcat de divorțuri la Hollywood. Cuplurile celebre care și-au spus adio după ani și ani de iubire
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Anul 2025 a fost unul care s-a remarcat, printre altele, printr-o serie de despărțiri la Hollywood. Mai multe cupluri celebre au decis să pună capăt unor relații sau chiar căsnicii care au durat ani întregi.

Multe relații considerate perfecte s-au destrămat la Hollywood, iar printre ele se numără cea dintre Katy Perry și Orlando Bloom. Totodată, divorțul dintre Keith Urban și Nicole Kidman sau cel dintre Jessica Alba și Cash Warren, au ținut și ele prima pagină a ziarelor de scandal.

Cele mai răsunătoare divorțuri de la Hollywood din 2025

Zeci de cupluri celebre s-au separat anul acesta, dar unele despărțiri au fost mai răsunătoare decât celelalte, scrie Cosmopolitan. Iată câteva dintre ele.

Amy Schumer și Chris Fischer

După șapte ani de căsnicie, Amy și Chris au decis să divorțeze, iar Amy a anunțat vestea printr-o postare pe Instagram, menționând că – în ciuda zvonurilor – despărțirea nu a fost „pentru că am slăbit niște kilograme și am crezut că aș putea să prind un jucător de baschet și nici pentru că este un bucătar-șef câștigător al premiului James Beard, care încă mai poate să se poarte bine”.

Actrița de comedie a ironizat declarațiile de divorț ale vedetelor când și-a anunțat propria despărțire de soțul ei, cu care a fost căsătorită șapte ani, scriind pe Instagram pe 12 decembrie: „Bla bla bla, Chris și cu mine am luat dificila decizie de a pune capăt căsniciei noastre. Ne iubim foarte mult și vom continua să ne concentrăm pe creșterea fiului nostru, Am aprecia ca oamenii să ne respecte intimitatea în acest moment. bla bla bla.”

Sursa foto: Profimedia

Nicole Kidman și Keith Urban

Câștigătoarea premiului Oscar a depus documentele pentru a divorța de cântăreț pe 30 septembrie, după aproape 20 de ani de căsnicie.

După ce informațiile au devenit publice, presa a scris că decizia cuplului de a se separa a fost unilaterală și că Nicole nu a vrut să se despartă. Cei doi locuiau în case separate de la începutul verii. Vestea a venit în septembrie, la doar trei luni după ce cuplul a sărbătorit 19 ani de căsnicie.

Sursa foto: Profimedia

Tim Burton și Monica Bellucci

Regizorul filmului Edward Scissorhands și actrița din Malena, care și-au făcut debutul pe covorul roșu în calitate de cuplu în timpul premierei filmului Diabolik Chi Sei? la cel de-al 18-lea Festival de Film de la Roma din 2023, și-au confirmat despărțirea pe 19 septembrie.

„Cu mult respect și profundă grijă unul față de celălalt”, au împărtășit ei într-o declarație comună pentru agenția media franceză AFP pe 19 septembrie, „Monica Bellucci și Tim Burton au decis să se despartă”.

Sursa foto: Profimedia

Katy Perry și Orlando Bloom

Us Weekly a anunțat despărțirea celor doi la sfârșitul lunii iunie, spunând: „Katy și Orlando s-au despărțit, dar au păstrat o relație cordială”. Potrivit sursei, despărțirea „era așteptată de mult timp”, deoarece lucrurile „au fost tensionate timp de luni de zile” și „locuiseră separat de când Katy era în turneu”.

Sursa foto: Profimedia

Jessica Alba și Cash Warren

Actriţa a depus actele de divorţ în februarie, pe motive că relaţia nu mai funcţiona. Cei doi fuseseră căsătoriți timp de 16 ani, scrie presa internațională.

Sursa foto: Profimedia

CITEȘTE ȘI:

Problema de sănătate care nu îi permite lui Miley Cyrus să susțină turnee. „E ca și cum ai alerga la maraton cu greutăți legate la glezne”

Scena care i-a bulversat pe fanii serialului Stranger Things. Producătorii au trebuit să iasă cu explicații

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cine este fiul lui Brigitte Bardot, cu care actrița a avut o relație foarte rece. „Mai bine aveam un câine decât un copil”
Showbiz internațional
Cine este fiul lui Brigitte Bardot, cu care actrița a avut o relație foarte rece. „Mai bine aveam…
Anthony Joshua, la un pas de moarte. A scăpat ca prin minune dintr-un accident rutier. Imagini video cu operațiunea de salvare
Showbiz internațional
Anthony Joshua, la un pas de moarte. A scăpat ca prin minune dintr-un accident rutier. Imagini video cu…
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei de pensionare
Mediafax
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei...
Care sunt cuplurile care făceau „valuri” în anii 2000. TOP 10 povești uitate
Gandul.ro
Care sunt cuplurile care făceau „valuri” în anii 2000. TOP 10 povești uitate
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Prosport.ro
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Italianul care l-a scos din minți pe Hagi nu-l suportă nici pe Chivu. Ceartă ca la ușa cortului la meciul direct: „Abia aștepți”!
Adevarul
Italianul care l-a scos din minți pe Hagi nu-l suportă nici pe Chivu....
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
Digi24
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de...
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite la început de an
Mediafax
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Reacția Simonei Halep după ce managera care a făcut-o milionară s-a întâlnit cu Nicușor Dan
Prosport.ro
Reacția Simonei Halep după ce managera care a făcut-o milionară s-a întâlnit cu Nicușor Dan
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu s-au prezentat la ședința de azi
Digi 24
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu s-au prezentat...
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Digi24
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Un tunner german a desenat viitoarea Dacia. Randările cu C-Neo care aprind discuțiile
Promotor.ro
Un tunner german a desenat viitoarea Dacia. Randările cu C-Neo care aprind discuțiile
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Lecție dureroasă de robotică - De ce trebuie să fii atent când pregătești un robot
go4it.ro
Lecție dureroasă de robotică - De ce trebuie să fii atent când pregătești un robot
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Descopera.ro
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Care sunt cuplurile care făceau „valuri” în anii 2000. TOP 10 povești uitate
Gandul.ro
Care sunt cuplurile care făceau „valuri” în anii 2000. TOP 10 povești uitate
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Box office-ul de Crăciun: „Avatar 3” domină fără drept de apel, iar Timothée Chalamet dă din ...
Box office-ul de Crăciun: „Avatar 3” domină fără drept de apel, iar Timothée Chalamet dă din nou lovitura
Florin Ristei își răsfață noua cucerire în Bali. Doamnelor și domnișoarelor, l-ați pierdut, din nou
Florin Ristei își răsfață noua cucerire în Bali. Doamnelor și domnișoarelor, l-ați pierdut, din nou
Când dragostea se purta ca un costum de scenă. Adelina Pestrițu și Liviu Vîrciu, între cătușe, ...
Când dragostea se purta ca un costum de scenă. Adelina Pestrițu și Liviu Vîrciu, între cătușe, sclipici și un divorț mai zgomotos decât o nuntă lăutărească
Imaginile apărute după moartea contabilei din Sibiu dau peste cap ancheta. Femeia suspectată că și-a ...
Imaginile apărute după moartea contabilei din Sibiu dau peste cap ancheta. Femeia suspectată că și-a ucis mama pentru avere ochise deja o altă moștenire
Cine este fiul lui Brigitte Bardot, cu care actrița a avut o relație foarte rece. „Mai bine aveam ...
Cine este fiul lui Brigitte Bardot, cu care actrița a avut o relație foarte rece. „Mai bine aveam un câine decât un copil”
Eugenia Șerban sau eleganța care nu cere voie: o apariție de acum 20 de ani care spune mai mult decât ...
Eugenia Șerban sau eleganța care nu cere voie: o apariție de acum 20 de ani care spune mai mult decât o mie de roluri
Vezi toate știrile
×