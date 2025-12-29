Anul 2025, marcat de divorțuri la Hollywood. Cuplurile celebre care și-au spus adio după ani și ani de iubire

Anul 2025 a fost unul care s-a remarcat, printre altele, printr-o serie de despărțiri la Hollywood. Mai multe cupluri celebre au decis să pună capăt unor relații sau chiar căsnicii care au durat ani întregi.

Multe relații considerate perfecte s-au destrămat la Hollywood, iar printre ele se numără cea dintre Katy Perry și Orlando Bloom. Totodată, divorțul dintre Keith Urban și Nicole Kidman sau cel dintre Jessica Alba și Cash Warren, au ținut și ele prima pagină a ziarelor de scandal.

Cele mai răsunătoare divorțuri de la Hollywood din 2025

Zeci de cupluri celebre s-au separat anul acesta, dar unele despărțiri au fost mai răsunătoare decât celelalte, scrie Cosmopolitan. Iată câteva dintre ele.

Amy Schumer și Chris Fischer

După șapte ani de căsnicie, Amy și Chris au decis să divorțeze, iar Amy a anunțat vestea printr-o postare pe Instagram, menționând că – în ciuda zvonurilor – despărțirea nu a fost „pentru că am slăbit niște kilograme și am crezut că aș putea să prind un jucător de baschet și nici pentru că este un bucătar-șef câștigător al premiului James Beard, care încă mai poate să se poarte bine”.

Actrița de comedie a ironizat declarațiile de divorț ale vedetelor când și-a anunțat propria despărțire de soțul ei, cu care a fost căsătorită șapte ani, scriind pe Instagram pe 12 decembrie: „Bla bla bla, Chris și cu mine am luat dificila decizie de a pune capăt căsniciei noastre. Ne iubim foarte mult și vom continua să ne concentrăm pe creșterea fiului nostru, Am aprecia ca oamenii să ne respecte intimitatea în acest moment. bla bla bla.”

Nicole Kidman și Keith Urban

Câștigătoarea premiului Oscar a depus documentele pentru a divorța de cântăreț pe 30 septembrie, după aproape 20 de ani de căsnicie.

După ce informațiile au devenit publice, presa a scris că decizia cuplului de a se separa a fost unilaterală și că Nicole nu a vrut să se despartă. Cei doi locuiau în case separate de la începutul verii. Vestea a venit în septembrie, la doar trei luni după ce cuplul a sărbătorit 19 ani de căsnicie.

Tim Burton și Monica Bellucci

Regizorul filmului Edward Scissorhands și actrița din Malena, care și-au făcut debutul pe covorul roșu în calitate de cuplu în timpul premierei filmului Diabolik Chi Sei? la cel de-al 18-lea Festival de Film de la Roma din 2023, și-au confirmat despărțirea pe 19 septembrie.

„Cu mult respect și profundă grijă unul față de celălalt”, au împărtășit ei într-o declarație comună pentru agenția media franceză AFP pe 19 septembrie, „Monica Bellucci și Tim Burton au decis să se despartă”.

Katy Perry și Orlando Bloom

Us Weekly a anunțat despărțirea celor doi la sfârșitul lunii iunie, spunând: „Katy și Orlando s-au despărțit, dar au păstrat o relație cordială”. Potrivit sursei, despărțirea „era așteptată de mult timp”, deoarece lucrurile „au fost tensionate timp de luni de zile” și „locuiseră separat de când Katy era în turneu”.

Jessica Alba și Cash Warren

Actriţa a depus actele de divorţ în februarie, pe motive că relaţia nu mai funcţiona. Cei doi fuseseră căsătoriți timp de 16 ani, scrie presa internațională.

