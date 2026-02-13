Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Câte zile ninge în martie, în București

Deși calendarul va arăta început de primăvară, iarna nu pare dispusă să părăsească prea curând România. Potrivit prognozelor oferite de AccuWeather, luna martie va aduce mai multe episoade de ninsoare, semn că vremea rămâne capricioasă și imprevizibilă.

Începutul lunii „mărțișorului” va fi unul cu zăpadă și temperaturi mai scăzute pentru Capitala României. Conform estimărilor, va ninge timp de șase zile în prima parte a lunii, mai exact pe 1, 2, 6, 9, 10 și 12 martie, conform meteorologilor de la Accuweather.

În aceste intervale, temperaturile vor oscila între 4 și 10 grade Celsius, cea mai ridicată valoare fiind înregistrată pe 9 martie. După aceste zile reci, vremea se va îmbunătăți treptat, iar soarele va deveni tot mai prezent. Temperaturile vor urca până la 15-16 grade Celsius, oferind un contrast puternic față de începutul lunii și marcând o revenire treptată la condiții mai apropiate de sezonul de primăvară.

Ninge 11 zile în România în februarie

Conform prognozelor meteo, în zonele montane situate la peste 1.000 de metri altitudine, iarna își va menține dominația pentru o perioadă îndelungată. În special în stațiuni precum Predeal, sunt estimate aproape două săptămâni de precipitații predominant sub formă de ninsoare, cu temperaturi scăzute și cer mai mult acoperit.

În intervalul 15-25 februarie 2026, datele indică un regim de vreme sever, cu nopți geroase și maxime diurne care abia ajung la 0 grade. Primele semne de schimbare apar pe 15 februarie, când sunt anunțate ploi și ninsori, urmate rapid de o răcire accentuată. Din zilele următoare, valorile termice scad sub pragul de îngheț, iar minimele pot coborî până la -9 grade Celsius.

Pentru cea mai mare parte a perioadei, între 17 și 21 februarie, sunt prognozate ninsori continue, iar spre final, până pe 25 februarie, vor alterna episoadele de lapoviță cu ninsoare. Abia după data de 26 februarie se întrevăd semne de ameliorare, cu mai mult soare și oprirea precipitațiilor.

