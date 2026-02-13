Acasă » Știri » De ce se detestă Donca și Godină, de fapt. Ce i-a făcut polițistul, înainte de Survivor: „Asta mi-a zis”

De ce se detestă Donca și Godină, de fapt. Ce i-a făcut polițistul, înainte de Survivor: „Asta mi-a zis”

De: Andreea Stăncescu 13/02/2026 | 08:25
De ce se detestă Donca și Godină, de fapt. Ce i-a făcut polițistul, înainte de Survivor: Asta mi-a zis
Ce s-a întâmplat între Călin Donca și Marian Godină înainte de emisiune / Sursa foto: Captură Antena 1

Conflictul dintre Călin Donca și Marian Godină își are originile încă dinainte de participarea lor la emisiunea Survivor România, când cei doi au avut un schimb dur de replici în mediul online. Totul a pornit după ce polițistul l-a criticat public pe omul de afaceri în contextul problemelor acestuia cu legea. Jignirile nu au rămas fără ecou, iar tensiunile s-au resimțit și în competiție, unde interacțiunea dintre cei doi a fost una minimă. 

Călin Donca a fost eliminat de la Survivor din cauza problemelor de sănătate, în urma căzăturii din cocotier. Acesta a avut un conflict cu Marian Godină înainte de începerea emisiunii, în perioada în care afaceristul era anchetat de polițiști.

Călin Donca a ajuns în arest în anul 2023 și a fost pus sub acuzare în două dosare importante. Una dintre acuzații are legătură cu promovarea unei monede virtuale prin care ar fi păcălit mai mulți investitori, promițând profituri spectaculoase, chiar și de o sută de ori mai mari decât sumele investite. Conform informațiilor din anchetă, în jur de 700.000 de dolari ar fi fost obținuți de la persoane atrase de stilul de viață opulent expus în mediul online. Cel de-al doilea caz vizează folosirea ilegală a fondurilor din companiile aflate sub controlul său.

Sursa foto: Captură Antena 1

Ce s-a întâmplat între Călin Donca și Marian Godină

După experiența din Survivor, Călin Donca a vorbit deschis despre relația tensionată cu Marian Godină, susținând că nu el a fost cel care a atacat primul, ci doar a răspuns într-un mod civilizat. Acesta a subliniat că nu a fost condamnat de nicio instanță și că, în ciuda anchetelor, cazierul său este curat. Mai mult, afaceristul a criticat faptul că un polițist, în calitate de funcționar public, și-ar permite să eticheteze o persoană drept infractor fără o decizie definitivă, considerând acest lucru un abuz de poziție și o lipsă de respect față de prezumția de nevinovăție.

„L-am văzut. Da (n.r. îl știa dinaine de Survivor). M-a certat în online, pe Facebook, m-a făcut infractor… Ce să zic, să fie bine primit așa.

Era acolo (n.r. la consiliul de eliminare), stătea jos, era foarte retras, nu știa cum să se comporte cu mine, știind că m-a jignit pe online. Eu nu l-am jignit, i-am răspuns foarte profesional, foarte respectuos. I-am spus că eu sunt un om de afaceri care plătește taxe de milioane, în țara aceasta, și îl țin chiar și pe el, din puținul pe care îl dau acolo. El e un polițist și ar trebui să îi respecte pe ceilalți cetățeni, mai ales că eu nu sunt infractor. Nimeni nu a spus despre mine, într-o instanță.

Eu sunt, într-adevăr, într-o anchetă laborioasă pentru acuzațiile fiscale pe care le am, adică nu am bătut pe nimeni. Sunt chestii fiscale, de contabilitate. Dar cazierul meu este curat. Nu poți tu, polițist, să mă faci pe mine infractor. Tu ești o funcție publică, nu ai dreptul ăsta”, a spus Călin Donca după Survivor.

Sursa foto: Captură Antena 1

CITEȘTE ȘI: După descalificarea de la Survivor 2026, Călin Donca îl face praf și pe Marian Godină: ”Nu înțeleg cum poate un polițist să fie trimis la o emisiune”

Călin Donca a dat cărțile pe față despre Cristian Boureanu: „De aceea, la vârsta de 53 de ani, este singur”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Chef John pregătește celebrul Pui al Generalului Tso – pui crocant cu sos dulce-picant care cucerește orice masă
Știri
Chef John pregătește celebrul Pui al Generalului Tso – pui crocant cu sos dulce-picant care cucerește orice masă
Secretul din spuma de pe mâini: cum distruge săpunul bacteriile și virusurile fără să ne dăm seama
Știri
Secretul din spuma de pe mâini: cum distruge săpunul bacteriile și virusurile fără să ne dăm seama
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
Mediafax
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
Nici coliva nu mai fierbe în Curtea de Argeș înainte de Sâmbăta Morților. „Tradiția spune că arpacașul se dă în 9 ape. Îmi trebuie 20 de litri”. Reportaj Gândul la cozile umilinței
Gandul.ro
Nici coliva nu mai fierbe în Curtea de Argeș înainte de Sâmbăta Morților....
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu...
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele puterii de la Ankara
Adevarul
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele...
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia
Digi24
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul...
Misiune istorică. O rachetă europeană a decolat spre spațiu cu 32 de sateliți la bord
Mediafax
Misiune istorică. O rachetă europeană a decolat spre spațiu cu 32 de sateliți...
Parteneri
Cum arată Vica Blochina la 49 de ani, după ce și-a scos toată grăsimea de pe abdomen. Fosta lui Pițurcă, imagini senzuale
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Vica Blochina la 49 de ani, după ce și-a scos toată grăsimea de...
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Tensiune fără precedent între Polonia și SUA: Relațiile dintre aliați nu se pot baza pe lingușire
Digi 24
Tensiune fără precedent între Polonia și SUA: Relațiile dintre aliați nu se pot baza pe...
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert:...
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct cu Citroen
Promotor.ro
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct...
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Miza de 6 mld. €: De ce s-au supărat francezii pe Armata Română
go4it.ro
Miza de 6 mld. €: De ce s-au supărat francezii pe Armata Română
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
Descopera.ro
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
După 25 de ani, Diablo 2 primește un nou personaj jucabil
Go4Games
După 25 de ani, Diablo 2 primește un nou personaj jucabil
Nici coliva nu mai fierbe în Curtea de Argeș înainte de Sâmbăta Morților. „Tradiția spune că arpacașul se dă în 9 ape. Îmi trebuie 20 de litri”. Reportaj Gândul la cozile umilinței
Gandul.ro
Nici coliva nu mai fierbe în Curtea de Argeș înainte de Sâmbăta Morților. „Tradiția spune...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Iubirea care a început într-o stație de autobuz și a câștigat Cupa Mondială. Povestea lui Dibu ...
Iubirea care a început într-o stație de autobuz și a câștigat Cupa Mondială. Povestea lui Dibu Martínez și a Mandinhei
Chef John pregătește celebrul Pui al Generalului Tso – pui crocant cu sos dulce-picant care cucerește ...
Chef John pregătește celebrul Pui al Generalului Tso – pui crocant cu sos dulce-picant care cucerește orice masă
Secretul din spuma de pe mâini: cum distruge săpunul bacteriile și virusurile fără să ne dăm seama
Secretul din spuma de pe mâini: cum distruge săpunul bacteriile și virusurile fără să ne dăm seama
Emisiunea de la PRO TV la care Mihai Trăistariu susține că a fost înscris fără să știe: „Care ...
Emisiunea de la PRO TV la care Mihai Trăistariu susține că a fost înscris fără să știe: „Care ești, mă, glumețule?!”
Obiceiurile banale care pot reduce cu 40% riscul de demență. Erau în rutina noastră zilnică, dar ...
Obiceiurile banale care pot reduce cu 40% riscul de demență. Erau în rutina noastră zilnică, dar mulți am renunțat la ele
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Câte zile ninge în martie, în București
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Câte zile ninge în martie, în București
Vezi toate știrile
×