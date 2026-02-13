De ce se detestă Donca și Godină, de fapt. Ce i-a făcut polițistul, înainte de Survivor: „Asta mi-a zis”

Conflictul dintre Călin Donca și Marian Godină își are originile încă dinainte de participarea lor la emisiunea Survivor România, când cei doi au avut un schimb dur de replici în mediul online. Totul a pornit după ce polițistul l-a criticat public pe omul de afaceri în contextul problemelor acestuia cu legea. Jignirile nu au rămas fără ecou, iar tensiunile s-au resimțit și în competiție, unde interacțiunea dintre cei doi a fost una minimă.

Călin Donca a fost eliminat de la Survivor din cauza problemelor de sănătate, în urma căzăturii din cocotier. Acesta a avut un conflict cu Marian Godină înainte de începerea emisiunii, în perioada în care afaceristul era anchetat de polițiști.

Călin Donca a ajuns în arest în anul 2023 și a fost pus sub acuzare în două dosare importante. Una dintre acuzații are legătură cu promovarea unei monede virtuale prin care ar fi păcălit mai mulți investitori, promițând profituri spectaculoase, chiar și de o sută de ori mai mari decât sumele investite. Conform informațiilor din anchetă, în jur de 700.000 de dolari ar fi fost obținuți de la persoane atrase de stilul de viață opulent expus în mediul online. Cel de-al doilea caz vizează folosirea ilegală a fondurilor din companiile aflate sub controlul său.

Ce s-a întâmplat între Călin Donca și Marian Godină

După experiența din Survivor, Călin Donca a vorbit deschis despre relația tensionată cu Marian Godină, susținând că nu el a fost cel care a atacat primul, ci doar a răspuns într-un mod civilizat. Acesta a subliniat că nu a fost condamnat de nicio instanță și că, în ciuda anchetelor, cazierul său este curat. Mai mult, afaceristul a criticat faptul că un polițist, în calitate de funcționar public, și-ar permite să eticheteze o persoană drept infractor fără o decizie definitivă, considerând acest lucru un abuz de poziție și o lipsă de respect față de prezumția de nevinovăție.

„L-am văzut. Da (n.r. îl știa dinaine de Survivor). M-a certat în online, pe Facebook, m-a făcut infractor… Ce să zic, să fie bine primit așa. Era acolo (n.r. la consiliul de eliminare), stătea jos, era foarte retras, nu știa cum să se comporte cu mine, știind că m-a jignit pe online. Eu nu l-am jignit, i-am răspuns foarte profesional, foarte respectuos. I-am spus că eu sunt un om de afaceri care plătește taxe de milioane, în țara aceasta, și îl țin chiar și pe el, din puținul pe care îl dau acolo. El e un polițist și ar trebui să îi respecte pe ceilalți cetățeni, mai ales că eu nu sunt infractor. Nimeni nu a spus despre mine, într-o instanță. Eu sunt, într-adevăr, într-o anchetă laborioasă pentru acuzațiile fiscale pe care le am, adică nu am bătut pe nimeni. Sunt chestii fiscale, de contabilitate. Dar cazierul meu este curat. Nu poți tu, polițist, să mă faci pe mine infractor. Tu ești o funcție publică, nu ai dreptul ăsta”, a spus Călin Donca după Survivor.

