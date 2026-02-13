Acasă » Știri » Chef John pregătește celebrul Pui al Generalului Tso – pui crocant cu sos dulce-picant care cucerește orice masă

Chef John pregătește celebrul Pui al Generalului Tso – pui crocant cu sos dulce-picant care cucerește orice masă

De: Paul Hangerli 13/02/2026 | 08:10
Chef John pregătește celebrul Pui al Generalului Tso – pui crocant cu sos dulce-picant care cucerește orice masă
Chef John, sursa- captură social media Taste

Astăzi, Chef John vă invită într-o călătorie culinară spectaculoasă, unde tradiția asiatică se îmbină cu influențele moderne. Preparatul zilei este faimosul pui al Generalului Tso, un pui crocant, scăldat într-un sos aromat, dulce-picant, devenit simbol al bucătăriei chino-americane. Rețeta păstrează spiritul original, dar este adaptată pentru a fi gătită ușor acasă.

Salutul lui Chef John și povestea preparatului

Salutare dragi prieteni ai tigăii wok încinse! Astăzi pregătim împreună un preparat celebru în întreaga lume – General Tso’s Chicken, o rețetă cu o istorie fascinantă și un gust care cucerește din prima.

Preparatul a fost inventat în anii 1950 de chef Peng Chang-kuei, originar din provincia Hunan, dar stabilit în Taiwan. Deși mulți cred că rețeta provine din China continentală sau din America, adevărul este că a apărut în Taiwan, fiind inspirată de bucătăria hunaneză.

Chef Peng a creat preparatul în onoarea generalului Zuo Zongtang, un lider militar din secolul al XIX-lea. Varianta originală era picantă, acrișoară și intens aromată, cu bucăți de pui prăjit fără crustă, gătite într-un sos condimentat pe bază de soia.

În anii 1970, când chef Peng s-a mutat la New York, rețeta a fost adaptată pentru gusturile americane. S-a adăugat dulceață, iar puiul a primit o crustă crocantă, transformând preparatul într-unul dintre cele mai populare feluri de mâncare din restaurantele asiatice.

Ingrediente necesare

Pentru pui:
1 piept de pui file

Pentru marinadă:
2,5 g sare
1 g piper alb
7 ml vin de gătit Shaoxing
2 albușuri de ou
2 g praf de copt
60 g amidon de porumb
30 g făină
30 ml apă rece
15 ml ulei de gătit

Pentru sos:
180 ml supă de pui
15 ml sos de soia light
5 ml sos de soia dark
7 ml sos de stridii
50 g zahăr
22 ml oțet alb
15 ml vin Shaoxing
8 g amidon de cartofi
3 ardei iuți uscați

Pentru stir-fry:
30 ml ulei
3 căței de usturoi
4–5 felii ghimbir
2 fire ceapă verde tăiate bucăți

Pentru decor:
2 g semințe de susan

Pregătirea puiului și marinarea

Tăiem pieptul de pui în fâșii lungi, apoi în cuburi de aproximativ 3–4 cm. Condimentăm puiul cu sare, piper alb, vin Shaoxing, albușuri, praf de copt, amidon, făină, apă rece și ulei. Adăugăm uleiul treptat pentru a acoperi uniform carnea. Este important să folosim doar albușurile, deoarece gălbenușul împiedică formarea crustei crocante.

Amestecăm bine și lăsăm puiul la marinat timp de 10–15 minute.

Prepararea sosului aromat

Într-un bol separat combinăm supa de pui, sosul de soia light și dark, sosul de stridii, zahărul, oțetul, vinul Shaoxing și amidonul. Amestecăm până obținem un sos omogen. Tăiem ardeii iuți uscați în bucăți mici și eliminăm semințele pentru a păstra aroma fără a exagera iuțeala.

Chef John, sursa- captură social media Taste

Prăjirea puiului până devine crocant

Încălzim ulei într-o tigaie adâncă până ajunge la aproximativ 150°C. Punem bucățile de pui în ulei și le prăjim la foc mediu timp de 2–3 minute, până când se ridică la suprafață.

Scoatem puiul și îndepărtăm excesul de crustă neuniformă. După ce uleiul revine la temperatură, prăjim din nou puiul timp de aproximativ 30 de secunde pentru a obține textura perfect crocantă. Scoatem puiul pe șervețele absorbante.

Asamblarea preparatului în stil wok

Într-o tigaie mare încălzim uleiul, apoi adăugăm usturoiul, ghimbirul și ceapa verde, amestecând rapid pentru a elibera aromele. Turnăm sosul pregătit și amestecăm constant până începe să se îngroașe.

Adăugăm bucățile de pui prăjit și amestecăm astfel încât sosul să acopere uniform fiecare bucată.

Servirea preparatului

Punem puiul pe un platou și presărăm semințe de susan pentru decor. Preparatul se servește fierbinte, alături de orez simplu sau legume sotate.

În bucătăria asiatică există un proverb care spune: „Păsările de același fel zboară împreună”. La fel ca în această rețetă, ingredientele potrivite se completează perfect, creând un preparat armonios și memorabil.

Ne revedem curând cu alte rețete spectaculoase, dragi prieteni ai tigăii wok încinse!

Chef John, sursa- captură social media Taste

