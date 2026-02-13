Mai ții minte cea mai ciudată monedă de pe vremea lui Ceaușescu, de 3 lei? Suma uriașă cu care se vinde acum, în 2026

Moneda de 3 lei de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu este una dintre piesele care provoacă valuri pe site-urile de colecționari și OLX. Nostalgicii încă visează să o aibă în colecție, dar prețul nu este, însă, unul de neglijat.

Valoarea monezilor de acest tip depinde mult de starea de conservare, raritatea variantei și de cererea de pe piața numismatică. Acum, un astfel de exemplar, o monedă de 3 lei din 1966, se vinde cu 4.000 de lei. Dacă și tu ai acasă o astfel de comoară, poate că nu ar fi rău să o valorifici. Fără să depui niciun efort, ai putea să te trezești în cont cu mai mulți bani. Aceste exemplare rare, ieșite acum de pe piață, continuă să atragă atenția colecționarilor.

Cu cât se vinde o monedă de 3 lei din 1966

Moneda de 3 lei are locul ei în istoria monetară a României. Cunoscuta piesă reflectă cel mai clar transformările politice și ale statului român modern, de la consolidarea sa și până la regimul comunist. A fost o perioadă în care designul, compoziția metalică și chiar mesajul monedei au fost în ton cu schimbarea politică.

După instaurarea regimului comunist și reforma monetară din 1947–1948, realizată sub conducerea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, moneda de 3 lei a suferit transformări radicale, atât ca material – era realizată din aluminiu sau oțel placat, metale ieftine și ușor de produs -, cât și ca design, întrucât simbolurile regale au fost eliminate complet și înlocuite cu embleme socialiste: stema Republicii Populare Române și elemente grafice care reflectau epoca respectivă, marcând astfel ruptura față de tradiția monarhică anterioară.

Nicolae Ceaușescu nu purta bani asupra lui

Dincolo de aceste monezi metalice, bancnotele din perioada comunistă erau făcute pe o hârtie de o calitate îndoielnică și se deteriorau foarte uşor.

Nicolae Ceauşescu nu obișnuia să poarte bani asupra lui, de aceea nu avea nici portofel. Dictatorul nu se atingea nici de leafa pe care o încasa în calitatea lui de preşedinte. El obținea 17.000 de lei în ultimii ani.

„Nu l-am văzut niciodată pe Ceauşescu cu bani la el. Nu avea niciodată nevoie de bani, nici în ţară şi nici în vizitele externe pe care le făcea. El mânca la Gospodăria de Partid, avea frizer, croitor, tot ce-i trebuia, deci n-avea el nevoie de bani. La restaurant n-a fost niciodată, toată viaţa lui, deci n-a avut de plătit vreo notă”, declara Marin Neagoe, şeful Direcţiei a-V-a a Securităţii, pentru Adevărul.

