Iubirea care a început într-o stație de autobuz și a câștigat Cupa Mondială. Povestea lui Dibu Martínez și a Mandinhei

De: Paul Hangerli 13/02/2026 | 08:30
Emiliano Martinez, sursa- captură social media Emiliano Martinez
Unii se întâlnesc la cafenea, alții pe Instagram. Ei s-au întâlnit într-o stație de autobuz, la Londra. De acolo până la Cupa Mondială din Qatar 2022 n-a fost chiar un drum drept, dar a fost unul spectaculos. Povestea lui Emiliano „Dibu” Martínez și a Mandinhei e combinația perfectă între fotbal de top, familie unită și un „vis împlinit” construit la marginea orașului.

Cine nu-l știe pe faimosul Dibu?

Hai să fim serioși, cine nu-l știe pe faimosul Dibu Martínez? Portarul care a închis poarta Argentinei când conta mai mult și care a făcut milioane de oameni să țipe de bucurie la penalty-uri.

Emiliano Martínez este un fotbalist argentinian considerat unul dintre cei mai buni portari din lume în ultimii ani, mai ales datorită evoluțiilor decisive pentru Argentina. S-a născut pe 2 septembrie 1992, la Mar del Plata, și joacă pe postul de portar atât la naționala Argentinei, cât și la Aston Villa.

Cariera lui în Europa a început devreme. A plecat din Argentina adolescent fiind și s-a format la Arsenal, unde a petrecut ani buni, inclusiv perioade de împrumut. Sezonul 2019–2020 l-a pus definitiv pe hartă: titular la Arsenal, câștigător al Cupei Angliei, iar din 2020 transferat la Aston Villa, unde a devenit rapid lider și unul dintre cei mai apreciați portari din Premier League.

Dar adevărata legendă s-a scris în tricoul Argentinei. La Copa América 2021 a fost erou la penalty-uri, iar la Cupa Mondială FIFA 2022 a devenit simbol. A apărat decisiv în finală și a primit Golden Glove, trofeul pentru cel mai bun portar al turneului. Reflexe rapide, joc psihologic la penalty-uri și o personalitate care ori te face să-l iubești, ori să-l „urăști” sportiv – Dibu e spectacol. Gestul pe care l-a făcut cu trofeul va rămâne în istorie, dar nu îl putem reda aici.

Ea, designerul care a cucerit Instagramul

Mandinha Martínez nu e doar „soția lui Dibu”. E antreprenoare, designer de interior și influenceriță cu peste 800.000 de urmăritori pe Instagram.

Pe numele ei real Amanda Gama, s-a născut pe 18 ianuarie 1992, la Londra. Mama e braziliancă, tatăl portughez, așa că are și cetățenie portugheză. Deține brandul „MiSueños Kids”, specializat în decorarea dormitoarelor și spațiilor de joacă pentru copii, cu magazine în Battlers Green Farm și Londra.

Interesant e că, deși ea s-a născut în Marea Britanie, iar el a plecat devreme în Europa, ambii au rădăcini în Mar del Plata. Destinul doar a ales alt decor pentru începutul poveștii lor.

O stație de autobuz și mult curaj

Povestea lor începe în 2013, la Londra. Dibu a văzut-o pe Mandinha într-o stație de autobuz și, după ce și-a făcut curaj, s-a dus să vorbească cu ea. Au schimbat câteva cuvinte, apoi au mers să mănânce ceva în apropiere. De atunci, nu s-au mai despărțit.

S-au căsătorit pe 22 mai 2017, în apropierea Londrei, la Brocket Hall Palace. Nunta a fost elegantă, cu aproximativ 80 de invitați și cu fotbaliști cunoscuți printre ei, precum Santiago Cazorla, David Ospina, Gabriel Paulista, Nacho Monreal și Héctor Bellerín. Petrecerea a durat peste 12 ore, semn că argentinienii știu să celebreze.

Doi copii și un portar emoționat

În iunie 2018 s-a născut primul lor copil, Santi. Dibu a recunoscut că a fost extrem de emoționat când a aflat că va deveni tată. În noiembrie 2019, Mandinha a rămas însărcinată din nou, iar fiica lor, Ava, a venit pe lume într-o perioadă în care programul sportiv l-a ținut departe. Și-a văzut fetița prima dată prin apeluri video și Zoom, dar bucuria i-a dat un plus de energie, motivându-l chiar într-un meci împotriva Columbiei.

Casa din noiembrie 2025: „Un vis împlinit”

În noiembrie 2025, Mandinha și Dibu au arătat lumii noua lor casă din Argentina. Amplasată într-un peisaj plin de verdeață, aproape de Mar del Plata, locuința are aer de proprietate rurală, departe de agitația orașului.

Mandinha, expertă în design interior, s-a ocupat personal de detalii. Mobilier făcut la comandă, materiale alese atent pentru a pune în valoare lumina naturală, un stil rustic și primitor. Exteriorul include o galerie cu pardoseală alb-negru, plante cățărătoare pe coloane și o peluză perfect întreținută.

Copiii, Santino și Ava, au explorat domeniul conducând o mașinuță de jucărie pe câmpul imens din fața casei. Cei doi au postat o fotografie îmbrățișați, cu cheia în mână, descriind momentul simplu: „Un vis împlinit”.

Între zvonuri de transfer și liniștea de acasă

În timp ce pe teren lucrurile sunt mereu în mișcare, viitorul lui Dibu Martínez la Aston Villa începe să fie învăluit în tot mai multe semne de întrebare. După ani buni petrecuți în Midlands, au apărut zvonuri serioase că portarul argentinian ar putea face un nou pas important în carieră chiar din această vară. Presa internațională vorbește deja despre interesul unor cluburi mari din Europa, iar numele lui Inter Milano apare frecvent în discuții, italienii văzându-l drept o variantă ideală pentru postul de titular.

Pe lângă pista italiană, au existat și speculații legate de o posibilă mutare la un club uriaș din Premier League, Manchester United fiind una dintre echipele vehiculate. Deocamdată nimic nu este oficial, negocierile sunt mai mult la nivel de culise, iar Dibu pare să își vadă liniștit de carieră, fără grabă în luarea unei decizii.

În același timp, selecționerul Argentinei, Lionel Scaloni, a decis recent să nu-l includă pe Martínez în lotul pentru amicalul cu Angola, alegând să ofere minute și altor portari. A fost o pauză convenabilă pentru Dibu, care a profitat de moment pentru a petrece timp cu familia și pentru a se bucura de noua lor casă din Argentina.

Dacă în fotbal viitorul rămâne deschis și plin de zvonuri, acasă lucrurile sunt cât se poate de clare. Alături de Mandinha, Santino și Ava, portarul Argentinei pare să fi găsit stabilitatea perfectă, iar noul lor cămin din apropierea Mar del Plata a devenit locul unde fericirea nu depinde de scorul de pe tabelă.

