Nu e o glumă! Ea este sportiva care își caută iubit la Jocurile Olimpice 2026: a primit deja peste 1.000 de propuneri

Auto-proclamata „cea mai dorită burlăciță” a Jocurilor Olimpice de iarnă a încălzit atmosfera în munții înghețați ai Italiei, în timp ce urmărea medalia de aur și un posibil inel cu diamant. Sophia Kirkby, sportivă americană de sanie, și-a împărtășit experiența din Satul Sportivilor încă de la aterizarea la Cortina, la începutul acestei luni, între antrenamente și competiții.

Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 se anunță a fi la fel de mult despre sport cât și despre relații, cu dezbateri în jurul faimoaselor paturi „anti-sex”, despre sportivul norvegian care a mărturisit că și-a înșelat iubita după ce a câștigat o medalie și despre cuplurile căsătorite care concurează la probele de curling. Iar acum, sportiva americană de sanie Sophia Kirkby a dezvăluit că speră să-și găsească marea iubire în Italia, înainte de Ziua Îndrăgostiților.

Jocurile Olimpice de iarnă 2026: locul unde o americancă își caută soț

Sophia Kirkby (24 de ani) a reușit să atragă atenția datorită promovării sale (ușor) agresivă de pe social media. Sportiva americană, născută în 2001, s-a auto-proclamar, postând pe rețelele sociale înainte de a intra în Italia, cea mai atractivă femeie necăsătorită din Satul Olimpic de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026.

Americanca a colaborat chiar și cu compania de telecomunicații Xfinity pentru a realiza un videoclip promoțional pentru călătoria ei romantică, dezvăluind că potențialii burlaci trebuie să fie mai înalți de 1,60 m, „super drăguți” și suficient de puternici încât să o cucerească. De atunci, ea a dezvăluit că peste 600 de persoane și-au încercat norocul în mesajele ei private, iar numărul de urmăritori, care era de aproximativ 23.000 înainte de turneu, a crescut cu aproape 30.000 dintr-o dată.

„Jocurile Olimpice încep oficial, iar eu voi fi la Cortina. De asemenea… da, sunt singură. Sezonul „Cea mai dorită burlăciță din Satul Sportivilor” a început oficial”, a scris Kirkby într-o postare pe Instagram pe 1 februarie.

Kirkby, în vârstă de 24 de ani, originară din Ray Brook, New York — chiar lângă Lake Placid — a intrat deja în istorie alături de partenera sa de sanie, Chevonne Forgan, ca primele sportive olimpice care au concurat la proba inaugurală de sanie dublă feminină. Duoul american s-a clasat pe locul cinci în competiția de miercuri, 11 februarie, cu un timp de 1:47.565, la puțin peste o secundă în spatele medaliatelor cu aur Andrea Voetter și Marion Oberhofer.

Deși nu a urcat pe podium, Kirkby a declarat că va rămâne până la sfârșitul jocurilor, în căutarea unui alt tip de partener: „Nu mă uit doar la ceilalți olimpici pentru a bea un cappuccino. Îmi voi activa profilurile de întâlniri și sunt deschisă să beau o cafea cu voi, fanii”, a spus Kirkby.