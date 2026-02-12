Bucurie mare în showbiz! Artistul a devenit tată, pentru prima oară, la 53 de ani

Cristian Caloeanu, solistul de la trupa „Haiducii lui 7 Cai” a devenit tătic pentru prima dată la 53 de ani. Artistul a vorbit despre această etapă minunată din viața lui și despre emoțiile pe care le simte. Toate detaliile în articol.

Acest moment special vine după cununia civilă care s-a petrecut în luna aprilie 2025 și nunta din luna octombrie. Cristi și soția lui, Oana, trăiesc momente de neuitat după ce și-au mărit familia.

Artistul a devenit tată la 53 de ani

Artistul a vrut să împărtășească această bucurie cu fanii și a făcut anunțul fericit pe rețelele de socialzare. Cristian Caloeanu a vorbit despre momentul în care soția lui a început să simtă primele dureri și a descris-o pe micuța care a intrat în viețile lor pe data de 8 februarie.

„De duminică seara, sunt oficial tătic!Așteptarea a fost lungă, dar a luat sfârșit un pic mai repede. Eram acasă cu soția, tocmai venisem dintr-un mini concediu la munte și după descărcarea bagajelor m-am dus m-am tuns, m-am bărbierit, am făcut baie. Ies din baie si zic: „gata iubire, poți să naști că sunt tuns, ras, frezat, aranjat”! Culmea, ca o ironie a sorții, după aproximativ un sfert de oră, au început simptomele cum că soția ar începe să intre în travaliu. A fost foarte drăguță doamna doctor Măcău Anca, care a venit special de la Târgoviște ca să o asiste pe soția mea la naștere. Ea a monitorizat-o pe soția mea pe toată durata sarcinii, un doctor excepțional din garda nouă, are 31 de ani. Și personalul medical a fost de excepție. Și soția și copilul au fost îngrijiți foarte bine.”, a spus el pentru click.ro.

De asemenea, el a vorbit și despre nașterea care a fost realizată prin cezariană. În culmea fericirii, el a mărturisit că nu se aștepta să devină tătic la vârsta de 53 de ani.

„A fost o naștere prin cezariană, care a decurs extrem de bine. Bebelina este sănătoasă, frumoasă, buzată ca și mine! Soția este și ea bine și așteptăm cu nerăbdare să fim cu toții acasă! Nici nu visam si nici nu mai speram că voi ajunge la 53 de ani să fiu și însurat și cu copil! Dar, iată că Dumnezeu m-a binecuvântat în cele din urmă cu o familie desăvârșită și frumoasă!”, a continuat el.

