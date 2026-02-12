Cât câștigă o învățătoare la o școală privată în 2026. Câți bani primește lunar

Numărul părinților care optează pentru educația privată este într-o continuă creștere. Astfel, grădinițele și școlile private sunt tot mai solicitate, iar învățătoarele sunt mai bine plătite. Acest aspect depinde de niște factori importanți, precum experiența sau locația centrului de învățământ, acestea reușind să influențeze semnificativ suma finală. Ce salariu au acestea în 2026? Toate detaliile în articol.

Învățătoarele joacă un rol esențial în viețile elevilor. Acestea pun bazele educației și formează oameni, astfel că importanța lor este una deosebită. Salariul lor este unul atractiv în anul 2026 și atrage atenția, astfel că este o competiție destul de mare.

Cât câștigă o învățătoare la o școală privată în 2026

Acest job se numără printre cele căutate la noi, astfel că este o competiție destul de mare între doritori. Salariul depinde de aspecte precum experiența cadrului didactic și locația școlii.

Salariul unei învățătoare într-o școală privată din România pornește de la aproximativ 4.000 lei net pe lună pentru debutanți și poate depăși 5.000 – 6.000 lei pentru personal cu experiență. În București, salariile pentru educatori și învățători în sectorul privat variază, în general, între 4.000 și 5.000 lei, în funcție de calificări.

După cum vă spuneam, există factori care influențează semnificativ suma finală pe care aceștia o pot primi. Astfel, o învățătoare cu experiență de peste 5 ani își poate negocia un salariu care să depășească 5.000 de lei.

Sumele cresc atunci când vine vorba de profesorii din gimnaziu. La o școală privată, aceștia câștigă între 5.000 și 8.000 de lei pe lună, în funcție de materia pe care o predau.

De asemenea, locația este foarte importantă. Prin urmare, Capitala și marile orașe sunt mai generoase în privința salariilor în majoritatea cazurilor. Un alt aspect important este tipul școlii: : școlile private internaționale sau cele de elită pot oferi salarii semnificativ mai mari decât media pieței.

