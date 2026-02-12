Acasă » Exclusiv » Au pus preț pe capul lui Alex Bodi! Meko și Dorian Popa l-ar fi tocmit pe „Măcelarul lui Bebino” să-l aranjeze pe musculos

Au pus preț pe capul lui Alex Bodi! Meko și Dorian Popa l-ar fi tocmit pe „Măcelarul lui Bebino” să-l aranjeze pe musculos

De: Delina Filip 12/02/2026 | 22:00
Alex Bodi și Dorian Popa sunt protagoniștii unui conflict exploziv! Totul a început după ce musculosul l-a pus la punct pe artist în mediul online. Tensiunea a crescut treptat, iar disputa a ajuns la cote alarmante. Replicile acide și criticile, pornite aparent de la un subiect banal, au transformat totul într-un scandal de proproții. După ce și Meko a intervenit în conflict și i-a luat apărarea „fratelui” său, Dorian Popa, lucrurile au explodat! Mai multe figuri din lumea interlopă au intervenit în acest scandal de proporții, iar CANCAN.RO are toate detaliile și vi le prezintă în exclusivitate! 

Alex Bodi și Dorian Popa au dus conflictul exploziv dintre ei la un cu totul alt nivel! După ce artistul a apelat la prietenul său, Meko, pentru a-l „liniști” pe Bodi, iar acesta l-a provocat la o confruntare în ring, lucrurile au luat-o razna. Se pare că Meko a decis să intervină în conflict pentru că i-ar fi fost dator lui Dorian pentru favoarea pe care i-a făcut-o de a-l băga pe fiul lui, Selim, într-un videoclip. Pe de partea cealaltă, Alex Bodi a ținut spatele drept și a răspuns atacurilor venite, dar nu și provocării, iar situația a degenerat rapid. Au intervenit nume celebre din lumea interlopă în acest conflict despre care aflați toate detaliile în următoarele rânduri.

Conflictul dintre Dorian Popa, Alex Bodi și Meko a scăpat de sub control!

Cezar Petcu, zis „Măcelarul lui Bebino”, care l-a înjunghiat pe unul dintre cei mai temuți interlopi bucureșteni și recent a fost eliberat din închisoare, a fost sunat de Meko pentru a interveni în scandal de partea lui. Dar, ajutorul pe care urma să-l primească nu era gratuit, căci acesta i-a făcut lui Petcu un discount generos la un apartament cu condiția imperativă de a-l speria pe Alex Bodi.

Scandalul dintre Alex Bodi, Dorian Popa și Meko a atins cote alarmante
Așadar, Cezar Petcu, cunoscut ca fiind și ginerele lui Sile Cămătaru, s-a deplasat la un complex rezidențial din Tei pentru a-l amenința pe Alex Bodi. Nu a mers singur, ci însoțit de mai mulți interlopi care i-ar fi ținut spatele de la distanță. Sursele CANCAN.RO au aflat că Petcu, recent eliberat din închisoare, l-a așteptat pe Bodi până când acesta a trecut pe acolo cu mașina.

Ce i-ar fi transmis măcelarul lui Bebino celebrului afacerist?!

Interlopul a stat la pândă până când Alex Bodi a ajuns în zonă, iar în momentul în care i-a văzut mașina afaceristului a mers către el. I-a transmis acestuia fără ocolișuri că ar trebui să nu se mai lege de Dorian Popa și de Meko. Și, ca și cum asta nu ar fi fost suficient, i-a mai aruncat o săgeată spunându-i: „Ai confundat Bucureștiul cu Mediașul tău?!”. Discuția dintre cei doi a degenerat, însă în seara respectivă bărbații s-au rezumat doar la un dialog mai aprins.

Cezar Petcu l-ar fi amenințat pe Alex Bodi
Interlopul faimos a intervenit complet „echipat” pentru Bodi

Situația nu s-a oprit acolo, însă. Întâlnirea celor doi nu a rămas „secretă”, lumea interlopă din București a aflat ce s-a întâmplat la ceas de seară, iar unii dintre apropiații afaceristului au decis să intervină în conflict.

Știți cum se spune că uneori nu-ți trebuie 1000 de prieteni, ci unul, doi care să intervină atunci când ai nevoie. Așadar, pentru Alex Bodi a intervenit Costeluș Litrașu, un alt interlop faimos care a fost mulți ani în spatele unor grei precum Nuțu Cămătaru sau Petre Geamănu. Alex Bodi și Costi Litrașu au un trecut spumos împreună, fiind prieteni vechi, dar aceste detalii le vom păstra pentru altădată.

Costeluș Litrașu (foto stânga) a intervenit în conflict și l-a amenințat pe Cezar Petcu (Joe)
Costeluș Litrașu l-a sunat pe Cezar Petcu (Joe) pentru a-i cere socoteală, apoi, a mers în Tei „echipat” cu un cuțit pentru a regla conturile cu el. Lipsit de orice urmă de teamă, Costeluș l-a înjurat și l-a amenințat pe temutul Joe în fața altor 40 de membri ai clanurilor din lumea interlopă. Întrevederea s-a lăsat doar cu înjurături și amenințări, nu cu bătaie, unul dintre membrii clanului Cocalarilor din Colentina reușind să calmeze spiritele.

Mândru de isprava făcută, Litrașu l-a contactat pe Alex Bodi pentru a-i povesti cele întâmplate, însă afaceristul din Mediaș nu se afla în țară la momentul respectiv. CANCAN.RO l-a contactat pe Cezar Petcu pentru a-i lua un punct de vedere, dar momentan este de negăsit. Întreaga poveste va fi dezvăluită la Dan Capatos Show, așa că nu ratați detaliile explozive din acest scandal fără precedent.

