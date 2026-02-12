Cum se obține pensia anticipată. Cu cât primești mai puțin dacă te pensionezi înainte de termen

Numărul celor care se gândesc să se retragă din activitate înainte de vârsta oficială de pensionare este tot mai mare. Românii vor să facă acest pas după o viață de muncă și aleg să își dedice mai mult timp lor. Cum se obține pensia anticipată? Toate detaliile în articol.

Această opțiune este permisă în 2026, dar vine cu repercursiuni care se resimt în timp. Mai exact, cei care vor să iasă la pensie anticipat vor avea o pensie lunară mai mică.

Cum se obține pensia anticipată

Pensia anticipată parțială spune că un angajat are voie să iasă din câmpul muncii cu cel mult 5 ani înainte de vârsta standard de pensionare cu o condiție: dacă a atins stagiul complet de cotizare sau l-a depășit cu până la 8 ani.

Mai exact, în aceste situații statul îți acordă pensia mai devreme, dar valoarea acesteia va fi mai mică decât în cazul în care te-ai fi pensionat la vârsta standard. Această micșorare a sumei depinde de doi factori importanți: cu câte luni mai devreme te pensionezi și câți ani de contribuții ai peste stagiul minim cerut.

Este important de știut faptul că nu toate stagiile din viața profesională nu se iau în calcul la vechime și în stabilirea dreptului la pensie anticipată. Printre perioadele care nu sunt incluse se numără cele în care persoana:

a avut pensie de invalidate

a urmat cursuri universitare la zi

a efectuat serviciul militar sau a fost mobilizată ori prizonieră

Cât pierzi la pensie?

Dacă ieși mai devreme la pensie, cuantumul pornește de la pensie pentru limita de vârstă și se micșorează proporțional cu perioada de anticipare. Astfe, penalizarea se aplică pentru fiecare lună de retragere înainte de termen. Diminuarea este mai mare dacă ai puțini ani peste stagiul minim și se micșorează dacă ai muncit mai mult.

Până la 1 an peste stagiul complet înseamnă reducere de 0,50% pentru fiecare lună. Peste 2 ani: 0,40% pe lună. Peste 4 ani: 0,30% pe lună. Peste 6 ani: 0,20% pe lună. Între 7 și 8 ani peste stagiul complet: doar 0,15% pe lună.

