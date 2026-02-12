Acasă » Știri » Cum se obține pensia anticipată. Cu cât primești mai puțin dacă te pensionezi înainte de termen

Cum se obține pensia anticipată. Cu cât primești mai puțin dacă te pensionezi înainte de termen

De: Denisa Iordache 12/02/2026 | 23:09
Cum se obține pensia anticipată. Cu cât primești mai puțin dacă te pensionezi înainte de termen
Cum se obține pensia anticipată

Numărul celor care se gândesc să se retragă din activitate înainte de vârsta oficială de pensionare este tot mai mare. Românii vor să facă acest pas după o viață de muncă și aleg să își dedice mai mult timp lor. Cum se obține pensia anticipată? Toate detaliile în articol.

Această opțiune este permisă în 2026, dar vine cu repercursiuni care se resimt în timp. Mai exact, cei care vor să iasă la pensie anticipat vor avea o pensie lunară mai mică.

Cu cât primești mai puțin dacă te pensionezi înainte de termen
Cu cât primești mai puțin dacă te pensionezi înainte de termen

Cum se obține pensia anticipată

Pensia anticipată parțială spune că un angajat are voie să iasă din câmpul muncii cu cel mult 5 ani înainte de vârsta standard de pensionare cu o condiție: dacă a atins stagiul complet de cotizare sau l-a depășit cu până la 8 ani.

Mai exact, în aceste situații statul îți acordă pensia mai devreme, dar valoarea acesteia va fi mai mică decât în cazul în care te-ai fi pensionat la vârsta standard. Această micșorare a sumei depinde de doi factori importanți: cu câte luni mai devreme te pensionezi și câți ani de contribuții ai peste stagiul minim cerut.

Este important de știut faptul că nu toate stagiile din viața profesională nu se iau în calcul la vechime și în stabilirea dreptului la pensie anticipată. Printre perioadele care nu sunt incluse se numără cele în care persoana:

  • a avut pensie de invalidate
  • a urmat cursuri universitare la zi
  • a efectuat serviciul militar sau a fost mobilizată ori prizonieră

Cât pierzi la pensie?

Dacă ieși mai devreme la pensie, cuantumul pornește de la pensie pentru limita de vârstă și se micșorează proporțional cu perioada de anticipare. Astfe, penalizarea se aplică pentru fiecare lună de retragere înainte de termen. Diminuarea este mai mare dacă ai puțini ani peste stagiul minim și se micșorează dacă ai muncit mai mult.

Până la 1 an peste stagiul complet înseamnă reducere de 0,50% pentru fiecare lună. Peste 2 ani: 0,40% pe lună. Peste 4 ani: 0,30% pe lună. Peste 6 ani: 0,20% pe lună. Între 7 și 8 ani peste stagiul complet: doar 0,15% pe lună.

VEZI ȘI:

Pensie de urmaș 2026. Cine are dreptul și care sunt documentele necesare

Adeverințe necesare la pensie 2026. Cât costă verificarea a 20 de ani de muncă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Isabella s-a îndrăgostit la prima vedere de un tânăr din avion. Ireal ce a urmat imediat după ce i-a scris un bilețel
Știri
Isabella s-a îndrăgostit la prima vedere de un tânăr din avion. Ireal ce a urmat imediat după ce…
Ilie Tudose continuă seria atacurilor la adresa lui Scărlătescu. Ce ar fi făcut juratul de la Masterchef după ce a devenit celebru
Știri
Ilie Tudose continuă seria atacurilor la adresa lui Scărlătescu. Ce ar fi făcut juratul de la Masterchef după…
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
Mediafax
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
Nicușor Dan acuză CCR de „tergiversare” privind pensiile magistraților: „Îmi doresc asumare din partea CCR”
Gandul.ro
Nicușor Dan acuză CCR de „tergiversare” privind pensiile magistraților: „Îmi doresc asumare din...
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A...
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele puterii de la Ankara
Adevarul
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele...
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia
Digi24
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul...
Misiune istorică. O rachetă europeană a decolat spre spațiu cu 32 de sateliți la bord
Mediafax
Misiune istorică. O rachetă europeană a decolat spre spațiu cu 32 de sateliți...
Parteneri
Cum arată Vica Blochina la 49 de ani, după ce și-a scos toată grăsimea de pe abdomen. Fosta lui Pițurcă, imagini senzuale
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Vica Blochina la 49 de ani, după ce și-a scos toată grăsimea de...
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Tensiune fără precedent între Polonia și SUA: Relațiile dintre aliați nu se pot baza pe lingușire
Digi 24
Tensiune fără precedent între Polonia și SUA: Relațiile dintre aliați nu se pot baza pe...
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert:...
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct cu Citroen
Promotor.ro
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct...
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Miza de 6 mld. €: De ce s-au supărat francezii pe Armata Română
go4it.ro
Miza de 6 mld. €: De ce s-au supărat francezii pe Armata Română
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
Descopera.ro
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
După 25 de ani, Diablo 2 primește un nou personaj jucabil
Go4Games
După 25 de ani, Diablo 2 primește un nou personaj jucabil
Nicușor Dan acuză CCR de „tergiversare” privind pensiile magistraților: „Îmi doresc asumare din partea CCR”
Gandul.ro
Nicușor Dan acuză CCR de „tergiversare” privind pensiile magistraților: „Îmi doresc asumare din partea CCR”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Isabella s-a îndrăgostit la prima vedere de un tânăr din avion. Ireal ce a urmat imediat după ce ...
Isabella s-a îndrăgostit la prima vedere de un tânăr din avion. Ireal ce a urmat imediat după ce i-a scris un bilețel
Ilie Tudose continuă seria atacurilor la adresa lui Scărlătescu. Ce ar fi făcut juratul de la Masterchef ...
Ilie Tudose continuă seria atacurilor la adresa lui Scărlătescu. Ce ar fi făcut juratul de la Masterchef după ce a devenit celebru
Vărul lui Scărlătescu, acuzații grave la adresa celebrului bucătar: ”Am primit un video cu tata ...
Vărul lui Scărlătescu, acuzații grave la adresa celebrului bucătar: ”Am primit un video cu tata și l-am sunat pe Cătălin”
Familia lui James Van Der Beek a primit 1 milion de dolari în doar câteva ore de la moartea actorului. ...
Familia lui James Van Der Beek a primit 1 milion de dolari în doar câteva ore de la moartea actorului. Fani din întreaga lume au donat bani
Cât câștigă un nepalez la el în țară. Diferența față de România este uriașă
Cât câștigă un nepalez la el în țară. Diferența față de România este uriașă
Scărlătescu se războiește cu familia pentru avere, iar Cătălin Cazacu face dezvăluirea: ”Pot ...
Scărlătescu se războiește cu familia pentru avere, iar Cătălin Cazacu face dezvăluirea: ”Pot să garantez!”
Vezi toate știrile
×