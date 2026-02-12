Ilie Tudose continuă seria atacurilor la adresa lui Scărlătescu. Ce ar fi făcut juratul de la Masterchef după ce a devenit celebru

Scandal cu scântei în familia lui Cătălin Scărlătescu! Ilie Tudose, vărul celebrului chef, a intrat în direct la „Dan Capatos Show” și a făcut dezvăluiri grele despre moartea tatălui său. Acesta, spune el, l-ar fi crescut pe Scărlătescu ca pe propriul copil. Discuția a alunecat spre ruptura care ar fi apărut după ce juratul TV a devenit celebru.

Ilie Tudose a început prin a vorbi despre relația extrem de apropiată pe care ar fi avut-o cu Cătălin Scărlătescu în copilărie. Potrivit lui, au crescut practic împreună, au petrecut verile în aceeași casă și au fost ca doi frați. Mai mult, susține că tatăl său, unchiul lui Scărlătescu, ar fi contribuit la creșterea acestuia. Vezi emisiunea integrală aici!

„Tata a fost un om foarte bun, asta știe toată țara și cine îl cunoaște. A dat bani la toată familia, avea porecla de Donatelli. Eu și Cătălin eram nedespărțiți, ca doi frați gemeni.”

Pe parcursul emisiunii, Ilie Tudose a explicat că ruptura dintre ei ar fi apărut în momentul în care Scărlătescu a devenit cunoscut. Spune că până atunci nu ar fi existat conflicte, însă odată cu celebritatea, lucrurile s-ar fi schimbat radical.

„Nicio ceartă, nimic, până a ajuns el pe val, acum 14-15 ani. Când a ajuns pe val, a început el cu Sandu să mă denigreze.”

Vărul lui Scărlătescu: Când a murit tata, lucrurile s-au schimbat în familie

Discuția a intrat apoi într-o zonă sensibilă: casa în care au copilărit și situația juridică a imobilului. Ilie Tudose a spus că lucrurile nu ar fi fost atât de simple pe cât par în acte! Ba mai mult, acesta spune că ar fi existat înțelegeri în familie care nu au mai fost respectate după decesul tatălui său.

„În spatele acestei povești e ceva mai complicat. Era o înțelegere verbală: să rămână la copii. Când a murit tata și s-a ajuns la împărțeală, lucrurile au stat altfel.”

În fața lui Dan Capatos și a avocatului Adrian Cuculis, Ilie Tudose a mai spus că se simte trădat și că nu înțelege cum relația lor s-a deteriorat atât de puternic.

„Tu te duci toată copilăria ta într-o casă, știi că s-a pus piatră cu piatră și că tata a ajutat. Și după aia ajungi să vezi că lucrurile nu mai sunt cum le știai.”

