Cătălin Scărlătescu a uitat-o definitiv pe Doina Teodoru! Cum s-a fotografiat bucătarul cu partenera sa

Începutul anului 2026 aduce vești noi despre viața sentimentală a cunoscutului chef și jurat de la MasterChef, Cătălin Scărlătescu. După ce în toamna anului precedent s-a confirmat despărțirea de Doina Teodoru, Cătălin a fost recent observat în compania unei noi partenere, semnalând începutul unei noi etape în viața sa amoroasă.

Noua sa iubită este Elena, o tânără de 27 de ani originară din Focșani. Aceasta activează în domeniul arhitecturii și predă la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu (UAUIM). Cu o carieră solidă în domeniul său și o pasiune pentru design și urbanism, Elena reprezintă pentru Cătălin un partener potrivit în această perioadă a vieții sale. Cei doi au fost văzuți pentru prima dată împreună pe litoralul românesc vara trecută, iar de atunci relația lor pare să se dezvolte constant, fără a fi expusă excesiv în fața publicului.

Ce postare a făcut Cătălin Scărlătescu cu iubita lui

În această lună, chef-ul a ales să petreacă câteva săptămâni în Mexic, alături de partenera sa, în cadrul unei vacanțe prelungite pe continentul american. Cu această ocazie, cei doi au fost surprinși de mai multe ori în ipostaze relaxate, evidențiind atmosfera destinsă a escapadei lor. Printre locațiile vizitate se numără atât plajele exotice, cât și orașele vibrante, oferind un mix între relaxare și explorare culturală.

În Mexic, acesta a continuat să împărtășească pe rețelele sociale momente din vacanță, de această dată cu o fotografie surprinsă în lift alături de Elena, marcând astfel cea de-a 41-a zi petrecută pe continentul american. Fotografia a atras atenția celor aproape 600.000 de urmăritori ai săi, care au observat în mod evident schimbarea de peisaj și prezența partenerei în viața chef-ului.

Se pare că bucătarul a uitat-o pe Doina Teodoru definitiv. Scărlătescu s-a afişat cu noua iubită pe social media, dar se pare că încă o ţine ascunsă de ochii fanilor, pentru că a publicat o imagine în care în prim-plan se vede el, iar în spate, în lift, se vede şi imaginea domnişoarei.

„Day 41… M-a scos la o plimbare… cu liftul”, a scris Cătălin Scărlătescu.

