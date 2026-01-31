Alimentul pe care îl recomandă prof. dr. Irinel Popescu. Unul pe zi este suficient

Unul dintre cei mai cunoscuți specialiști români în domeniul medical, prof. dr. Irinel Popescu, a atras atenția asupra importanței alimentației variate și echilibrate pentru menținerea sănătății. Studiile și experiența practică arată că anumite alimente consumate zilnic pot contribui semnificativ la prevenirea afecțiunilor și la menținerea unui organism funcțional pe termen lung.



Pentru o alimentație sănătoasă, principiul de bază este diversitatea. Fiecare fruct și legumă are proprietăți specifice, iar alternarea acestora permite organismului să primească o gamă variată de vitamine, minerale și antioxidanți. De exemplu, broccoli și alte legume crucifere oferă compuși cu efect anticancerigen, dar consumul exclusiv al acestora nu asigură aportul complet de nutrienți. Rotirea alimentelor și introducerea de noi varietăți în dietă reprezintă o strategie recomandată pentru o nutriție echilibrată.

Alimentul pe care îl recomandă prof. dr. Irinel Popescu

Printre acestea, merele se află pe lista alimentelor recomandate pentru consum zilnic. Deși este un fruct comun, rolul său în susținerea sănătății este deosebit de important, iar vechiul proverb „un măr pe zi ține doctorul departe” rămâne relevant și astăzi. Consumul regulat de mere aduce beneficii multiple, printre care aportul de fibre, vitamine și antioxidanți, care ajută la menținerea sănătății sistemului digestiv și a funcțiilor cardiovasculare.

Totuși, doctorul Irinel Popescu atrage atenția asupra unui aspect important: consumul exclusiv al unui singur tip de fruct sau legumă nu este recomandat. Excesul de fructe cu conținut ridicat de zahăr, mai ales pe măsură ce vârsta înaintează, poate provoca dezechilibre în organism. Astfel, varierea tipurilor de fructe și legume consumate zilnic este esențială pentru a beneficia de un spectru larg de nutrienți și pentru a evita problemele generate de aportul excesiv de glucoză.

Pe lângă mere, usturoiul reprezintă un alt aliment deosebit de valoros, deși consumul său este adesea evitat din cauza mirosului puternic. Usturoiul are efecte pozitive asupra sistemului cardiovascular, contribuind la menținerea elasticității vaselor de sânge și la reducerea riscului unor afecțiuni cronice. În ciuda avantajelor sale, mulți români îl consumă rar, limitând astfel beneficiile pe care acest aliment le-ar putea aduce sănătății lor.

„Din punctul meu de vedere, nu sunt restricții când vorbim de legume și fructe. Mere putem mânca zilnic. «Un măr pe zi ține doctorul la distanță», un proverb valabil și astăzi. Eu mănânc din toate fructele, dar nu fac excese. Fructele pot provoca exces de glucoză, iar de la o vârstă încolo nu este bine. Aș face o recomandare: să schimbăm fructele, adică să nu mâncăm doar afine, de exemplu. Mere putem mânca zilnic, dar alte fructe este bine să variem. Să mai rotim fructele și legumele. Fiecare aduce un beneficiu și nu recomand să rămânem doar, de exemplu, la broccoli. Mai variem. Usturoiul are multe acțiuni pozitive. Este foarte „neplăcut” social, dar este foarte bun pentru vasele de sânge și altele. Știți bine că indienii mănâncă atât de condimentat încât ar trebui toți să moară de ficat, dacă acestea ar fi toxice. Însă, sunt destul de agresive pentru tubul digestiv, mai ales pe anumite segmente. Zona terminală, pacienții cu hemoroizi… nu aș recomanda în aceste situații condimente. Nici de stomac nu sunt ușor tolerate, dar sigur depinde de gusturile fiecăruia. Dacă am avea garanția că toate sunt luate de la ferma de lângă București, atunci vi le-aș recomanda din toată inima pe toate. Altfel, am niște mici rezerve. Că nu prea știm de unde sunt”, a explicat Irinel Popescu în podcastul lui Cătălin Măruță.

CITEȘTE ȘI: Cum să-ți îngrijești ochii pe timp de iarnă, potrivit Monicăi Pop. Medicul oftalmolog trage un semnal de alarmă!

Mihaela Bilic și adevărul incomod despre ulei:Punem prea mult. Punct