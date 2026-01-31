Acasă » Știri » Alimentul pe care îl recomandă prof. dr. Irinel Popescu. Unul pe zi este suficient

Alimentul pe care îl recomandă prof. dr. Irinel Popescu. Unul pe zi este suficient

De: Anca Chihaie 31/01/2026 | 18:45
Alimentul pe care îl recomandă prof. dr. Irinel Popescu. Unul pe zi este suficient
Alimentul pe care îl recomandă prof. dr. Irinel Popescu. Unul pe zi este suficient

Unul dintre cei mai cunoscuți specialiști români în domeniul medical, prof. dr. Irinel Popescu, a atras atenția asupra importanței alimentației variate și echilibrate pentru menținerea sănătății. Studiile și experiența practică arată că anumite alimente consumate zilnic pot contribui semnificativ la prevenirea afecțiunilor și la menținerea unui organism funcțional pe termen lung.

Pentru o alimentație sănătoasă, principiul de bază este diversitatea. Fiecare fruct și legumă are proprietăți specifice, iar alternarea acestora permite organismului să primească o gamă variată de vitamine, minerale și antioxidanți. De exemplu, broccoli și alte legume crucifere oferă compuși cu efect anticancerigen, dar consumul exclusiv al acestora nu asigură aportul complet de nutrienți. Rotirea alimentelor și introducerea de noi varietăți în dietă reprezintă o strategie recomandată pentru o nutriție echilibrată.

Alimentul pe care îl recomandă prof. dr. Irinel Popescu

Printre acestea, merele se află pe lista alimentelor recomandate pentru consum zilnic. Deși este un fruct comun, rolul său în susținerea sănătății este deosebit de important, iar vechiul proverb „un măr pe zi ține doctorul departe” rămâne relevant și astăzi. Consumul regulat de mere aduce beneficii multiple, printre care aportul de fibre, vitamine și antioxidanți, care ajută la menținerea sănătății sistemului digestiv și a funcțiilor cardiovasculare.

Totuși, doctorul Irinel Popescu atrage atenția asupra unui aspect important: consumul exclusiv al unui singur tip de fruct sau legumă nu este recomandat. Excesul de fructe cu conținut ridicat de zahăr, mai ales pe măsură ce vârsta înaintează, poate provoca dezechilibre în organism. Astfel, varierea tipurilor de fructe și legume consumate zilnic este esențială pentru a beneficia de un spectru larg de nutrienți și pentru a evita problemele generate de aportul excesiv de glucoză.

Pe lângă mere, usturoiul reprezintă un alt aliment deosebit de valoros, deși consumul său este adesea evitat din cauza mirosului puternic. Usturoiul are efecte pozitive asupra sistemului cardiovascular, contribuind la menținerea elasticității vaselor de sânge și la reducerea riscului unor afecțiuni cronice. În ciuda avantajelor sale, mulți români îl consumă rar, limitând astfel beneficiile pe care acest aliment le-ar putea aduce sănătății lor.

„Din punctul meu de vedere, nu sunt restricții când vorbim de legume și fructe. Mere putem mânca zilnic. «Un măr pe zi ține doctorul la distanță», un proverb valabil și astăzi. Eu mănânc din toate fructele, dar nu fac excese. Fructele pot provoca exces de glucoză, iar de la o vârstă încolo nu este bine. Aș face o recomandare: să schimbăm fructele, adică să nu mâncăm doar afine, de exemplu.

Mere putem mânca zilnic, dar alte fructe este bine să variem. Să mai rotim fructele și legumele. Fiecare aduce un beneficiu și nu recomand să rămânem doar, de exemplu, la broccoli. Mai variem. Usturoiul are multe acțiuni pozitive. Este foarte „neplăcut” social, dar este foarte bun pentru vasele de sânge și altele.

Știți bine că indienii mănâncă atât de condimentat încât ar trebui toți să moară de ficat, dacă acestea ar fi toxice. Însă, sunt destul de agresive pentru tubul digestiv, mai ales pe anumite segmente. Zona terminală, pacienții cu hemoroizi… nu aș recomanda în aceste situații condimente. Nici de stomac nu sunt ușor tolerate, dar sigur depinde de gusturile fiecăruia.

Dacă am avea garanția că toate sunt luate de la ferma de lângă București, atunci vi le-aș recomanda din toată inima pe toate. Altfel, am niște mici rezerve. Că nu prea știm de unde sunt”, a explicat Irinel Popescu în podcastul lui Cătălin Măruță.

CITEȘTE ȘI: Cum să-ți îngrijești ochii pe timp de iarnă, potrivit Monicăi Pop. Medicul oftalmolog trage un semnal de alarmă!

Mihaela Bilic și adevărul incomod despre ulei:Punem prea mult. Punct

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Vremea se încălzește. Când scăpăm de ger și pentru câte zile
Știri
Vremea se încălzește. Când scăpăm de ger și pentru câte zile
Concubina lui Nicușor Dan, singură la înmormântarea bunicii. Președintele nu a însoțit-o pe Mirabela Grădinaru
Știri
Concubina lui Nicușor Dan, singură la înmormântarea bunicii. Președintele nu a însoțit-o pe Mirabela Grădinaru
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
Mediafax
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la...
Cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Cât costă 11mp locuibili în orașul de la malul Mării
Gandul.ro
Cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Cât costă 11mp locuibili în orașul de...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Top 10 cele mai căutate mărci auto în 2025: Românii mizează pe mașini second-hand și întreținere ieftină
Adevarul
Top 10 cele mai căutate mărci auto în 2025: Românii mizează pe mașini...
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani”
Digi24
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul....
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată de 18 ani în fața metroului: Tânăra și agresorul au murit pe loc
Mediafax
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată...
Parteneri
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling și a fost la un pas de tragedie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit...
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Prosport.ro
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
Click.ro
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare:...
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică
Digi 24
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz...
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din Capitală. Cine le ia locul (surse)
Digi24
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din...
Un inginer aerospațial a cumpărat o mașină nouă și a încuiat-o în garaj timp de 40 de ani. O poveste rară din lumea auto
Promotor.ro
Un inginer aerospațial a cumpărat o mașină nouă și a încuiat-o în garaj timp de...
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Record istoric: Singurul actor care a jucat în 3 filme cu 8+ Oscaruri
go4it.ro
Record istoric: Singurul actor care a jucat în 3 filme cu 8+ Oscaruri
Stelele de mare controlează sute de picioare, deși nu au creier. Cum reușesc?
Descopera.ro
Stelele de mare controlează sute de picioare, deși nu au creier. Cum reușesc?
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Cât costă 11mp locuibili în orașul de la malul Mării
Gandul.ro
Cea mai ieftină garsonieră din Constanța. Cât costă 11mp locuibili în orașul de la malul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Vremea se încălzește. Când scăpăm de ger și pentru câte zile
Vremea se încălzește. Când scăpăm de ger și pentru câte zile
Ovidiu Lipan Țăndărică, sărbătorit cu mare fast la Sala Palatului! Concertul aniversar a reunit ...
Ovidiu Lipan Țăndărică, sărbătorit cu mare fast la Sala Palatului! Concertul aniversar a reunit greii muzicii românești
Concubina lui Nicușor Dan, singură la înmormântarea bunicii. Președintele nu a însoțit-o pe Mirabela ...
Concubina lui Nicușor Dan, singură la înmormântarea bunicii. Președintele nu a însoțit-o pe Mirabela Grădinaru
Doliu în Giulești! Cristi Manea și-a pierdut mama: „Dumnezeu să o odihnească în pace
Doliu în Giulești! Cristi Manea și-a pierdut mama: „Dumnezeu să o odihnească în pace
Bancul sfârșitului de săptămână | „Am un camion în stânga, o mașină de pompieri în dreapta..”
Bancul sfârșitului de săptămână | „Am un camion în stânga, o mașină de pompieri în dreapta..”
Test de inteligență | Acești doi pensionari par identici, dar nu sunt. Identificați 3 diferențe!
Test de inteligență | Acești doi pensionari par identici, dar nu sunt. Identificați 3 diferențe!
Vezi toate știrile
×