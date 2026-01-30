Produsele cu reducere de 90% care dispar rapid din supermarketuri. Au tot mai mult succes în ultima vreme

În contextul scumpirilor din ultima perioadă, tot mai mulți români caută soluții pentru a-și reduce cheltuielile, iar una dintre cele mai populare opțiuni a devenit zona de „vânzare accelerată” din supermarketuri. Aici sunt plasate produsele care se apropie de termenul de expirare și care beneficiază de reduceri considerabile. Aceste rafturi sunt printre cele mai frecventate, deoarece oferă posibilitatea de a cumpăra alimente și articole de uz zilnic la prețuri mult mai mici.

Există numeroase avantaje atât pentru clienții ce economisesc bani, cât și pentru magazine căci ajută la limitarea risipei alimentare. Reducerile pot ajunge chiar și la 50% sau mai mult, iar oferta este variată, de la produse de panificație și lactate, până la detergenți, fructe sau legume. Mulți cumpărători spun că aleg aceste produse mai ales atunci când au nevoie urgentă de ele și știu că le vor consuma rapid.

Pensionarii și persoanele cu venituri mici sunt printre cei mai fideli clienți ai acestor raioane, deoarece diferența de preț este semnificativă în bugetul zilnic. În acest fel, ei pot să economisească și să rămână cu mai mulți bani la finalul lunii.

Magazinele explică faptul că alimentele aflate în ultima parte a duratei de viață sunt mutate automat în această categorie, pentru a fi vândute mai repede. Uneori, reducerile pot ajunge chiar la 80-90%, mai ales când există stocuri mari. Specialiștii în economie subliniază că acest tip de cumpărături este preferat de consumatorii vulnerabili, care își gestionează atent fiecare leu.

„Produsele care ajung în ultima treime de viaţă ajung automat în această categorie. Sau produse din care avem mult stoc şi ştim că nu se vor vinde până expiră. Le vindem accelerat. Ele primesc reduceri şi acest preţ poate ajunge până la 80-90% reducere.”, a spus Michael Kaiser, CEO Supermarket online.

Totuși, este important ca produsele perisabile, precum carnea crudă sau mâncarea gătită, să fie consumate strict înainte de expirare, în timp ce lactatele, pâinea sau legumele sunt, în general, mai sigure pentru consum într-un interval scurt după termen.

CITEȘTE ȘI: Cum să-ți îngrijești ochii pe timp de iarnă, potrivit Monicăi Pop. Medicul oftalmolog trage un semnal de alarmă!

Mihaela Bilic și adevărul incomod despre ulei:Punem prea mult. Punct