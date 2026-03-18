Cine este Ștefana Delia de la Visuri la Cheie. Ce studii are arhitecta din sezonul 12 al emisiunii de la PRO TV

De: Irina Maria Daniela 18/03/2026 | 16:04
Noul sezon al emisiunii „Visuri la cheie” a debutat și are în componența sa un arhitect nou. Este vorba despre Ștefana Delia, care a acceptat provocarea primită de la PRO TV cu mare plăcere. În continuare, vă oferim mai multe detalii despre cine este și ce studii are.

Sezonul cu numărul 12 al emisiunii „Visuri la cheie” a debutat pe 4 martie 2026 la PRO TV. Ca de obicei, promite să schimbe radical viața românilor care au nevoie de puțin sau mai mult ajutor. Autocarul a pornit din nou la drum!

Cine este Ștefana Delia de la Visuri la Cheie

Ediția din acest an aduce în fața telespectatorilor o echipă nouă. Celebrului prezentator Dragoș Bucur i se alătură arhitecta Ștefana Delia, care activează în domeniu din 2014.

„Sunt profund recunoscătoare că fac parte din sezonul 12 al emisiunii Visuri la cheie. Am fost primită cu brațele și inimile deschise, iar acest lucru a făcut ca începutul acestei experiențe să fie deosebit de frumos. Sunt arhitect de interior, cu o experiență de zece ani, iar această călătorie îmi oferă o perspectivă nouă asupra modului în care poate fi practicată această meserie”, spune noua arhitectă de la Visuri la cheie.

Despre tânără se cunosc foarte puține detalii personale. Potrivit profilului de LinkedIn, este născută pe data de 1 aprilie și are propria ei afacere din august 2020. Se descrie ca fiind „un om simplu, din Bacău” și „o plângăcioasă” care se bucură enorm la lucrurile mărunte.

Îi plac plimbările scurte, călătoriile, o cafea bună, un apus minunat, și – cel mai mult – timpul petrecut alături de părinții și sora ei.

Ce studii are Ștefana Delia Costraș

A studiat la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu între anii 2011 și 2016, de unde a obținut diploma de master în arhitectură de interior. Are propria afacere de design interior și se descrie ca fiind „dedicată creării unor experiențe care să fie trăite, lucrate și explorate prin joacă.”

Pentru Delia, meseria aleasă reprezintă energie, echilibru și bucurie. Vrea să le ofere oamenilor, prin munca sa, o stare de bine constantă.

Tânăra locuiește în București, oraș în care și activează, și ar percepe un tarif de 100 de euro/oră pentru serviciile sale, potrivit LinkedIn.

Cum a ajuns arhitectă la PRO TV

Ștefana a povestit în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea” că a primit un telefon pentru a merge la casting-ul realizat de producători. La scurt timp, a primit un răspuns favorabil și a ajuns pe platourile de filmare ale ediției din acest an. Faptul că totul s-a desfășurat rapid a făcut-o să simtă multe emoții.

„S-a întâmplat așa, foarte repede. Adică am primit un telefon într-o marți la ora 5, m-a sunat Marcel și mi-a zis, ce spui despre această emisiune? Cum ți-ar plăcea să fii acolo? Așa, și zic, eu? Da, tu! Și am fost la casting și două săptămâni mai târziu m-am trezit pe platourile de filmare.”

La început, noua vedetă PRO TV a mărturisit că a simțit teamă și responsabilitate. Cel mai mult și-a dorit să facă lucrurile bine, fără să comită greșeli. Cu ajutorul întregii echipe de la PRO TV, arhitecta s-a integrat de minune și a muncit cot la cot cu toată lumea.

„Am fost sigură că o să plâng, plus că eu sunt o plâgăcioasă, adică eu pot să plâng și dacă văd un apus. Adică nu, da, am plâns, am plâns. E emoționant, nu? (…) O misiune frumoasă, înălțătoare, dar cu foarte multă responsabilitate, pentru că se întâmplă lucrurile repede. Sper să dau tot ce pot într-un timp foarte scurt”, a mai adăugat ea.

Echipa Visuri la cheie din 2026

Ca în fiecare sezon, actorul Dragoș Bucur revine la cârma emisiunii pentru a le aduce emoție pozitivă telespectatorilor. Acesta este încântat de oportunitatea care i-a fost dată prin această responsabilitate.

„Inițial această emisiune a fost… doar o emisiune tv, atât pentru mine, cât și pentru cei din spatele camerelor, dar astăzi este cel mai longeviv proiect al meu și al lor și un mod prin care am schimbat sute de vieți, inclusiv pe ale noastre”, spune Dragoș Bucur, potrivit PRO TV.

  • Dragoș Bucur
  • Cristina Joia
  • Omid Ghannadi
  • Ștefana Delia Costraș
  • Florin – coordonatorul de șantier

Emisiunea s-a desfășurat în condițiile dificile ale iernii (frig și zăpadă), care le-au adus arhitecților și echipei provocări suplimentare. Cu toate acestea, atmosfera caldă și spiritul de echipă au făcut posibilă finalizarea proiectelor la timp.

CITEȘTE ȘI:

Visuri la cheie. Darius și Mihaela au plecat în vacanță și când s-au întors au avut parte de surpriza vieții. Ce au descoperit

Emisiunea ”Visuri la Cheie” de la Pro TV le-a îndeplinit visul. Cum arată acum casa renovată a familiei Niculae încercată de soartă

Tags:

