Când începe Visuri la cheie, sezonul 12. Anunțul făcut de Pro TV!

De: Anca Chihaie 03/03/2026 | 17:10
Emisiunea Visuri la Cheie revine pe micile ecrane cu un nou sezon care promite să aducă din nou emoție, solidaritate și transformări spectaculoase. Producția ajunsă la sezonul cu numărul 12 își păstrează esența care a consacrat-o, dar vine și cu surprize pentru publicul fidel care a urmărit, an de an, poveștile impresionante ale familiilor ajutate să își reconstruiască nu doar casele, ci și speranța.

Sezonul 12 continuă direcția bine cunoscută a emisiunii: renovări complete pentru familii aflate în situații dificile, intervenții surpriză și rezultate spectaculoase obținute într-un timp record. Conceptul rămâne același, identificarea unor cazuri sociale cu povești puternice și transformarea radicală a spațiilor de locuit. De-a lungul anilor, formatul a demonstrat că impactul nu este doar estetic, ci și emoțional, oferind beneficiarilor un nou început.

Când va începe Visuri la Cheie

Premiera noului sezon este programată pentru data de 4 martie și marchează începutul unei noi serii de intervenții spectaculoase realizate contracronometru. Telespectatorii vor putea urmări episoadele la PRO TV, postul care difuzează formatul încă de la lansare, însă există și o veste importantă pentru cei care preferă vizionarea online. Platforma de streaming VOYO va pune la dispoziție episoadele cu șapte zile înainte de difuzarea la televizor, oferind astfel acces anticipat abonaților.

Mai mult decât atât, în seara premierei la TV, primele două episoade ale sezonului vor fi disponibile simultan pe VOYO. Această strategie le permite fanilor să intre rapid în atmosfera noului sezon și să descopere încă de la început două povești diferite, două familii și două transformări majore realizate de echipa emisiunii. Decizia de a publica două ediții din start subliniază dorința producătorilor de a oferi o experiență intensă încă din primele zile de difuzare.

Echipa formată din arhitecți, designeri și specialiști în construcții lucrează intens pentru a reconfigura locuințele într-un interval extrem de scurt. Fiecare proiect presupune o analiză atentă a nevoilor familiei, adaptarea spațiului la realitățile cotidiene ale acesteia și integrarea unor soluții moderne care să asigure confort pe termen lung. Transformările sunt ample: de la consolidări structurale și recompartimentări până la design interior complet nou, mobilier personalizat și dotări adaptate.

