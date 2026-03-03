Acasă » Știri » Cătălin Botezatu, din nou pe masa de operație după diagnosticul primit de medici: ”Prevenția e cea mai importantă!”

Cătălin Botezatu, din nou pe masa de operație după diagnosticul primit de medici: ”Prevenția e cea mai importantă!”

De: Denisa Crăciun 03/03/2026 | 17:36
Cătălin Botezatu, despre poveste de iubire trăită alături de Vanda Vlasov /Foto: Instagram

Cătălin Botezatu va trece printr-o nouă intervenție. Analizele pe care și le-a făcut la începutul anului nu au ieșit așa cum s-ar fi așteptat celebrul designer, motiv pentru care va ajunge pe masa de operație.

Designerul și-a făcut analizele de rutină la începutul anului. Rezultatele nu au fost îmbucurătoare, iar din acest motiv este nevoit să treacă din nou printr-o intervenție chirurgicală. Acesta se va opera în Turcia, la fel ca prima dată.

Creatorul de modă trebuie să facă anual controale, după ce în 2019 a fost diagnosticat cu o formă de cancer la colon și la apendice.

Cătălin Botezatu / Sursa foto: Social media

După ce a primit rezultatele analizelor, Botezatu trece printr-o perioadă dificilă. Acesta a anunțat în timpul unei gale la care a participat și a fost și premiat că este nevoit să se opereze din nou la cinci ani de la prima intervenție. Cu toate acestea, creatorul de modă este optimist și a explicat că operația prin care va trece curând nu este una foarte complicată. Și pentru că procedura este una simplă și recuperarea va fi ușoară, acesta a spus că va reveni rapid la activitățile pe care le desfășoară.

Trebuie să mă duc peste o lună, am făcut controlul la început de an, a ieșit binișor, nu bine, ci binișor. Și trebuie să mai fac probabil o mică intervenție, dar ceva firesc, o intervenție pe care am făcut-o de vreo 5 ani. Ceva simplu, ceva foarte simplu. Cu recuperare rapidă, pentru că am întrebat „Durează mai mult de două zile?” Mi-a zis „o zi în spital”. Zic „O zi în spital? Nu!” Și mi-a zis că, a doua zi, îmi dă voie să plec, a spus Cătălin Botezatu.

Acesta a fost operat de urgență și în 2019, atunci când a aflat că are cancer. După acel episod a mărturisit că prevenția este cea mai importantă și că acum ține cont de asta și face mereu controale.

Prevenția e cea mai importantă. Eu mă simt foarte bine. Sufăr de somn, dar în rest sunt foarte bine! Dacă n-aș face ceea ce fac, cred că atunci m-aș îmbolnăvi cu adevărat, a mai spus el.

