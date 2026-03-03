Motivul pentru care Mariana Moculescu nu a mers niciodată la mormântul lui Horia Moculescu: “Nici nu am de gând!”

Mariana Moculescu a ajuns într-o situație disperată despre care vorbește pentru prima dată după ultimele luni de tăcere! După ani de conflicte, procese și probleme intens mediatizaete, fosta soție a lui Horia Moculescu continuă să susțină, chiar și după moartea compozitorului, că situația sa este disperată. Casa pe care o avea împreună cu regretatul compozitor în centrul Capitalei a pierdut-o după ce nu și-a mai putut achita ratele, iar Administrația Fondului Imobiliar a executat-o silit, iar în urma proceselor, locuința a rămas în patrimoniul instituției. Acum, vedeta este pe punctul de a pierde și procesul cu proprietarii apartamentului în care stă în chirie și cărora, și ea la rândul ei, le-a deschis procese. CANCAN.RO a stat de vorbă cu ea despre toate aceste lucruri, iar, printre confesiuni, bruneta ne-a dezvăluit ce a vorbit cu fiica ei în ziua înmormântării lui Horia Moculescu, dar și de ce nu l-a vizitat niciodată la cimitir pe regretatul compozitor.

Fosta soția a lui Horia Moculescu trece prin momente foarte dificile. După ce a pierdut casa pe care o deținea împreună cu regretatul ei fost soț, acum este pe punctul de a se încheia și procesul cu proprietarii apartamentului în care locuiește în chirie și care au executat-o silit pentru neplata contribuțiilor și a chiriei. În acest context tensionat, Mariana susține că ar fi meritat să se mute în apartamentul fostului compozitor, considerând că anii petrecuți împreună și contribuțiile financiare din trecut îi oferă acest drept.

Mariana Moculescu nu a fost niciodată la mormântul lui Horia Moculescu: „M-a lăsat pe străzi”

Mariana Moculescu a dezvăluit că la patru luni de la moartea lui Horia Moculescu nu a ajuns niciodată la mormântul regretatului compozitor. Vedeta, care a lipsit și de la înmormântarea fostului soț, spune acum care e motivul pentru care nu-l vizitează, dar și care a fost conversația cu Nidia în ziua înmormântării.

„Vorbesc cu Nidia, suntem în relații bune acum și asta mă bucură tare mult. Nu a fost supărată Nidia că nu am fost la înmormântarea lui Horia Moculescu. Am simțit că nu sunt în regulă și că nu este bine să merg la înmormântare. Eu nu am vrut să o supăr pe ea, dimpotrivă. În momentul în care mi-am dat seama, i-am dat mesaj: „Să vin sau să nu vin? Nu sunt în regulă”. Ea mi-a răspuns: „Mai bine să nu vii dacă nu te simți în stare”. I-am mulțumit că a fost sinceră și empatică, a fost o chestiune de comun acord. Nu am fost niciodată la el la mormânt de când a murit și nici nu am de gând să merg”, a spus Mariana Moculescu pentru CANCAN.RO.

Fosta soție a lui Horia Moculescu este dezamăgită că după atâția ani împreună cu regretatul compozitor, timp în care susține că a contribuit financiar, este îndreptățită să primească și ea o parte din ceea ce acesta a lăsat după moartea lui. Din păcate, vedeta nu doar că nu a primit nimic, dar a pierdut și partea ei din casa pe care o avea în Sectroul 1 al Capitalei, după ce Administrația Fondului Imobiliar a executat-o silit.

„Eu am procese cu executori, am avut tot felul de probleme din cauza lui. Consider că meritam să locuiesc în casă. Eu am pierdut partea mea de casă din Ion Brezoianu pe care o aveam cu Horia Moculescu. A fost o executare silită și am pierdut-o. Simt că nu am niciun motiv să-l vizitez la cimitir din moment ce am avut atâtea de pierdut din cauza lui. M-a lăsat pe străzi, în voia sorții”, a mai spus Mariana Moculescu.

Mariana Moculescu trece printr-o situație dificilă după ce a fost „somată” să părăsească locuința în care stătea de doi ani din centrul Bucureștiului. Fosta soție a lui Horia Moculescu nu și-a mai achitat chiria de multă vreme, iar proprietara apartamentului a dat-o în judecată, deschizându-i proces de evacuare. Pe data de 6 martie au, din nou, termen în instanță.

„Eu după ce nu am avut bani, pe loc a venit proprietara să mă dea afară, ea locuind în Italia de 25 de ani. Nu contează de când nu am mai plătit, contează că am plătit doi ani și trei luni. Buna credință contează! Am plătit mai mult decât face. Suntem în proces, ea mi-a deschis dosar penal și mi-a făcut proces de evacuare din locuință. Eu i-am dat ei 10.000 de euro și am plătit utilități de 5.000 de euro. Eu am făcut apel, l-am pierdut pe fond și acum suntem în recurs. Pe data de 5 martie este recursul”, a spus ea.

Mariana Moculescu, despre procesul cu proprietarul apartamentului: „A intrat abuziv peste mine și a avut un comportament inadecvat”

Mariana Moculescu nu se oprește aici cu dezvăluirile și face niște confesiuni șocante. Fosta soție a lui Horia Moculescu susține că proprietarul apartamentului ar fi intrat abuziv peste ea în locuință și ar fi avut un comportament inadecvat față de ea. Din acest motiv, vedeta a decis să ceară un ordin de protecție în instanță, dar cererea sa a fost respinsă.

„I-am făcut plângere și soțului ei. A intrat abuziv peste mine în casă și a avut un comportament inadecvat față de mine. De asta am cerut ordin de protecție. Eu am o vulnerabilitate medicală, eu am dat niște bani, am fost de bună credință. Nu poți să dai pe cineva afară când el nu are unde să se ducă!”, a mai declarat Mariana Moculescu pentru CANCAN.RO.

În acest context, vedeta susține că abia se poate întreține dintr-o pensie de handicap, iar fiica sa este acum sprijinul ei, însă nu pentru o lungă perioadă, căci și Nidia trece prin momente financiare dificile după ce a rămas fără job.

„Eu iau pensie de handicap mică, nu mai merge nici cu contul acela pe care postam. Mă mai ajută Nidia cu bani, dar acum nu mai are nici ea job și îi este mai greu. Nu are nici ea o situație strălucită acum. Important este că suntem în relații bune și încercăm să ne susținem”, a mai susținut ea.

