Mariana Moculescu, acuzații la adresa Alexandrei Velniciuc! Ce susține că ar fi făcut la adresa Nidiei, în timpul priveghiului artistului Horia Moculescu

S-a lăsat cu scandal la priveghiul lui Horia Moculescu. Fosta soție a compozitorului, Mariana Moculescu, susține că nu a fost lăsată să intre să-i aducă un ultim omagiu și nici să-i fie alături fiicei sale, Nidia Moculescu, copleșită de durere.

Horia Moculescu a murit în urmă cu 3 zile, după ce a fost internat în stare gravă pe secția ATI a Institutului ”Matei Balș” din Capitală. Compozitorul avea 88 de ani și era diagnosticat cu mai multe afecțiuni cronice.

Vineri, 14 noiembrie, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Horia Moculescu a fost depus în foaierul Teatrului de Revistă ” Constantin Tănase”, unde colegii și cei care l-au apreciat au mers să își ia rămas bun.

Mariana Moculescu, acuzații la adresa Alexandrei Velniciuc

Prima care a ajuns la ceremonia comemorativă a fost Nidia, fiica regretatului compozitor, care nu s-a desprins de lângă tatăl ei. Deși și-a dorit să-i fie alături, Mariana Moculescu nu a fost lăsată să își ia rămas bun de la fostul ei soț.

„Portarii nu m-au lăsat să intru și vreau să știu temeiul legal! Persecuția la adresa mea continuă și nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii. Mai e cineva care trage sforile acestui conflict care a durat ani de zile între mine și fostul meu soț!”, a spus Mariana Moculescu.

Printre persoanele publice care și-au făcut apariția la priveghi s-a numărat și actrița Alexandra Velniciuc. În urma unor imagini apărute în spațiul public (în care Nidia apare în preajma Alexandrei Velniciuc), Mariana Moculescu a făcut o serie de acuzații grave la adresa actriței. Fosta soție a compozitorului este de părere că ”rivala” sa a avut un comportament lipsit de respect față de perioada delicată prin care trece Nidia.

„Un moment surprins recent între fiica mea, Nidia Mihaela Moculescu, și Alexandra Velniciuc mi-a atras atenția într-un mod extrem de neplăcut. Analizând fotografiile, am observat o atitudine non-verbală care poate fi interpretată ca o formă de presiune asupra copilului meu. Deși o admir pe Alexandra pentru frumusețea, inteligența și energia sa, reamintesc că ea se află în fața unicului copil al compozitorului Horia Moculescu. Orice interacțiune cu Nidia trebuie să fie marcată de respect și considerație, fără a o expune la tensiuni sau presiuni inutile. Cer ferm ca astfel de comportamente să înceteze și sper ca respectul pentru copilul meu să fie prioritar, în orice situație. Protecția și bunăstarea fiicei mele nu sunt negociabile. Dacă Alexandra a făcut parte dintre organizatorii funeraliilor fostului meu soț, îi mulțumesc sincer pentru implicare și pentru ajutorul acordat Nidiei. Mi-am pierdut mama la vârsta de 31 de ani și cunosc durerea pierderii și efortul implicat în organizarea unei înmormântări. Așadar, tot respectul meu merge către cei care au sprijinit și protejat fiica mea în acest moment dificil. Așadar, cuvântul acestei zile îndoliate este: Respect!”, a spus Mariana Moculescu pentru Click!

