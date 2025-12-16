Lancement d’ARCMEDIA, le plus grand groupe d’édition de Roumanie

ARCMEDIA annonce le lancement officiel du groupe d’édition le plus complexe et le plus diversifié de Roumanie, un écosystème éditorial fondé sur le professionnalisme, la pluralité et la crédibilité. Détenu par l’entrepreneur et journaliste Radu Budeanu, ARCMEDIA rassemble sous une seule marque plusieurs des publications les plus connues et les plus respectées du marché roumain, marquant ainsi une nouvelle étape dans la maturité de l’industrie médiatique locale.

ARCMEDIA est le résultat d’une construction stratégique qui a débuté il y a plus de deux décennies et qui s’est accélérée de manière décisive ces dernières années. Il s’agit d’un écosystème médiatique numérique qui fournit un contenu crédible à chaque public et qui réunit des marques aux identités éditoriales différentes.

Depuis 2019, Radu Budeanu a lancé un vaste processus de consolidation de marques médiatiques traditionnelles à forte identité éditoriale. Ainsi, le portefeuille d’ARCMEDIA comprend des publications telles que CANCAN, Ciao, ProSport, Gândul, Promotor, « Ce se întâmplă, doctore? », Descoperă, go4it, go4games, Liga2, Râzi cu lacrimi et Apropo, auxquels se sont ajoutés par la suite l’agence de presse Mediafax et l’agence Mediafax Foto, en janvier 2025, ainsi que G4Media, G4Food, TechRider, Economedia et Pets&Cats.

Le lancement d’ARCMEDIA n’implique pas une uniformisation des voix éditoriales, mais au contraire, la valorisation des différences. Le trust fonctionne comme un univers médiatique cohérent, fondé sur la pluralité des opinions, l’équilibre éditorial et la rigueur journalistique, couvrant un large éventail d’intérêts : de l’économie, l’investigation et la politique au lifestyle, la science, la technologie, le sport et le divertissement. Toutes les publications du groupe fonctionnent selon le même ensemble de principes fermes: responsabilité, indépendance éditoriale totale, équité et respect du lecteur.

« ARCMEDIA est le résultat d’une vision à long terme et de la conviction que la presse de qualité se construit grâce à l’intégrité, à la diversité des perspectives et au respect du public. Nous n’effaçons pas les différences entre les publications, mais nous construisons un cadre dans lequel elles peuvent se compléter et se développer ensemble », a déclaré Radu Budeanu, fondateur et propriétaire d’ARCMEDIA.

Avec un portefeuille de 20 publications, plus de 25 comptes sur les réseaux sociaux avec plus de 5 millions d’abonnés et 15 productions vidéo, avec environ 2 millions de lecteurs quotidiens sur toutes les plateformes, ARCMEDIA se positionne comme une force susceptible d’influencer l’orientation de l’industrie des médias en Roumanie et de contribuer activement à la définition des futures normes du journalisme en ligne. Le groupe bénéficie d’une infrastructure technologique avancée, conçue pour transformer la rapidité de réaction en qualité éditoriale et le volume de contenu en pertinence réelle pour le public.

ARCMEDIA assume son rôle de référence fiable dans un contexte social où la crédibilité est devenue une ressource essentielle. Le trust investit constamment dans un contenu premium, documenté et adapté aux nouvelles habitudes de consommation des médias, en mettant davantage l’accent sur les questions stratégiques pour le développement de la vidéo, la production originale, les formats innovants et la distribution multiplateforme.

À moyen et long terme, le trust médiatique vise à s’étendre au-delà des frontières de la Roumanie. À partir de l’année prochaine, le groupe fera ses premiers pas sur le marché ouest-européen, en exportant ce modèle de journalisme, l’infrastructure numérique et la philosophie éditoriale qui ont été à la base de son succès au niveau local.

ARCMEDIA se définit comme un arc reliant l’information à l’analyse, le public à la vérité et les différentes voix dans un écosystème cohérent et crédible. Un espace où le journalisme professionnel reste essentiel et où l’avenir est considéré de manière stratégique, et non conjoncturelle.

ARCMEDIA – Unim perspective (Nous unissons nos forces, nous partageons nos perspctives)