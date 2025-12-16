Acasă » Știri » Produsul de Crăciun al cărui preț a crescut enorm înainte de Sărbători. Costă 491 lei în supermarketurile din România

Produsul de Crăciun al cărui preț a crescut enorm înainte de Sărbători. Costă 491 lei în supermarketurile din România

De: David Ioan 16/12/2025 | 17:22
Facebook @ Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania

În apropierea sărbătorilor de iarnă, coșurile cadou din supermarketuri au devenit unul dintre cele mai căutate produse. Perfecte pentru orice tip de ocazie acestea se clasează în topul preferinţelor cumpărătorilor atunci când oferă un dar.

Ambalate festiv și pline de dulciuri, băuturi sau produse de îngrijire, aceste pachete sunt gândite ca soluții rapide pentru cei care vor să ofere un dar complet, fără să piardă timp alegând fiecare articol în parte. Totuşi cei care apeleză la această soluţie, trebuie să ia în calcul majorarea preţurilor de anul acesta.

Cât costă un coş cadou de Crăciun în 2025

În 2025, prețul coșurilor cadou a crescut considerabil. În unele supermarketuri, un pachet premium ajunge să coste 491 lei, o sumă care a stârnit numeroase reacții din partea consumatorilor.

În urma imaginilor răspândite în mediul online de către Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania, mulți clienți au argumentat că valoarea reală a produselor incluse este mai mică decât prețul final afișat, considerând că diferența se datorează ambalajului și prezentării festive.

Pe de altă parte, există și cumpărători care apreciază comoditatea și aspectul elegant al acestor coșuri. Aceştia consideră că investiția merită, luând în calcul contextul aglomerației din decembrie, când timpul devine un factor esențial. Pentru mulți, faptul că pot cumpăra un cadou complet, gata ambalat și prezentat festiv, compensează diferența de preț.

Cum justifică supermarketurile aceste scumpiri

Magazinele justifică scumpirea prin creșterea costurilor de producție și import. Produsele premium, vinurile de calitate și dulciurile internaționale au înregistrat scumpiri semnificative, iar ambalajele personalizate și transportul contribuie la prețul final. Inflația generală din ultimele luni a accentuat fenomenul, ceea ce face ca un coș cadou să fie mai scump decât în anii trecuți.

Totuși, nu toate variantele ating pragul de 491 lei. În supermarketuri se găsesc și coșuri cadou mai accesibile, cu prețuri începând de la 150 lei, dar și opțiuni intermediare, la 263 sau 319 lei. Acestea includ produse locale sau selecții mai restrânse, oferind clienților posibilitatea de a alege în funcție de buget și preferințe.

Pentru români însă, coșurile cadou rămân un produs emblematic al sărbătorilor, chiar dacă prețurile au crescut vizibil. Indiferent de varianta aleasă, acestea păstrează ideea unui dar simplu, elegant și potrivit pentru atmosfera festivă a sărbătorilor din sezonul rece.

