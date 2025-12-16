Carmen Harra, previziuni despre 2026 și noua etapă anormală în care intrăm până în 2033: „Creăm o altă realitate, iar omenirea parcă se trezește”

Ca în fiecare final de an, și de această dată Carmen Harra aduce previziunile pentru anul următor. Celebra clarvăzătoare a vorbit despre ce se va întâmpla în 2026, iar de data aceasta vine cu vești bune. Dacă pentru anul 2025 previziunile au fost mai multe negative, acum totul se schimbă, iar omenirea se îndreaptă către un nou început.

Nu mai este mult până când anul 2025 ajunge la final, iar odată cu el se duc și veștile proaste. Dacă acest an nu fost unul prea bun pentru omenire, 2026 vine cu perspective mult mai bune, cel puțin după spusele celebrei clarvăzătoare. Carmen Harra a făcut previziunile pentru anul viitor și vine cu vești bune.

Carmen Harra, previziuni pentru anul 2026

Carmen Harra vine cu vești bune pentru 2026. Se pare că noul an este unul bun, ce va aduce pentru toată lumea un nou început. Este vremea schimbării, spune celebra clarvăzătoare. Omenirea pășește într-o nouă etapă.

Chiar dacă problemele din 2025 vor mai persista o perioadă și sunt transferate și în 2026, noul an vine cu o altă încărcătură, iar acestea se vor risipi repede. Carmen Harra spune că ne îndreptăm către un viitor mai bun, iar această perioadă de abundență și liniște va dura până în anul 2033.

„Anul 1, deoarece 2026 este anul 1. Înseamnă pentru multă lume un nou început. Înseamnă un început și pentru omenire în general, chiar și pentru români, din multe puncte de vedere. Chiar dacă conflictele politice continuă, chiar dacă prețurile se duc în sus, chiar dacă piața imobiliară este încă foarte ridicată, chiar dacă oamenii se zbat cu prețurile, cu pensiile, și există această stare conflictuală în lumea întreagă. Totuși, omenirea în 2026 vede o rază de lumină și percepe o posibilitate de a ne îndrepta într-o altă direcție în viitor mult mai bună. Și este începutul următorilor șapte, opt, chiar nouă ani aș putea să spun, până în 2033, când intrăm într-o frecvență diferită. Noi suntem ființe care rezonăm, vibrăm pe diferite frecvențe și în funcție de stările noastre emoționale, creăm o altă realitate, iar omenirea parcă se trezește puțin în dorința de a crea o altă lume”, a spus Carmen Harra, potrivit click.ro.

Nostradamus, previziune îngrijorătoare! Ce susținea că se va întâmpla la finalul anului 2025, în Europa

Carmen Harra, previziune sumbră pentru finalul anului 2025: „Cutremure și inundații așa cum n-am mai văzut!”