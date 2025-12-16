Câți ani va sta Vlad Pascu după gratii! Decizia finală a judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis să respingă recursul în casație formulat de Vlad Pascu. Avocații acestuia au solicitat reducerea pedepsei de zece ani de detenție, însă instanța supremă a menținut hotărârea pronunțată anterior de Curtea de Apel Constanța.

Decizia este definitivă și confirmă faptul că tânărul de 22 de ani va executa integral pedeapsa stabilită.

Judecătorii i-au respins lui Pascu cererea de micşorare a pedepsei

Vlad Pascu, cel care a provocat un accident rutier mortal în timp ce se afla sub influența drogurilor, a încercat prin avocații săi să obțină o condamnare mai blândă. Au fost depuse două acțiuni de recurs în casație, însă judecătorii au analizat solicitările și au hotărât că acestea sunt neîntemeiate. Astfel, pedeapsa de zece ani de închisoare rămâne neschimbată.

Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat hotărârea finală în dosarul lui Vlad Pascu, respingând cererile formulate atât de inculpat, cât și de Fundația Română pentru Asistarea Victimelor Accidentelor.

„Respinge, ca inadmisibile, cererile de recurs în casație formulate de inculpatul Pascu Matei Vlad şi de către persoana interesată Fundaţia Română pentru Asistarea Victimelor Accidentelor împotriva deciziei penale nr. 1049/P din data de 21 august 2025, pronunțate de Curtea de Apel Constanţa – Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie, în dosarul nr. 4989/254/2023. Obligă recurentul-inculpat şi recurenta persoană interesată la plata sumei de câte 300 de lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 16 decembrie 2025.”, se arată în motivarea deciziei.

Vlad Pascu, condamnat definitiv la închisoare cu executare

După condamnarea inițială, Vlad Pascu a încercat să obțină o pedeapsă mai mică, invocând căile extraordinare de atac. Avocații săi au cerut rejudecarea dosarului, dar instanța supremă a menținut verdictul. Accidentul provocat de acesta a dus la moartea a doi studenți și la rănirea altor trei persoane, ceea ce a generat un puternic impact emoțional și social.

În mai 2024, părinții victimelor s-au confruntat direct cu Vlad Pascu în sala de judecată. Tatăl lui Sebastian, unul dintre tinerii decedați, a povestit cum a perceput momentul întâlnirii:

„Credeți-mă că am vrut să-i prind privirea, să mă uit ochi în ochi și s-a uitat numai cu capul în jos. Chiar mi-a venit să plâng, am avut o emoție în corp, mi-au trecut tot felul de gânduri în cap. Cum l-am văzut? A fost tot acel Vlad Pascu, dar un pic mai speriat. Nu cred că se poate schimba un asemenea om. Este teatral și tot ce face el, face doar cu ajutorul avocaților și îi ascultă de fiecare dată. Sper ca doamna judecător, cred că am cea mai mare încredere în dânsa, că o să ia decizia cea mai bună. Ce așteptări? Ce așteptări am de la primul termen! Să se facă dreptate și Vlad Pascu să-și primească pedeapsa pe care o merită.”, a declarat acesta.

