Doi ani de la tragedia din 2 Mai! Tatăl lui Sebi Olariu, unul dintre tinerii uciși de Vlad Pascu, mesaj sfâșietor: „Aș da orice să mai aud vocea ta”

S-au împlinit doi ani de la tragedia din 2 Mai, iar familiile celor doi tineri uciși de Vlad Pascu retrăiesc momentul tragic. Tatăl lui Sebi Olariu, unul dintre tinerii uciși în teribilul accident, a transmis un mesaj emoționant în mediul online. Bărbatul își plânge și acum fiul și spune că ar da orice să îl mai vadă măcar o singură dată.

În data de 19 august 2023, Vlad Pascu a provocat o tragedie, după ce s-a urcat drogat la volan și a intrat cu mașina într-un grup de tineri, în localitatea 2 Mai. Roberta și Sebi au murit pe loc în urma impactului puternic produs de tânărul șofer, care a și fugit de la fața locului, fiind prins după câteva zeci de minute de către oamenii legii. Vlad Pascu se află de atunci în spatele gratiilor.

Tatăl lui Sebi Olariu, mesaj sfâșietor

Așa cum spuneam, astăzi, 19 august, se împlinesc doi ani de când viața lui Sebi și a Robertei a fost curmată. Cei doi tineri au fost uciși în urma accidentului provocat de Vlad Pascu, iar familiile încă nu pot trecere peste pierderea suferită.

Astăzi, cu inima plină de durere, tatăl lui Sebi a transmis un mesaj sfâșietor în mediul online. Valentin Olariu și-a deschis sufletul și a vorbit despre drama pe care o trăiește de doi ani de zile. Bărbatul a mărturisit că sufletul îi este măcinat de durere și că ar da orice doar să își mai audă voce, să îmi mai simtă îmbrățișarea sau să îi mai vadă zâmbetul.

„Fiule drag… De doi ani trăiesc cu un gol pe care nimic nu-l mai poate umple. Mi-e dor de tine în fiecare clipă și aș da orice să mai aud vocea ta, să-ți văd zâmbetul, să-ți simt îmbrățișarea. Viața a fost nedreaptă, te-a smuls din brațele mele prea repede, fără să-mi lase timp să-ți spun tot ce aveam în inimă. Sunt mândru de tine, băiatul meu. Ai fost bun, ai fost curajos și ai luminat viețile celor din jur. Deși nu mai ești aici, prezența ta rămâne vie în sufletul meu. Îți simt pașii în amintiri, îți aud râsul în liniștea casei, iar în vis, uneori, te văd așa cum erai, plin de viață. Îmi e greu să merg mai departe, dar știu că tu ai vrea să fiu puternic pentru mami și Sele. Știu că mă privești de acolo, dintre stele, și că nu m-ai vrea înfrânt. Așa că trăiesc cu tine în gând și inimă și fiecare zi pe care o am este și pentru tine. Te iubesc mai mult decât pot spune cuvintele. VEI FI MEREU FIUL MEU, LUMINA MEA ȘI, ÎNTR-O ZI, ACOLO UNDE TIMPUL NU MAI EXISTĂ, VOM FI DIN NOU ÎMPREUNĂ. Cu dragoste și dor, Tata”, a scris Valentin Olariu, în mediul online.

Sebi, victima lui Vlad Pascu, ar fi împlinit 23 de ani. Ce a apărut la mormântul lui: „Aș urca în Rai și te-aș…”

De nerecunoscut! Cum a apărut Vlad Pascu la ultimul termen din procesul accidentului de la 2 Mai