Cauza morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt

Este doliu în muzica populară românească. Ion Drăgan, unul dintre cei mai iubiți interpreți de folclor, s-a stins din viață astăzi, 25 decembrie 2025, la vârsta de 54 de ani.

Artistul a murit în urma unui infarct, chiar în ziua de Crăciun, vestea cutremurând comunitatea artistică și publicul care l-a apreciat.

Cauza morţii lui Ion Drăgan

Ion Drăgan a fost găsit fără suflare în locuința din comuna Bălești, județul Gorj de către tatăl său, în urma unui infarct pe care interpretul l-ar fi suferit. Moartea sa fulgerătoare a venit la scurt timp după ce, în noaptea de Crăciun, vorbise la telefon cu dirijorul orchestrei Ansamblului Profesionist „Doina Gorjului”.

Ultimul său mesaj public, postat pe Facebook cu doar o zi înainte de infarct, a devenit acum un testament emoționant:

„Un Crăciun Fericit! Să aveți prieteni cu sănătate și noroc în toate să aveți”.

Această urare, care trebuia să fie un simplu gând de sărbătoare, este privită astăzi ca un mesaj de rămas bun, încărcat de emoție și simbolism.

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj a transmis un mesaj oficial:

„În cei 25 de ani dedicați cântecului popular românesc, Ion Drăgan nu a alergat după glorie, ci a dorit, mai presus de toate, să câștige dragostea și respectul publicului. Din păcate, cunoscutul interpret de muzică populară s-a stins din viață în prima zi de Crăciun, lăsând în urmă un gol profund în sufletele celor care l-au cunoscut și apreciat. Muzica populară românească a pierdut un mare nume, un artist dedicat și un om care a trăit prin și pentru cântec. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor care l-au prețuit. Dumnezeu să-l odihnească în pace”.

Ion Drăgan a decedat chiar de Crăciun, la vârsta de 54 de ani

Reacțiile celor care l-au cunoscut nu au întârziat să apară pe rețelele de socializare.

„Nu pot să cred așa ceva.. Drăgan Ion, Draganelu’ spune ca nu-i adevărat!, Dumnezeu să-l odihnească în pace. Amintirea lui va rămâne vie. Sincere condoleanțe familiei îndurerate, De necrezut!!!! Nu îmi vine să cred! Nana Ion! Drum lin!!! Nu te voi uita!, sunt câteva dintre comentariile lăsate în urma pierderii interpretului. ”

Moartea lui Ion Drăgan, survenită în urma infarctului, marchează o pierdere grea pentru folclorul românesc. Amintirea acestuia va rămâne vie în inimile celor care l-au iubit și l-au ascultat.

