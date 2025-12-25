Acasă » Știri » Cauza morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt

Cauza morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt

De: David Ioan 25/12/2025 | 18:32
Cauza morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Cauza morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt. Foto: Facebook

Este doliu în muzica populară românească. Ion Drăgan, unul dintre cei mai iubiți interpreți de folclor, s-a stins din viață astăzi, 25 decembrie 2025, la vârsta de 54 de ani.

Artistul a murit în urma unui infarct, chiar în ziua de Crăciun, vestea cutremurând comunitatea artistică și publicul care l-a apreciat.

Cauza morţii lui Ion Drăgan

Ion Drăgan a fost găsit fără suflare în locuința din comuna Bălești, județul Gorj de către tatăl său, în urma unui infarct pe care interpretul l-ar fi suferit. Moartea sa fulgerătoare a venit la scurt timp după ce, în noaptea de Crăciun, vorbise la telefon cu dirijorul orchestrei Ansamblului Profesionist „Doina Gorjului”.

Ion Drăgan s-a stins din viaţă chiar de Crăciun, la doar 54 de ani. Foto: Facebook

Ultimul său mesaj public, postat pe Facebook cu doar o zi înainte de infarct, a devenit acum un testament emoționant:

„Un Crăciun Fericit! Să aveți prieteni cu sănătate și noroc în toate să aveți”.

Această urare, care trebuia să fie un simplu gând de sărbătoare, este privită astăzi ca un mesaj de rămas bun, încărcat de emoție și simbolism.

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj a transmis un mesaj oficial:

„În cei 25 de ani dedicați cântecului popular românesc, Ion Drăgan nu a alergat după glorie, ci a dorit, mai presus de toate, să câștige dragostea și respectul publicului. Din păcate, cunoscutul interpret de muzică populară s-a stins din viață în prima zi de Crăciun, lăsând în urmă un gol profund în sufletele celor care l-au cunoscut și apreciat. Muzica populară românească a pierdut un mare nume, un artist dedicat și un om care a trăit prin și pentru cântec. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor care l-au prețuit. Dumnezeu să-l odihnească în pace”.

Ion Drăgan a decedat chiar de Crăciun, la vârsta de 54 de ani

Reacțiile celor care l-au cunoscut nu au întârziat să apară pe rețelele de socializare.

„Nu pot să cred așa ceva.. Drăgan Ion, Draganelu’ spune ca nu-i adevărat!, Dumnezeu să-l odihnească în pace. Amintirea lui va rămâne vie. Sincere condoleanțe familiei îndurerate, De necrezut!!!! Nu îmi vine să cred! Nana Ion! Drum lin!!! Nu te voi uita!, sunt câteva dintre comentariile lăsate în urma pierderii interpretului. ”

Moartea lui Ion Drăgan, survenită în urma infarctului, marchează o pierdere grea pentru folclorul românesc. Amintirea acestuia va rămâne vie în inimile celor care l-au iubit și l-au ascultat.

CITEŞTE ŞI: Ultimul mesaj al lui Ion Drăgan. Ce a postat artistul, cu câteva ore înainte să moară

Doliu în lumea muzicii! Ion Drăgan a murit în noaptea de Crăciun

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ultimul mesaj al lui Ion Drăgan. Ce a postat artistul, cu câteva ore înainte să moară
Știri
Ultimul mesaj al lui Ion Drăgan. Ce a postat artistul, cu câteva ore înainte să moară
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 26 decembrie, de la ora 15.00
Știri
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 26 decembrie, de la ora 15.00
Europa 2026: previziuni salariale, țările cu cele mai mari creșteri. România și Ucraina, singurele pe minus
Mediafax
Europa 2026: previziuni salariale, țările cu cele mai mari creșteri. România și Ucraina,...
Jackpot de 1,8 miliarde de dolari la loteria Powerball, câștigat în Ajunul Crăciunului, cu un bilet jucat în Arkansas
Gandul.ro
Jackpot de 1,8 miliarde de dolari la loteria Powerball, câștigat în Ajunul Crăciunului,...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Mesaj halucinant, la trei zile după ce a fost zdrobit în ring. Andrew Tate continuă circul pe rețelele de socializare. „Sunt deja morți/Celor mai mulți le este frică”
Adevarul
Mesaj halucinant, la trei zile după ce a fost zdrobit în ring. Andrew...
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius
Digi24
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt...
Cod portocaliu de viscol în zona de munte din județele Hunedoara și Caraș-Severin
Mediafax
Cod portocaliu de viscol în zona de munte din județele Hunedoara și Caraș-Severin
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”
Click.ro
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o...
Papa Leon și administrația Trump: de ce MAGA caută cu lumânarea o ceartă cu suveranul pontif
Digi 24
Papa Leon și administrația Trump: de ce MAGA caută cu lumânarea o ceartă cu suveranul...
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani
Digi24
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani
Dacia deschide comenzile noului Spring pe piețele vest-europene. România încă vinde vechea generație
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile noului Spring pe piețele vest-europene. România încă vinde vechea generație
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Telefonul Xiaomi 17 Ultra, împreună cu Leica Edition, au fost lansate. Care sunt performanțele și prețurile?
go4it.ro
Telefonul Xiaomi 17 Ultra, împreună cu Leica Edition, au fost lansate. Care sunt performanțele și...
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Jackpot de 1,8 miliarde de dolari la loteria Powerball, câștigat în Ajunul Crăciunului, cu un bilet jucat în Arkansas
Gandul.ro
Jackpot de 1,8 miliarde de dolari la loteria Powerball, câștigat în Ajunul Crăciunului, cu un...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ăsta da cadou de la Moș Crăciun! Emily Burghelea: „Am pământ pe Lună”
Ăsta da cadou de la Moș Crăciun! Emily Burghelea: „Am pământ pe Lună”
Bancul de Crăciun | Moș Crăciun și tânăra superbă
Bancul de Crăciun | Moș Crăciun și tânăra superbă
Ultimul mesaj al lui Ion Drăgan. Ce a postat artistul, cu câteva ore înainte să moară
Ultimul mesaj al lui Ion Drăgan. Ce a postat artistul, cu câteva ore înainte să moară
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 26 decembrie, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 26 decembrie, de la ora 15.00
Sărbătorile i-au adus pe români împreună. Cum au petrecut prima zi de Crăciun
Sărbătorile i-au adus pe români împreună. Cum au petrecut prima zi de Crăciun
Cum a reacționat Petrică, un român stabilit în Spania, după ce a primit o ofertă de angajare cu ...
Cum a reacționat Petrică, un român stabilit în Spania, după ce a primit o ofertă de angajare cu salariul de 1800 de euro: „Nu acceptați mizeriile astea!”
Vezi toate știrile
×