Acasă » Știri » Doliu în lumea muzicii! Ion Drăgan a murit în noaptea de Crăciun

Doliu în lumea muzicii! Ion Drăgan a murit în noaptea de Crăciun

De: Denisa Iordache 25/12/2025 | 15:55
Doliu în lumea muzicii! Ion Drăgan a murit în noaptea de Crăciun
Ion Drăgan a murit. Sursă: Facebook

Este doliu în lumea muzicii populare! Ion Drăgan, intepretul de muzică iubit de români, s-a stins din viață astăzi, 25 decembrie 2025, la vârsta de 54 de ani. Toate detaliile în articol. 

Ion Drăgan a murit chiar după ce ar fi fost colindat. Mai mult, primele informații arată că tatăl lui l-ar fi găsit fără suflare în casă. Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj a transmis un mesaj: 

„În cei 25 de ani dedicați cântecului popular românesc, Ion Drăgan nu a alergat după glorie, ci a dorit, mai presus de toate, să câștige dragostea și respectul publicului. Din păcate, cunoscutul interpret de muzică populară s-a stins din viață în prima zi de Crăciun, lăsând în urmă un gol profund în sufletele celor care l-au cunoscut și apreciat.Muzica populară românească a pierdut un mare nume, un artist dedicat și un om care a trăit prin și pentru cântec. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor care l-au prețuit. Dumnezeu să-l odihnească în pace”.

Ion Drăgan a murit în ziua de Crăciun

Ion Drăgan a decedat în propria locuință după ce, în noaptea de Crăciun, vorbise la telefon cu dirijorul orchestrei Ansamblului Profesionist Doina Gorjului. Vestea tristă a șocat comunitatea din Oltenia, chiar în ziua de Crăciun. Pe rețelele de socializare au început să curgă mesaje de rămas-bun de la fani: 

„Nu pot să cred așa ceva.. Drăgan Ion, Draganelu’ spune ca nu-i adevărat!” 

„Dumnezeu să-l odihnească în pace. Amintirea lui va rămâne vie. Sincere condoleanțe familiei îndurerate” 

„De necrezut!!!! Nu îmi vine să cred! Nana Ion! Drum lin!!! Nu te voi uita!”, au fost unele dintre comentarii. 

CITEȘTE ȘI: 

Tragedie în Ajunul Crăciunului! O femeie din Argeș a murit într-un accident rutier cumplit după ce urcase în mașină, la ocazie 

Decizie controversată a instanței: Șoferul din Berceni care a lovit mortal o mamă și i-a rănit grav fetița de 2 ani va ajunge acasă de sărbători! |EXCLUSIV 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum a reacționat Petrică, un roman stabilit în Spania, după ce a primit o ofertă de angajare cu salariul de 1800 de euro: „Nu acceptați mizeriile astea!”
Știri
Cum a reacționat Petrică, un roman stabilit în Spania, după ce a primit o ofertă de angajare cu…
Corneliu Istrate, fondatorul Vega Holding și arhitectul unui imperiu regional, a murit la 76 de ani
Știri
Corneliu Istrate, fondatorul Vega Holding și arhitectul unui imperiu regional, a murit la 76 de ani
Europa 2026: previziuni salariale, țările cu cele mai mari creșteri. România și Ucraina, singurele pe minus
Mediafax
Europa 2026: previziuni salariale, țările cu cele mai mari creșteri. România și Ucraina,...
Jackpot de 1,8 miliarde de dolari la loteria Powerball, câștigat în Ajunul Crăciunului, cu un bilet jucat în Arkansas
Gandul.ro
Jackpot de 1,8 miliarde de dolari la loteria Powerball, câștigat în Ajunul Crăciunului,...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Mesaj halucinant, la trei zile după ce a fost zdrobit în ring. Andrew Tate continuă circul pe rețelele de socializare. „Sunt deja morți/Celor mai mulți le este frică”
Adevarul
Mesaj halucinant, la trei zile după ce a fost zdrobit în ring. Andrew...
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius
Digi24
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt...
Cod portocaliu de viscol în zona de munte din județele Hunedoara și Caraș-Severin
Mediafax
Cod portocaliu de viscol în zona de munte din județele Hunedoara și Caraș-Severin
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”
Click.ro
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o...
Papa Leon și administrația Trump: de ce MAGA caută cu lumânarea o ceartă cu suveranul pontif
Digi 24
Papa Leon și administrația Trump: de ce MAGA caută cu lumânarea o ceartă cu suveranul...
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani
Digi24
A murit Pat Finn. Actorul din serialele „Seinfeld” și „Friends” avea 60 de ani
Dacia deschide comenzile noului Spring pe piețele vest-europene. România încă vinde vechea generație
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile noului Spring pe piețele vest-europene. România încă vinde vechea generație
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Telefonul Xiaomi 17 Ultra, împreună cu Leica Edition, au fost lansate. Care sunt performanțele și prețurile?
go4it.ro
Telefonul Xiaomi 17 Ultra, împreună cu Leica Edition, au fost lansate. Care sunt performanțele și...
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Jackpot de 1,8 miliarde de dolari la loteria Powerball, câștigat în Ajunul Crăciunului, cu un bilet jucat în Arkansas
Gandul.ro
Jackpot de 1,8 miliarde de dolari la loteria Powerball, câștigat în Ajunul Crăciunului, cu un...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum a reacționat Petrică, un roman stabilit în Spania, după ce a primit o ofertă de angajare cu ...
Cum a reacționat Petrică, un roman stabilit în Spania, după ce a primit o ofertă de angajare cu salariul de 1800 de euro: „Nu acceptați mizeriile astea!”
Corneliu Istrate, fondatorul Vega Holding și arhitectul unui imperiu regional, a murit la 76 de ani
Corneliu Istrate, fondatorul Vega Holding și arhitectul unui imperiu regional, a murit la 76 de ani
Se caută un om care să trăiască singur pe o insulă nelocuită. Salariul este de aproape 30.000 de ...
Se caută un om care să trăiască singur pe o insulă nelocuită. Salariul este de aproape 30.000 de euro
Nici nu vor să audă de preparatele tradiționale! Care sunt cele mai pretențioase vedete la masa de ...
Nici nu vor să audă de preparatele tradiționale! Care sunt cele mai pretențioase vedete la masa de Crăciun
Cum se împarte Jessie Baneș de Sărbători. Artista urmează să facă nunta: ”Este felul meu de ...
Cum se împarte Jessie Baneș de Sărbători. Artista urmează să facă nunta: ”Este felul meu de a păstra legătura cu rădăcinile”
Doliu în lumea filmului! Actrița de 26 de ani a fost înjunghiată mortal
Doliu în lumea filmului! Actrița de 26 de ani a fost înjunghiată mortal
Vezi toate știrile
×