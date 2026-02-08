Permise pe șpagă, șoferi pe șosele. Moștenirea toxică a anilor în care carnetul auto se cumpăra

În fiecare zi, România este zguduită de accidente rutiere grave. Dincolo de neatenție, infrastructură sau viteză excesivă, există o rană mai veche, care încă produce victime: perioada în care permisele de conducere erau obținute pe relații, simpatii sau contra unor sume de bani. Scandalurile izbucnite în urmă cu 10-15 ani au arătat dimensiunea fenomenului, iar consecințele acelor ani se resimt și astăzi pe șoselele României.

„Fabricile de permise” – rețelele care au pus în pericol siguranța rutieră

Unul dintre cele mai cunoscute scandaluri a izbucnit la Serviciul Permise Auto București, unde mai mulți polițiști și instructori auto au fost suspectați că acordau ilegal permise de conducere. Potrivit anchetatorilor, elevii plăteau între 100 și 200 de euro pentru a fi siguri că promovează proba practică, indiferent de nivelul real de pregătire.

Sistemul funcționa pe mai multe niveluri. Banii erau colectați de instructori auto și transmiși mai departe polițiștilor examinatori, care asigurau promovarea candidaților. În urma perchezițiilor și audierilor, 14 persoane au fost reținute, fiind acuzate de trafic de influență, dare și luare de mită.

Anchetatorii au descoperit documente și calculatoare ridicate din sediile instituțiilor, indicii care sugerau că rețeaua funcționa de mult timp.

Scandalul Argeș – cea mai mare mafie a permiselor din România

Dacă la București sumele păreau relativ mici, cazul din Argeș a demonstrat dimensiunea reală a fenomenului. În 2008, anchetatorii au descoperit o adevărată „fabrică de permise”, în care costul unui carnet auto ajungea și la 10.000 de euro, în special pentru persoane analfabete sau complet nepregătite.

Din cele aproximativ 4.300 de persoane suspectate că au obținut ilegal permise, peste 1.500 au fost identificate ca făcând parte din rețea. Sumele totale încasate de gruparea infracțională au fost estimate la peste 6 milioane de euro.

Cazul a demonstrat că nu era vorba despre fapte izolate, ci despre o industrie ilegală care a funcționat ani la rând.

Rețelele extinse în toată țara

După dezvăluirile din Argeș, anchete similare au scos la iveală rețele și în alte județe. În Satu Mare, de exemplu, un intermediar racola candidați și le promitea obținerea frauduloasă a permiselor în Argeș, solicitând până la 24.000 de euro de la grupuri de candidați.

În Cluj, procurorii au investigat angajați ai Serviciului Permise, instructori auto și intermediari. Sumele cerute variau între 1.000 și 5.000 de euro pentru eliberarea ilegală a unui permis.

Acțiuni similare au avut loc și în Covasna, unde mai mulți funcționari, inspectori auto și intermediari au fost acuzați de luare de mită, fals în acte și apartenență la grupuri infracționale organizate.

Permise pentru persoane absente sau complet nepregătite

Anchetele au scos la iveală situații incredibile. Unele persoane au obținut permise fără să fie prezente la examen, iar în alte cazuri documentele medicale sau cazierul erau falsificate.

Autoritățile au descoperit inclusiv situații în care persoane cu domiciliul în străinătate primeau permis românesc fără să susțină examenele. În unele cazuri, numărul permiselor obținute fraudulos era estimat la peste 3.500.

Consecințele care se văd și astăzi pe șosele

Specialiștii spun că efectele acelor ani nu au dispărut. Mulți dintre cei care au obținut permisul ilegal conduc și astăzi. Lipsa pregătirii, necunoașterea regulilor de circulație și reflexele greșite pot duce la accidente grave.

Fiecare tragedie rutieră readuce în discuție perioada în care carnetul auto se putea obține „pe o găină” sau pentru câteva sute de euro. Deși sistemul s-a modernizat, moștenirea acelor practici continuă să afecteze siguranța rutieră.

Lupta împotriva corupției, încă incompletă

Autoritățile au intensificat controalele, au digitalizat examenele și au introdus proceduri mai stricte. Totuși, cazurile descoperite de-a lungul timpului arată cât de adânc era infiltrată corupția în sistem.

Experții avertizează că eliminarea completă a fenomenului necesită nu doar măsuri punitive, ci și reforme continue și educație rutieră solidă.

Scandalurile permiselor obținute ilegal sunt una dintre cele mai rușinoase pagini ale administrației românești. Ele au demonstrat că, atunci când siguranța publică devine monedă de schimb, consecințele pot dura decenii.

Astăzi, fiecare accident grav readuce în memorie acei ani în care carnetele de conducere se obțineau prin relații sau bani. Iar până când sistemul nu va elimina complet astfel de practici, șoselele României vor continua să plătească prețul acelor greșeli.

