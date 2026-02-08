Messi, unul dintre noi. După ce am văzut interviul lui, îl așteptăm să revină acasă, la noi, în București

Într-un interviu savuros acordat postului argentinian Luzu TV, Lionel Messi ne-a demonstrat că, dincolo de Balonul de Aur și statutul de legendă, este un om absolut normal. Atât de normal, încât pe alocuri seamănă izbitor cu o pensionară româncă: îi place liniștea, se enervează când e dezordine, plânge la seriale și se pierde pe TikTok.

Messi a recunoscut senin că îi place să fie singur și chiar se simte bine așa. „I like to be alone, I enjoy it”, a spus el, cu o liniște care te face să crezi că, dacă ar prinde un apartament cu două camere în Drumul Taberei, ar trăi fericit cu perdelele trase și televizorul pornit pe un serial turcesc. Parcă îl vedem coborând din când în când cu liftul și cu un cărucior de cumpărături să prindă ceva reduceri la Mega. Poate am exagerat dar sigur ar aprecia un telefon pe silent, o cafea și Tv în liniște.

Deși își iubește familia ca orice latino și este mort după copiii săi, Messi declară franc că atunci când „casa este vraiște și copiii sunt agitați, mă simt copleșit.” Aici Messi devine sută la sută de-al nostru. Dezordine, copii gălăgioși, haos domestic. Exact momentul în care orice om normal simte că îi fierbe creierul. Superstar sau nu, să calci pe Lego la 7 dimineața este mai nasol decât orice intrare dură de la adversari nervoși.

Messi se emoționează la filme

Urmează o nouă declarație care ne lasă un pic descumpăniți. Cine s-ar fi așteptat ca Messi să plângă la filme? Parcă îl și vedem pe omul în fața căruia toate apărările tremură urmărind scene din Titanic cu cutia de șervețele lângă el. Sau probabil, obișnuit de pe teren, se șterge cu mâneca! „Sunt sensibil. Plâng mult când mă uit la filme.”Messi recunoaște fără jenă că este extrem de emoțional. Filmele îl ating, poveștile îl termină, iar dacă ar descoperi telenovelele românești de pe Kanal D, probabil ar fi pierdut definitiv.

Probabil v-ați fi așteptat la un Macho supărat. Vorba aia, bani gârlă, super mega extra vedetă mondială, te așteptai la figuri Dâmbovițene de fante de Dorobanți. Aici nu prea a nimerit-o Messi. „Cu Antonella sunt romantic și foarte atent.” Când vine vorba de soție, Messi își schimbă complet registrul. Devine romantic, grijuliu, genul de bărbat care nu uită aniversări și știe când să spună lucrurile potrivite. Un romantism discret, de viață reală, nu de Instagram. Acest Mircea Radu al fotbalului. E Messi, trecem cu vederea!

Vorbește cu Bad Bunny când se plictisește

Când n-are ce face, Messi mai schimbă câteva mesaje cu Bad Bunny, unul dintre cei mai influenți artiști ai generației actuale. Bad Bunny nu e doar muzician, ci un adevărat motor cultural, dar și influencer pe Insta iar conversațiile dintre ei sună fix a plictiseală de superstar. „Uneori vorbesc cu Bad Bunny pe Instagram. Este un fenomen.”

Totuși îi promitem că nu ducem nici noi lipsă de influensări. Ce cu Velea nu s-ar putea întreține pe Insta? Cu Alex Bodi ? Sau cu Florin Salam, poftim! Ce are? Ba chiar cred că ar fi mult mai distractiv și poate ar ieși și la Hanul Drumețului la o vorbă și o dedicație! Boss, nu știi ce pierzi! Da, Messi se uită la mondenități. Exact acelea cu cine s-a certat cu cine, cine s-a despărțit și cine a apărut beat la un eveniment. „Mă uit la show-uri mondene cu celebrități.”

Practic, dacă ar prinde un post românesc, n-ar schimba canalul. S-ar abona instant la Capatos. Și probabil ar citi și CANCAN.RO. Avem șefule destule celebrități și cred că alea din Argentina sunt nimic! Aveți voi acolo la voi Drăgușanu, Bahmuțeanu, Zăvoranu, sau Prodanca? N-aveți! Ai sta lipit de ecran îți promitem!

Lionel Messi, omul care a fentat apărări întregi, stă pe TikTok și râde la clipuri cu AI. Cel mai tare i se pare cel în care el e arestat. Dacă asta nu e dovadă că trăim în cele mai ciudate vremuri, nu știm ce mai e. „Mă uit mult pe TikTok. Am văzut un clip făcut cu AI în care eram arestat.”

Totuși ne permitem să spunem că e destul de slăbuț acel clip. Vino la noi la Bucale să te vezi făcut cu AI cum cânți la acordeon cerșind prin metrou! Artă nene! Numai să nu te superi! Nu o lua personal, e felul nostru de a spune că ești GOAT!

Vin cu Sprite, ca să se îmbete mai repede

Aici a explodat internetul. Messi bea vin cu Sprite, obicei despre care a scris imediat și CANCAN.RO „Îmi place vinul. Îl amestec cu Sprite dacă vreau să mă îmbăt mai repede.” Meseriaș. Zici că e unchiu ăla de la țară care îți trimite seara memeuri pe Whatsap după al doilea pahar. Noi propunem upgrade-ul: direct pe carcalete.Cu Pepsi. Să trecem la profesioniști. Ar fi păcat și merge și cu Gheata de Aur. Integrare completă, fără adaptare.

Și acum vine întrebarea serioasă: ce caută Messi în America, jucând fotbal pentru Inter Miami? Cu tot respectul, dar Miami nu are ce avem noi. Bucureștiul are viață de noapte, seriale cât cuprinde, influensări pe toate gusturile, celebrități mondene de nu mai ai loc pe trotuar și mâncare care te face să uiți de dietă: caltaboși, drob, mici, ciorbă de burtă.

Îl vedem perfect la Rapid București. Galerie ca în America de Sud, manele, lăutari, pasiune, bani și spectacol. Chiar și rezervă, ar fi lovitura de imagine a secolului. Messi Trăiți-ar ție! Vino acasă!!!

