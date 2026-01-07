Secretul lui Messi a ieșit la iveală! „Roze cu Sprite”, combinația românească pe cale să devină trend global

Dacă vodka Red Bull și Aperol Spritz sunt deja fumate, lumea bună occidentală descoperă abia acum plăcerile vinovate balcanice. Vin cu Sprite. Șpriț, tată! Ce mai urmează? Faimosul carcalete cu Pepsi sau Cola?

Există momente în istorie când civilizațiile se întâlnesc. Când Estul și Vestul își dau mâna. Când tradițiile de la mesele cu fețe de masă din plastic pătrund în livingurile minimaliste cu vedere la ocean. Momentul ăsta a venit. Și poartă numele de Lionel Messi.

Într-un interviu relaxat, Messi a aruncat bomba: îi place vinul. Până aici nimic șocant. Dar, atenție mare, doamnelor și domnilor cu doctorate în mixologie: vin cu Sprite. „So it hits faster”, a zis Leo, râzând, ca un fin cunoscător de botezuri, nunți și pomeni unde se „îndulcește” secu’ ca să alunece mai bine.

Practic, ce aflăm noi? Că Messi, omul care a driblat apărări întregi și a rupt statistici, a descoperit exact ce știa deja un unchi din Vaslui în 1997! Dacă pui Sprite, ți se urcă la cap mai repede. Revoluție. Occidentul e zguduit. Somelierii plâng. Influencerii caută rețeta originală.

Messi își ”strică” cu Sprite propriul brand de vin

Și nu vorbim de orice vin. Messi are propriul brand de vin, „Lionel Collection”. Adică nu doar că bea șpriț cu Sprite, dar o face din vinul lui. E nivelul suprem de balcanizare premium: îți produci vinul, îl îndulcești și apoi spui lumii că e lifestyle.

În timp ce unii se chinuie să înțeleagă notele de fructe de pădure și taninurile obraznice, Messi merge direct la esență. Ca să se simtă bine. Fără aer. Fără fițe. Fără pahar special. Exact genul de filosofie care a stat la baza multor petreceri reușite la curte.

Și, ca să fie tabloul complet, toate astea se întâmplă într-un moment în care Messi se apropie ușor de retragere. Nu vrea să fie antrenor, visează să dețină un club (un fel de Hagi, dar cu mai mult Sprite), Inter Miami își întărește lotul, iar el se bucură de viață după ce a câștigat MLS Cup și a marcat 42 de goluri într-un sezon. Omul și-a făcut treaba. Acum își face șprițul.

Occidentul e în urmă, dar recuperează. Azi vin cu Sprite. Mâine, cine știe? Carcalete cu Cola? Vin cu Pepsi Twist? Apă minerală cu sirop și gheață de la frigiderul din garaj?

Un lucru e clar: dacă Messi bea vin cu Sprite, nu mai e glumă de nuntă. E trend global. Și, cum ar zice un clasic în viață: dacă o face Messi, sigur e corect.

