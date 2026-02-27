Cum a aflat Lidia că Florin Prunea are amantă, de fapt. Cele două s-au întâlnit față în față: „Era cu spatele, nu mă văzuse. Am coborât, l-am…”

După luni de zvonuri și speculații, Lidia Prunea a spus adevărul în direct, la Dan Capatos Show. Cu o sinceritate dezarmantă, soția fostului portar Florin Prunea a povestit momentul care a aprins scânteia suspiciunilor. Ceea ce părea un incident banal legat de niște invitații la un meci s-a transformat într-o explozie de durere. CANCAN.ro are toate detaliile!

Lidia a simțit că ceva nu era în regulă când Florin a refuzat să meargă cu ea la un eveniment important. A invocat obligații, a dat vina pe invitații, dar realitatea era cu totul alta. Un meci al Generației de Aur, la care ar fi trebuit să fie împreună, s-a transformat în momentul care a confirmat bănuiala. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu voiam să mergem împreună la meci, era important pentru mine. Mi-a spus că nu are invitații, că are obligații. Dar apoi s-a supărat și a zis că pe primul plan e familia. L-a sunat pe Gică Popescu, a trimis șoferul, ne-a dat brățări. Dar acolo, în tribune, lângă mine și fiica mea, a apărut ea, Lăcrămioara. Și am zis gata!”

Cum a aflat Lidia că Florin Prunea are amantă

Totul a devenit și mai clar cu o zi înainte, când Lidia l-a surprins vorbind prin apel video cu presupusa amantă. Florin Prunea era acasă, cu spatele la geam, crezând că e singur. Dar ea l-a văzut și i-a cerut explicații pe loc.

„Cu o zi înainte, l-am prins vorbind video cu ea, cu Lăcrămioara. Era cu spatele, nu mă văzuse. Am coborât, l-am confruntat și i-am zis: ‘până la urmă, aceste zvonuri pe care le negai sunt adevărate?’ Nu mai știa ce să facă, se uita la telefon panicat. Era clar că mă mințise.”

Ce a urmat? Tăcere din partea lui Florin Prunea. Nicio explicație, nicio încercare de împăcare. A ales să nu spună nimic, să lase totul în aer, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Lidia a simțit atunci că ceva s-a rupt iremediabil.

„Eu nu pot să uit. Nu pot să iert. Nici acești 38 de ani și nici cei doi copii nu pot întoarce toate aceste trădări. Soțul meu este foarte ranchiunos. Și a ales să tacă. N-a spus nimic. A tăcut, ca și cum nu existam.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

