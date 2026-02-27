Ce gest a făcut fiica lui Martin Short înainte de a se sinucide. S-a aflat abia acum ce durere mare avea pe suflet

Katherine Short și-a schimbat numele de familie pentru a se distanța de numele celebrului ei tată, Martin Short, și pentru a se concentra pe munca sa de asistent social.

În urma veștii despre moartea sa la vârsta de 42 de ani, pe 23 februarie, Page Six a obținut documente care arată că aceasta depus cererea de schimbare a numelui său din „Katherine Elizabeth Short” în „Katherine Elizabeth Hartley” în 2012.

„Tatăl meu este o figură publică. Sunt asistent social în domeniul psihiatric. Sunt îngrijorată de o posibilă hărțuire din partea viitorilor pacienți, ca urmare a asocierii mele cu tatăl meu”, a explicat Katherine în document.

Cererea a fost în cele din urmă aprobată la începutul anului 2013. Katherine și-a trăit viața departe de lumina reflectoarelor și a avut o carieră extinsă în asistență socială, deschizându-și chiar și un cabinet privat. Și-a dedicat viața pentru a-i ajuta pe alții care se confruntă cu probleme de sănătate mintală, dar a recunoscut că și ea a avut propriile dificultăți.

Fiica lui Martin Short a murit

Fiica actorului Martin Short, Katherine Short, a decedat la numai 42 de ani. Katherine a fost adoptată de Martin și de regretata sa soție, Nancy Dolman, cu care a fost căsătorit timp de 30 de ani și care a murit de cancer ovarian în 2010.

Vestea a fost confirmată chiar de familie, care a transmis un comunicat de presă în acest sens.

„Cu profundă durere confirmăm trecerea în neființă a lui Katherine Hartley Short. Familia Short este devastată de această pierdere și solicită respectarea intimității în aceste momente. Katherine a fost iubită de toți și va fi ținută minte pentru lumina și bucuria pe care le-a adus în lume”, a transmis familia Short într-un comunicat.

CITEȘTE ȘI:

Fiica unui celebru actor a fost găsită moartă în propria ei casă. Ce au descoperit medicii legiști la autopsie

Autorul unei cărți despre viața fostului prinț Andrew rupe tăcerea după arestarea fratelui Regelui Charles. „Au fost atâtea momente care ar fi trebuit să fie un semnal de alarmă”