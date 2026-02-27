Acasă » Știri » Știri externe » Ce gest a făcut fiica lui Martin Short înainte de a se sinucide. S-a aflat abia acum ce durere mare avea pe suflet

Ce gest a făcut fiica lui Martin Short înainte de a se sinucide. S-a aflat abia acum ce durere mare avea pe suflet

28/02/2026
Ce gest a făcut fiica lui Martin Short înainte de a se sinucide. S-a aflat abia acum ce durere mare avea pe suflet
Sursa foto: Profimedia

Katherine Short și-a schimbat numele de familie pentru a se distanța de numele celebrului ei tată, Martin Short, și pentru a se concentra pe munca sa de asistent social.

În urma veștii despre moartea sa la vârsta de 42 de ani, pe 23 februarie, Page Six a obținut documente care arată că aceasta depus cererea de schimbare a numelui său din „Katherine Elizabeth Short” în „Katherine Elizabeth Hartley” în 2012.

„Tatăl meu este o figură publică. Sunt asistent social în domeniul psihiatric. Sunt îngrijorată de o posibilă hărțuire din partea viitorilor pacienți, ca urmare a asocierii mele cu tatăl meu”, a explicat Katherine în document.

Cererea a fost în cele din urmă aprobată la începutul anului 2013. Katherine și-a trăit viața departe de lumina reflectoarelor și a avut o carieră extinsă în asistență socială, deschizându-și chiar și un cabinet privat. Și-a dedicat viața pentru a-i ajuta pe alții care se confruntă cu probleme de sănătate mintală, dar a recunoscut că și ea a avut propriile dificultăți.

Fiica lui Martin Short a murit

Fiica actorului Martin Short, Katherine Short, a decedat la numai 42 de ani. Katherine a fost adoptată de Martin și de regretata sa soție, Nancy Dolman, cu care a fost căsătorit timp de 30 de ani și care a murit de cancer ovarian în 2010.

Vestea a fost confirmată chiar de familie, care a transmis un comunicat de presă în acest sens.

„Cu profundă durere confirmăm trecerea în neființă a lui Katherine Hartley Short. Familia Short este devastată de această pierdere și solicită respectarea intimității în aceste momente. Katherine a fost iubită de toți și va fi ținută minte pentru lumina și bucuria pe care le-a adus în lume”, a transmis familia Short într-un comunicat.

