Acasă » Știri » Știri externe » Autorul unei cărți despre viața fostului prinț Andrew rupe tăcerea după arestarea fratelui Regelui Charles. „Au fost atâtea momente care ar fi trebuit să fie un semnal de alarmă”

Autorul unei cărți despre viața fostului prinț Andrew rupe tăcerea după arestarea fratelui Regelui Charles. „Au fost atâtea momente care ar fi trebuit să fie un semnal de alarmă”

De: Daniel Matei 24/02/2026 | 22:50
Autorul unei cărți despre viața fostului prinț Andrew rupe tăcerea după arestarea fratelui Regelui Charles. „Au fost atâtea momente care ar fi trebuit să fie un semnal de alarmă”
Sursa foto: Profimedia

Andrew Lownie, autorul cărții „Entitled”, despre viața fostului prinț Andrew, descrisă de jurnaliștii de la Daily Mail drept „cea mai devastatoare biografii regale scrise vreodată”, vorbește acum despre arestarea fratelui Regelui Charles și spune că acesta a fost destul de protejat de Casa Regală, în ciuda faptului că acesta a avut ani de-a rândul comportamente nepotrivite.

Cartea „Entitled” a fost publicată anul trecut, după patru ani de cercetare. Aceasta construiește o imagine de ansamblu, de la naștere până în prezent, a unui membru al familiei regale a cărui asociere cu Jeffrey Epstein este complet congruentă cu viața sa de până acum, scrie Daily Mail.

Autorul spune că fostului prinț nu i-a fost niciodată refuzat nimic, motiv pentru care a considerat întotdeauna că este suficient să își dorească ceva și să primească acel lucru pe tavă, indiferent că era vorba de lucruri materiale, favoruri sau chiar persoane.

Înainte să se sinucidă, anul trecut, Virginia Giuffre a declarat că a fost traficată de Jeffrey Epstein și violată de Mountbatten-Windsor de trei ori când avea 16 și 17 ani. După o analiză, poliția metropolitană a transmis  în decembrie anul trecut că nu va lansa o anchetă penală oficială cu privire la acuzațiile lui Giuffre despre Mountbatten-Windsor, acuzații pe care acesta din urmă le-a negat.

Acuzațiile aduse de Virginia Giuffre nu au fost primele semnale de alarmă

El a susținut mai întâi că „nu-și amintește că a întâlnit-o vreodată pe această doamnă”; apoi, după ce a apărut o fotografie cu ei împreună, că „nu putea explica această fotografie”. Ea a intentat un proces civil împotriva lui în 2021, pe care el l-a soluționat în afara instanței în anul următor, fără a-și recunoaște vina.

Nu a existat transparență cu privire la suma pentru care Giuffre a fost de acord să își retragă acuzațiile, deși se știe că cifra de 2 milioane de lire sterline către organizația caritabilă aleasă de Giuffre, care luptă împotriva traficului sexual, a provenit de la regină. Biroul regelui Charles a negat întotdeauna că acesta a contribuit la achitarea unor sume de bani către Giuffre, dar „din moment ce el conducea totul cu regina până în 2022, trebuie să fi fost conștient de ce se întâmpla”, spune Lownie.

Potrivit autorului, dacă 2022 a fost un moment potrivit pentru a-i retrage lui Mountbatten-Windsor titlul regal, acela nu a fost nicidecum primul.

Lownie susține că familia regală și instituțiile statului au ignorat semnalele de alarmă și avertizările repetate ale diplomaților sau poliției, permițând unui comportament neadecvat să continue ani de zile.

Viața lui Andrew este descrisă de autor ca fiind una extravagantă, lipsită de responsabilitate și, uneori, un risc de securitate națională, din cauza vulnerabilității sale la influențe externe. Mai mult, acesta spune că dacă autoritățile ar fi luat măsuri atunci când se impuneau, unele dintre comportamentele lui Andrew ar fi putut fi evitate.

CITEȘTE ȘI:

Prințul William îl considera pe unchiul său, Andrew, „o amenințare”. Care erau temerile viitorului rege

Prințul Harry a fost „frustrat” de-a lungul vremii de comparația cu unchiul său, fostul prinț Andrew. Ce spun apropiații Casei Regale

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Oprah Winfrey s-a îngrășat din nou după ce a renunțat la injecțiile pentru slăbit. „Am vrut doar să fac un test”
Showbiz internațional
Oprah Winfrey s-a îngrășat din nou după ce a renunțat la injecțiile pentru slăbit. „Am vrut doar să…
„Sosia” lui Kim Kardashian a murit! Bărbatul a fost găsit fără viață, într-o cameră de hotel. Ce a făcut cu câteva zile înainte
Showbiz internațional
„Sosia” lui Kim Kardashian a murit! Bărbatul a fost găsit fără viață, într-o cameră de hotel. Ce a…
Șoferii care nu plătesc amenzile rămân fără permis. Cum se face calculul
Mediafax
Șoferii care nu plătesc amenzile rămân fără permis. Cum se face calculul
Ce a răspuns Bolojan la întrebarea Gândul despre referendumul propus de Vlad Gheorghe pentru comasarea București-Ilfov: „Nu am avut timp să mă uit”
Gandul.ro
Ce a răspuns Bolojan la întrebarea Gândul despre referendumul propus de Vlad Gheorghe...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost...
Un singur sat se află între forțele ruse și aproximativ 700.000 de civili din Zaporojie. Moscova trimite două divizii aeropurtate de elită pentru a-l cuceri
Adevarul
Un singur sat se află între forțele ruse și aproximativ 700.000 de civili...
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Digi24
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de...
Investigație The Telegraph: Jeffrey Epstein a mutat mai multe computere în depozite secrete pe întreg teritoriul SUA înainte de percheziții
Mediafax
Investigație The Telegraph: Jeffrey Epstein a mutat mai multe computere în depozite secrete...
Parteneri
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov! A dispărut din lumina reflectoarelor, dar nu a renunțat la pozele incendiare: „Am luat așa o pauză”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov!...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei linge pe degete
Click.ro
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei...
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize, ca în 1945”
Digi 24
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize,...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Promotor.ro
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în...
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de...
Viață sau moarte: Lupta incredibilă a doi piloți F-16 prinși în ambuscadă
go4it.ro
Viață sau moarte: Lupta incredibilă a doi piloți F-16 prinși în ambuscadă
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Ce a răspuns Bolojan la întrebarea Gândul despre referendumul propus de Vlad Gheorghe pentru comasarea București-Ilfov: „Nu am avut timp să mă uit”
Gandul.ro
Ce a răspuns Bolojan la întrebarea Gândul despre referendumul propus de Vlad Gheorghe pentru comasarea...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 25 februarie 2026. Zodia care pleacă în vacanță cu partenerul
Horoscop 25 februarie 2026. Zodia care pleacă în vacanță cu partenerul
Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri uluitoare despre salonul de masaj care are legătură cu văduva lui ...
Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri uluitoare despre salonul de masaj care are legătură cu văduva lui Cotabiță: ”Un soț al unei doamne din politică mai poposea pe acolo”
Cel mai bun loc din casă pentru uscarea hainelor. Cum scapi de mirosul neplăcut din haine
Cel mai bun loc din casă pentru uscarea hainelor. Cum scapi de mirosul neplăcut din haine
Miron Cozma și-a certat iubita în public fără nicio jenă. Romantismul a lipsit complet din peisaj
Miron Cozma și-a certat iubita în public fără nicio jenă. Romantismul a lipsit complet din peisaj
Ce a făcut Denise Rifai de ziua iubirii, în lipsa lui Dan Alexa. Dragobetele nu i-a prins împreună!
Ce a făcut Denise Rifai de ziua iubirii, în lipsa lui Dan Alexa. Dragobetele nu i-a prins împreună!
Silviu Andrei, dezvăluiri despre perioada în care se iubea cu fiica lui Gabriel Cotabiță: ”Eliza ...
Silviu Andrei, dezvăluiri despre perioada în care se iubea cu fiica lui Gabriel Cotabiță: ”Eliza îmi spusese că aflase de la el niște chestii despre Alina”
Vezi toate știrile
×