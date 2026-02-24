Autorul unei cărți despre viața fostului prinț Andrew rupe tăcerea după arestarea fratelui Regelui Charles. „Au fost atâtea momente care ar fi trebuit să fie un semnal de alarmă”

Andrew Lownie, autorul cărții „Entitled”, despre viața fostului prinț Andrew, descrisă de jurnaliștii de la Daily Mail drept „cea mai devastatoare biografii regale scrise vreodată”, vorbește acum despre arestarea fratelui Regelui Charles și spune că acesta a fost destul de protejat de Casa Regală, în ciuda faptului că acesta a avut ani de-a rândul comportamente nepotrivite.

Cartea „Entitled” a fost publicată anul trecut, după patru ani de cercetare. Aceasta construiește o imagine de ansamblu, de la naștere până în prezent, a unui membru al familiei regale a cărui asociere cu Jeffrey Epstein este complet congruentă cu viața sa de până acum, scrie Daily Mail.

Autorul spune că fostului prinț nu i-a fost niciodată refuzat nimic, motiv pentru care a considerat întotdeauna că este suficient să își dorească ceva și să primească acel lucru pe tavă, indiferent că era vorba de lucruri materiale, favoruri sau chiar persoane.

Înainte să se sinucidă, anul trecut, Virginia Giuffre a declarat că a fost traficată de Jeffrey Epstein și violată de Mountbatten-Windsor de trei ori când avea 16 și 17 ani. După o analiză, poliția metropolitană a transmis în decembrie anul trecut că nu va lansa o anchetă penală oficială cu privire la acuzațiile lui Giuffre despre Mountbatten-Windsor, acuzații pe care acesta din urmă le-a negat.

Acuzațiile aduse de Virginia Giuffre nu au fost primele semnale de alarmă

El a susținut mai întâi că „nu-și amintește că a întâlnit-o vreodată pe această doamnă”; apoi, după ce a apărut o fotografie cu ei împreună, că „nu putea explica această fotografie”. Ea a intentat un proces civil împotriva lui în 2021, pe care el l-a soluționat în afara instanței în anul următor, fără a-și recunoaște vina.

Nu a existat transparență cu privire la suma pentru care Giuffre a fost de acord să își retragă acuzațiile, deși se știe că cifra de 2 milioane de lire sterline către organizația caritabilă aleasă de Giuffre, care luptă împotriva traficului sexual, a provenit de la regină. Biroul regelui Charles a negat întotdeauna că acesta a contribuit la achitarea unor sume de bani către Giuffre, dar „din moment ce el conducea totul cu regina până în 2022, trebuie să fi fost conștient de ce se întâmpla”, spune Lownie.

Potrivit autorului, dacă 2022 a fost un moment potrivit pentru a-i retrage lui Mountbatten-Windsor titlul regal, acela nu a fost nicidecum primul.

Lownie susține că familia regală și instituțiile statului au ignorat semnalele de alarmă și avertizările repetate ale diplomaților sau poliției, permițând unui comportament neadecvat să continue ani de zile.

Viața lui Andrew este descrisă de autor ca fiind una extravagantă, lipsită de responsabilitate și, uneori, un risc de securitate națională, din cauza vulnerabilității sale la influențe externe. Mai mult, acesta spune că dacă autoritățile ar fi luat măsuri atunci când se impuneau, unele dintre comportamentele lui Andrew ar fi putut fi evitate.

CITEȘTE ȘI:

Prințul William îl considera pe unchiul său, Andrew, „o amenințare”. Care erau temerile viitorului rege

Prințul Harry a fost „frustrat” de-a lungul vremii de comparația cu unchiul său, fostul prinț Andrew. Ce spun apropiații Casei Regale