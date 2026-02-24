Ce a făcut Denise Rifai de ziua iubirii, în lipsa lui Dan Alexa. Dragobetele nu i-a prins împreună!

Denise Rifai și-a făcut singură cadou de Dragobete? Dacă presupusul iubit Dan Alexa are un program încărcat, prezentatoarea TV a fost nevoită să ia atitudine. Ce și-a cumpărat? CANCAN.RO are toate informațiile explozive.

Dragobetele nu i-a prins pe toți în doi. Deși este sărbătoarea în care celebrăm iubirea, antrenorul Dan Alexa nu prea și-a făcut timp. În urmă cu câteva luni, v-am prezentat poze cu Alexa și Denise, iar din imagini reieșea o idilă perfectă. Fosta prezentatoare de la Kanal D părea că i-a vindecat inima îndurerată a antrenorului, de după divorțul de Andrada. (VEZI AICI MAI MULTE)

Cum și-a petrecut Denise Rifai Dragobetele?

Denise Rifai a fost surprinsă într-una dintre cele mai exclusiviste zone ale Capitalei, în Dorobanți. Realizatoarea TV a ieșit dintr-un magazin select, îmbrăcată într-o ținută atent construită, cămașă bleu cu guler, pantaloni largi în două tonuri, o blană din miel tibetan și o geantă sofisticată, cu lanț auriu, de la Moschino.

Un detaliu nu a trecut neobservat. Denise părea complet în elementul ei, calmă și sigură pe sine. Ținea telefonul în mână, dar mai degrabă părea concentrată pe propriile gânduri decât pe vreun mesaj care ar fi urmat să vină.

Pentru că, dacă tot era Dragobetele și se vorbește peste tot despre iubire, Denise a decis să nu lase lucrurile la voia întâmplării. Fără să aștepte gesturi romantice întârziate, frumoasa șatenă a intrat glonț într-un magazin de bijuterii și și-a făcut singură o surpriză.

Ce bijuterie și-a cumpărat prezentatoarea TV?

Denise a ales să își cumpere un medalion cu pandativ în formă de inimă. Accesoriul poate simboliza mai multe lucruri: independență, iubire de sine sau poate un mesaj discret pentru cineva special. Denise ne-a demonstrat că este o femeie puternică, fără un bărbat la braț.

Cum am mai spus și într-un alt articol, în mod cert, Denise Rifai este atrasă de gentlemani, așa cum este și Dan Alexa, care la un date avut de cei doi a avut grijă să se poarte ca la carte. A ajutat-o să coboare din mașină și i-a cărat geanta realizatoarei TV. (VEZI AICI MAI MULTE)

Nu credem că Dan Alexa nu o să își facă timp să trimită un buchet de flori, chiar dacă el este la Timișoara. Există atâtea firme care fac livrări la domiciliu, soluții sunt, mai trebuie voință. Ziua nu este gata încă, așa că antrenorul mai are timp să o surprindă pe șatenă. Oricum, nu trebuie să existe o sărbătoare pentru a face un gest din inimă, poate antrenorul merge pe această premisă și o răsfață pe Denise Rifai departe de ochii curioșilor.

