Acasă » Exclusiv » Proiectul de la Antene o ține “în priză” pe Denise Rifai. Proaspăt coafată și concentrată maxim la telefon

Proiectul de la Antene o ține “în priză” pe Denise Rifai. Proaspăt coafată și concentrată maxim la telefon

De: Delina Filip 16/02/2026 | 05:50
Proiectul de la Antene o ține “în priză” pe Denise Rifai. Proaspăt coafată și concentrată maxim la telefon
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

După luni întregi de zvonuri, negocieri discrete și așteptări tensionate, piesele s-au așezat, în sfârșit, pe tabla mare a televiziunii. Denise Rifai se pregătește să revină în forță, de această dată la Antene, într-un proiect care are toate șansele să crească audiența trustului Intact. Noul format o va pune cu siguranță în valoare, iar CANCAN.RO a surprins-o pe Denise Rifai în urmă cu puțin timp. Iată cum își pregătește vedeta revenirea pe micile ecrane. 

Denise Rifai este, fără doar și poate, una dintre cele mai fresh prezențe din media. Prezentatoarea a moderat formate de succes, iar recent a dat lovitura cu un nou proiect care se va desfășura la Antena 1. Cel mai probabil, emisiunea lui Denise Rifai va fi difuzată în prime time, iar prezentatoarea intră în scenă cu forțe proaspete, experiență solidă și un stil care nu lasă pe nimeni indiferent. Și, apopo de stil, să știți că vedeta este atentă la toate detaliile, iar fiecare apariție a sa este bine studiată. Iată de ce spunem asta.

Denise Rifai, ultimele pregătiri înainte de noul proiect tv

Zilele acestea, CANCAN.RO a fost pe urmele lui Denise Rifai pentru a afla cum se pregătește de noua etapă din viața sa. Așadar, am surprins-o pe prezentatoarea tv în zona de Nord a Capitalei în timp ce ieșea de la un salon de înfrumusețare. Obrazul subțire cu cheltuială se ține, iar șatena știe bine asta. A ieșit de pe ușa salonului unde a petrecut mai bine de două ore aranjată până la ultima șuviță.

Denise Rifai iese de pe u;a salonului cu părul impecabil și ochii în telefon
Denise Rifai iese de pe ușa salonului cu părul impecabil și ochii în telefon

Apariția lui Denise Rifai nu este deloc una de trecut cu vederea. Vedeta tv poartă un cojoc super-in, perfect pentru temperaturile scăzute, o geantă Casadei, UGG-uri și blugi care îi lasă la vedere gleznele subțiri. Coafura este impecabilă, ca de fiecare dată, cu atât mai mult cu cât Denise Rifai este proaspăt ieșită pe ușile salonului.

Cu ochii în telefon, vedeta parcă se pregătește să zdrobească concurența

Nu își ia ochii din telefon, pare că așteaptă un mesaj sau are un schimb de replici cu cineva. De când cu oferta venită de la Antena, cel mai probabil că prezentatoarea tv este extrem de ocupată.

Se urcă la volanul bolidului ei și se îndreaptă spre alte treburi
Se urcă la volanul bolidului ei și se îndreaptă spre alte treburi

Denise a ajuns apoi la mașina sa parcată în apropiere, a mai aruncat o privire stânga, dreapta, apoi încă o dată ochii în ecran. Deschide portiera mașinii și se urcă la volan, apoi prezentatoarea tv se face nevăzută (pentru moment).

CITEȘTE ȘI: Mutarea anului în televiziune! Cu ce post TV a semnat Denise Rifai: ”Vă promit că o să vă placă!”

ACCESEAZĂ ȘI: Reacția Kanal D după ce Denise Rifai a plecat la Antena 1: „Am adus în fața telespectatorilor

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva minute m-am chinuit să încep show-ul”
Exclusiv
Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva minute…
Alex Bodi detonează bomba la Dan Capatos Show, de la ora 18. Războiul dintre Dorian Popa, Meko și afacerist escaladează!
Exclusiv
Alex Bodi detonează bomba la Dan Capatos Show, de la ora 18. Războiul dintre Dorian Popa, Meko și…
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești asigurat
Mediafax
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești...
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
Gandul.ro
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone...
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
A murit „regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin Blejnar. Era dat în urmărire internaţională din 2015
Adevarul
A murit „regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin...
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Digi24
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții...
UE își reduce criticile la adresa lui Viktor Orbán de teama unor acuzații de interferență în alegeri
Mediafax
UE își reduce criticile la adresa lui Viktor Orbán de teama unor acuzații...
Parteneri
Gabriela Firea, secretul siluetei la 53 de ani! A slăbit 25 de kilograme în doar 3 luni. Dieta specială cu care își păstrează greutatea din adolescență
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gabriela Firea, secretul siluetei la 53 de ani! A slăbit 25 de kilograme în doar...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea roasă.” Sfatul internauților: „Du paltonul la spălătorie!”
Click.ro
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea...
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Digi 24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România,...
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A cerut să fie trimis în țară cu o ambulanță
Digi24
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A...
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum se aplică noua regulă din Codul Rutier
Promotor.ro
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Top 3 aplicații din Apple CarPlay pe care merită să le folosești zilnic. Soluția care rămâne reper în navigație
go4it.ro
Top 3 aplicații din Apple CarPlay pe care merită să le folosești zilnic. Soluția care...
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Descopera.ro
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
Gandul.ro
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de perspicacitate | Identificați cele 3 diferențe dintre aceste două imagini, în cel mult 91 ...
Test de perspicacitate | Identificați cele 3 diferențe dintre aceste două imagini, în cel mult 91 de secunde
Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva ...
Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva minute m-am chinuit să încep show-ul”
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Ce avea asupra lui suspectul crimei din Florești. Detaliul macabru descoperit după uciderea lui Gheorghe ...
Ce avea asupra lui suspectul crimei din Florești. Detaliul macabru descoperit după uciderea lui Gheorghe Chindriș
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care își schimbă radical modul de a trăi, până în aprilie 2028
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care își schimbă radical modul de a trăi, până în aprilie 2028
Vezi toate știrile
×