Proiectul de la Antene o ține “în priză” pe Denise Rifai. Proaspăt coafată și concentrată maxim la telefon

După luni întregi de zvonuri, negocieri discrete și așteptări tensionate, piesele s-au așezat, în sfârșit, pe tabla mare a televiziunii. Denise Rifai se pregătește să revină în forță, de această dată la Antene, într-un proiect care are toate șansele să crească audiența trustului Intact. Noul format o va pune cu siguranță în valoare, iar CANCAN.RO a surprins-o pe Denise Rifai în urmă cu puțin timp. Iată cum își pregătește vedeta revenirea pe micile ecrane.

Denise Rifai este, fără doar și poate, una dintre cele mai fresh prezențe din media. Prezentatoarea a moderat formate de succes, iar recent a dat lovitura cu un nou proiect care se va desfășura la Antena 1. Cel mai probabil, emisiunea lui Denise Rifai va fi difuzată în prime time, iar prezentatoarea intră în scenă cu forțe proaspete, experiență solidă și un stil care nu lasă pe nimeni indiferent. Și, apopo de stil, să știți că vedeta este atentă la toate detaliile, iar fiecare apariție a sa este bine studiată. Iată de ce spunem asta.

Denise Rifai, ultimele pregătiri înainte de noul proiect tv

Zilele acestea, CANCAN.RO a fost pe urmele lui Denise Rifai pentru a afla cum se pregătește de noua etapă din viața sa. Așadar, am surprins-o pe prezentatoarea tv în zona de Nord a Capitalei în timp ce ieșea de la un salon de înfrumusețare. Obrazul subțire cu cheltuială se ține, iar șatena știe bine asta. A ieșit de pe ușa salonului unde a petrecut mai bine de două ore aranjată până la ultima șuviță.

Apariția lui Denise Rifai nu este deloc una de trecut cu vederea. Vedeta tv poartă un cojoc super-in, perfect pentru temperaturile scăzute, o geantă Casadei, UGG-uri și blugi care îi lasă la vedere gleznele subțiri. Coafura este impecabilă, ca de fiecare dată, cu atât mai mult cu cât Denise Rifai este proaspăt ieșită pe ușile salonului.

Cu ochii în telefon, vedeta parcă se pregătește să zdrobească concurența

Nu își ia ochii din telefon, pare că așteaptă un mesaj sau are un schimb de replici cu cineva. De când cu oferta venită de la Antena, cel mai probabil că prezentatoarea tv este extrem de ocupată.

Denise a ajuns apoi la mașina sa parcată în apropiere, a mai aruncat o privire stânga, dreapta, apoi încă o dată ochii în ecran. Deschide portiera mașinii și se urcă la volan, apoi prezentatoarea tv se face nevăzută (pentru moment).

