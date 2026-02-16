Acasă » Știri » Sanda Ladoși a dezvăluit secretul siluetei sale. Cum se menține artista în formă la 56 de ani

Sanda Ladoși a dezvăluit secretul siluetei sale. Cum se menține artista în formă la 56 de ani

De: Denisa Iordache 16/02/2026 | 06:20
Sanda Ladoși a dezvăluit secretul siluetei sale. Cum se menține artista în formă la 56 de ani
Sanda Ladoși a dezvăluit secretul siluetei sale
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Sanda Ladoși este un exemplu pentru toate femeile din România. Forma ei fizică de invidiat stârnește curiozitate în rândul româncelor, care vor să afle care este secretul ei, de fapt. Artista a făcut mărturisiri legate de stilul ei de viață. Toate detaliile în articol. 

La 56 de ani, multe persoane se luptă să-și mențină energia și silueta, însă Sanda Ladoși demonstrează că disciplina și stilul de viață echilibrat fac minuni. Cântăreața impresionează prin formele sale și energia de invidiat. 

Sanda Ladoși a dezvăluit secretul siluetei sale

Sanda Ladoși a recunoscut că nu urmează diete stricte și nu se supune unor restricții alimentare specifice.  Artista a mărturisit că mănânce orice, dar secretul constă în moderație și echilibru. 

„Mănânc de toate, inclusiv slănină și ceapă”, a spus artista. 

Cântăreața spune că secretul formei sale constă în mersul regulat la sală, cel puțin de patru ori pe săptămână, și în efortul fizic constant, care menține trupul și organismul în echilibru. 

„Secretul meu este mersul la sală măcar de patru ori pe săptămână. Ar trebui să mă duc mai mult, dar nu prea am timp. Consider că este de bun simț să facem mișcare. Mie una nu-mi ajunge doar o plimbare, eu trebuie să fac efort fizic, așa e învățat trupul meu. Dar și o plimbare mică, o bicicletă, contează orice tip de mișcare, de la o vârstă. Am făcut o pauză și am simțit! Mă bucur însă că, de trei luni, merg constant la sală și iată că se văd rezultatele. Așa țin în echilibru organismul. 

Îmi mai satisfac și anumite pofte culinare uneori, dar am momente când mă restricționez. Acum de exemplu am ținut post, dar de Crăciun intenționez să mănânc de toate. Nu fac totuși excese”, a povestit Sanda Ladoși pentru click.ro. 

VEZI ȘI: 

”Mi-am pus cortul în cimitir!” Sanda Ladoși are peripeții, nu glumă! Acum le-a scos la iveală: acrobația cu cântec care a dat fiori, mesagerii trimiși de Dumnezeu și… 

Sanda Ladoși, despre Andreea Bălan, colega ei din juriul emisiunii ”Vedeta familiei”, de pe TVR: ”Există contradicții!” 

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc
Știri
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de…
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Știri
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești asigurat
Mediafax
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești...
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
Gandul.ro
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone...
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
A murit „regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin Blejnar. Era dat în urmărire internaţională din 2015
Adevarul
A murit „regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin...
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Digi24
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții...
UE își reduce criticile la adresa lui Viktor Orbán de teama unor acuzații de interferență în alegeri
Mediafax
UE își reduce criticile la adresa lui Viktor Orbán de teama unor acuzații...
Parteneri
Gabriela Firea, secretul siluetei la 53 de ani! A slăbit 25 de kilograme în doar 3 luni. Dieta specială cu care își păstrează greutatea din adolescență
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gabriela Firea, secretul siluetei la 53 de ani! A slăbit 25 de kilograme în doar...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea roasă.” Sfatul internauților: „Du paltonul la spălătorie!”
Click.ro
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea...
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Digi 24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România,...
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A cerut să fie trimis în țară cu o ambulanță
Digi24
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A...
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum se aplică noua regulă din Codul Rutier
Promotor.ro
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Top 3 aplicații din Apple CarPlay pe care merită să le folosești zilnic. Soluția care rămâne reper în navigație
go4it.ro
Top 3 aplicații din Apple CarPlay pe care merită să le folosești zilnic. Soluția care...
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Descopera.ro
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
Gandul.ro
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de perspicacitate | Identificați cele 3 diferențe dintre aceste două imagini, în cel mult 91 ...
Test de perspicacitate | Identificați cele 3 diferențe dintre aceste două imagini, în cel mult 91 de secunde
Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva ...
Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva minute m-am chinuit să încep show-ul”
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Ce avea asupra lui suspectul crimei din Florești. Detaliul macabru descoperit după uciderea lui Gheorghe ...
Ce avea asupra lui suspectul crimei din Florești. Detaliul macabru descoperit după uciderea lui Gheorghe Chindriș
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care își schimbă radical modul de a trăi, până în aprilie 2028
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care își schimbă radical modul de a trăi, până în aprilie 2028
Vezi toate știrile
×