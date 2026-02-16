Sanda Ladoși a dezvăluit secretul siluetei sale. Cum se menține artista în formă la 56 de ani

Sanda Ladoși este un exemplu pentru toate femeile din România. Forma ei fizică de invidiat stârnește curiozitate în rândul româncelor, care vor să afle care este secretul ei, de fapt. Artista a făcut mărturisiri legate de stilul ei de viață. Toate detaliile în articol.

La 56 de ani, multe persoane se luptă să-și mențină energia și silueta, însă Sanda Ladoși demonstrează că disciplina și stilul de viață echilibrat fac minuni. Cântăreața impresionează prin formele sale și energia de invidiat.

Sanda Ladoși a dezvăluit secretul siluetei sale

Sanda Ladoși a recunoscut că nu urmează diete stricte și nu se supune unor restricții alimentare specifice. Artista a mărturisit că mănânce orice, dar secretul constă în moderație și echilibru.

„Mănânc de toate, inclusiv slănină și ceapă”, a spus artista.

Cântăreața spune că secretul formei sale constă în mersul regulat la sală, cel puțin de patru ori pe săptămână, și în efortul fizic constant, care menține trupul și organismul în echilibru.

„Secretul meu este mersul la sală măcar de patru ori pe săptămână. Ar trebui să mă duc mai mult, dar nu prea am timp. Consider că este de bun simț să facem mișcare. Mie una nu-mi ajunge doar o plimbare, eu trebuie să fac efort fizic, așa e învățat trupul meu. Dar și o plimbare mică, o bicicletă, contează orice tip de mișcare, de la o vârstă. Am făcut o pauză și am simțit! Mă bucur însă că, de trei luni, merg constant la sală și iată că se văd rezultatele. Așa țin în echilibru organismul. Îmi mai satisfac și anumite pofte culinare uneori, dar am momente când mă restricționez. Acum de exemplu am ținut post, dar de Crăciun intenționez să mănânc de toate. Nu fac totuși excese”, a povestit Sanda Ladoși pentru click.ro.

