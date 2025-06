Sanda Ladoși, despre Andreea Bălan, colega ei din juriul emisiunii ”Vedeta familiei”, de pe TVR: ”Există contradicții!”

Sanda Ladoși este colegă la masa juriului, de câteva luni, cu Andreea Bălan. Aceasta din urmă a fost cooptată și ea în echipa emisiunii „Vedeta familiei”, difuzată pe TVR. Fără a lăsa loc conflictelor de orgolii sau diferențelor de mentalitate, artista a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre colaborarea cu colega sa mai tânără, precum și despre părerile contradictorii care apar între cele două.

În noul său rol de mentor, Sanda Ladoși a vorbit, de asemenea, în același interviu exclusiv, despre provocările acestei responsabilități și despre importanța unei jurizări corecte. Artista nu ascunde faptul că preferă să le spună copiilor participanți adevărul în față, pentru binele lor, chiar dacă uneori pare destul de dură. Totodată, ea atrage atenția asupra rolului profesorilor și al părinților, care uneori proiectează așteptări nerealiste asupra copiilor.

Sanda Ladoși, despre provocarea de la TVR

CANCAN.RO: De ceva timp, faci parte din juriul unei emisiuni la TVR. Cum ai primit această provocare?

Sanda Ladoși: A venit ca o surpriză pentru mine această colaborare. Și mulțumesc foarte mult Televiziunii Române și în mod special Monicăi, producătoarea emisiunii, lui Mihai Alexandru, care-mi este un prieten bun și un coleg extraordinar. Împreună putem face niște lucruri fantastice, alături de niște copii extrem de talentați. Niște voci bune, niște prezențe scenice extraordinare.

E o provocare de altă natură pentru că la un moment dat, când tu ajungi la un statut, ai bucuria de a descoperi și de a aduce la lumină, de a sprijini noua generație care vine din urmă. Și mi-aș dori ca în clipa în care ei abordează un anume tip de muzică, pe care la un moment dat îl abandonează să rămână consecvenți. Dar această chestie se transformă la o anumită vârstă în acest aspect mercantil, pe care eu din fericire încă nu l-am îmbrățișat și nici nu mai am timp să-l îmbrățișez.

Muzica adevărată transmite emoții. De emoții avem nevoie ca să supraviețuim. Fără emoție ne pierdem ca oameni. Aici trebuie să lucreze tânăra generație care vine din urmă, să nu abandoneze ideea de a transmite din urmă. În afară de bucurie, în afară de melodie, în afară de zona asta senzorială, vizuală, emoția este singurul lucru care-ți dăruiește ție ca artist. Pentru că dacă tu transmiți emoție celui din fața ta, cu siguranță vei fi răsplătit.

„Am încercat și alte lucruri”

CANCAN.RO: Regreți că niciunul dintre copiii tăi nu a îmbrățișat o carieră muzicală?

Sanda Ladoși: N-am nicio problemă cu acest lucru. Pentru că sunt sigură că noi toți venim cu o temă. Eu mă pregăteam pentru medicină și iată ce fac. Am încercat și alte lucruri. Am terminat un liceu pedagogic fiindcă am iubit copiii și am dorit să rămân în zona aceasta a dascălilor, în sfera părinților mei. După aceea, cred că m-am uitat la prea multe filme americane și am vrut să fac Dreptul. Și l-am făcut cu foarte mare plăcere. Deci un alt domeniu. Dar adevărul e că asta trebuia să fac, ce știu eu cel mai bine.

Sanda Ladoși, despre colaborarea cu Andreea Bălan

CANCAN.RO: Ultima jurată venită este Andreea Bălan. Cum vă înțelegeți dat fiind faptul că proveniți din două generații diferite?

Sanda Ladoși: N-are importanță. Eu sunt un om extrem de deschis. Pe Andreea o cunosc de foarte mică. Deci noi nu ne-am cunoscut acum. Ne știm de ceva timp. Și e foarte bine. Fiecare are pata lui de culoare. Și fiecare jurat are personalitatea sa. Iar prin experiența sa, prin gândurile sale, fiecare își spune punctele de vedere. Până la urmă suntem profesioniști cu toții. Și toți avem ideea asta, de a aduce un plus de valoare. Nu neapărat emisiunii. Dar să încercăm să transmitem acestor concurenți niște valori care sunt foarte importante. Și până la urmă, aceste valori, în construcția lor reprezintă baza eventualei meserii p0e care o vor avea eventual în viitor.

CANCAN.RO: Aveți și păreri contradictorii?

Sanda Ladoși: Mai sunt și păreri contradictorii. Eu am o școală mai veche, pe care nu o abandonez. Consider că șapte ani de acasă sunt valabili în orice epocă și în orice situație, indiferent ce se întâmplă în lumea asta. Nu vreau să fac niciun fel de comparație. Vorbesc la modul general. Școala de muzică veche are importanță în consistența carierei, iar mie mi-a făcut foarte bine. Eu de-a lungul anilor, n-am divagat prea tare de de la stilul meu muzical. În 40 de ani, totuși sunt aici. Am rămas aici, probabil și din acest motiv. În general, discuțiile sunt constructive și fiecare jurat percepe valoarea în felul său.

„Mie nu-mi place să mint”

CANCAN.RO: Cât de important este pentru un copil să fie jurizat corect?

Sanda Ladoși: O jurizare corectă e foarte importantă. Poate construi sau poate dărâma. Mie nu-mi place să mint copiii, să le dau vise deșarte. Nu vreau să le creez idei. Cumva, e o chestie foarte delicată. Părinții, oarecum, când își îndrumă copiii în zona asta, toți visează la o carieră. Visează să devină vedete. Dar nu e pentru toată lumea. Și nu o spun cu rea intenție, ci ca o constatare. Mulți au pornit la drum, puțini au rămas. Știind ce înseamnă și știind că nu ești pregătit pentru meseria asta, la un moment dat este foarte posibil să te pierzi. Și atunci, din acest raționament, prefer oarecum să fiu mai francă, nu neapărat mai dură.

CANCAN.RO: Ați provocat vreo lacrimă pe obrazul vreunui copil spunându-i adevărul?

Sanda Ladoși: Au fost lacrimi, dar din păcate, de multe ori din greșeala părinților sau câteodată din cauza profesorilor care-i îndrumă. În general am avut această dorință de a sublinia. Ei sunt micuți. Ei sunt îndrumați. De exemplu, mie poate să-mi placă să cânt orice. Dar vocea mea nu e pregătită pentru acel ceva. Și pui la socoteală, emoția, vârsta, puterea de exprimare. Omul sau copilul, când interpretează muzica respectivă, nu are experiență de viață. Și atunci există o discrepanță între trăirea interioară și rezultatul pe care-l are acolo pe scenă. De regulă aici problema e profesorul care-l îndrumă. Și mulți vor cu disperare ca copilul lor să iasă în evidență cu orice preț. Copiii au voce, dar nu au emoție. Nu se potrivesc piesei. Și din acest motiv, de multe ori se pierde. Iar copiii nu au nicio vină.

