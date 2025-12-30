Acasă » Exclusiv » Bianca Drăgușanu îl părăsește pe Gabi Bădălău?! Carmen Harra avertizează: 2026, anul schimbărilor radicale în dragoste: „Ea va lua decizia”

Bianca Drăgușanu îl părăsește pe Gabi Bădălău?! Carmen Harra avertizează: 2026, anul schimbărilor radicale în dragoste: „Ea va lua decizia”

De: Loriana Dasoveanu 30/12/2025 | 23:40
Anul 2026 ne bate la ușă și, din spusele astrologilor pare să fie un an mai bun din toate punctele de vedere: atât pe plan sentimental, cât și pe plan personal.Carmen Harra, cunoscuta astrologă, a declarat că 2026 va fi un an care le va influența viața multora dintre noi într-un mod semnificativ, de la relațiile de cuplu, la evoluția personală și profesională. Acesta se preconizează a fi un an de resetare sau de evoluție, iar ceea ce va rezulta din această schimbare va aduce fie căsătorii, fie despărțiri. CANCAN.RO a aflat ce se va întâmpla cu cele mai mediatizate cupluri de la noi. Unele rămân împreună și construiesc ceva măreț, altele ajung la divorțuri și despărțiri. 

Carmen Harra a spus cum sunt aspectate lucrurile pentru anul următor. Aceasta susține că 2026 este un an care le poate influența viața în moduri profunde, pe toate planurile: personal, profesional și social, fiind un an de resetare sau de evoluție, așa că ori va duce la căsătorie ori la divorțuri și despărțiri dureroase. Iată cum sunt aspectate câteva dintre cele mai cunoscute cupluri din România.

Alexia Eram și Tonghi – Începutul unui nou capitol?!

Unul dintre cele mai urmărite cupluri din ultimii ani este, fără îndoială, Alexia Eram și iubitul ei, Tonghi. După o relație de opt ani cu Mario Fresh, fiica Andreei Esca trăiește de doi ani alături de Tonghi, un tânăr care pare să o facă fericită. Conform astrologului Carmen Harra, anul 2026 ar putea fi anul în care cei doi vor face următorul pas important în relația lor.

„Alexia Eram a terminat un ciclu de opt ani de relație cu fostul. A început relația cu băiatul nou într-un an foarte benefic pentru relații. Anul 2024, deși a fost un an karmic, a fost destul de benefic pentru relații, căsătorii. Anul 2026 este un an foarte bun pentru căsătorie, deci persoanele care se vor căsători anul acesta sunt foarte bine aspectate. E un an bun să pornești la drum cu un nou partener de viață, să treci la altă etapă cu el”, a spus Carmen Harra pentru CANCAN.RO.

Ce se va întâmpla cu Alexia si Tonghi

Ioana și Ilie Năstase încheie definitiv socotelile, spune Carmen Harra

Un alt cuplu extrem de mediatizat este cel format din Ioana și Ilie Năstase. După o relație controversată și multe momente dificile, se pare că cei doi sunt pe cale de a se despărți. Carmen Harra nu ezită să spună că, în cazul lor, divorțul este aproape sigur. Cei doi ar urma să încheie un ciclu de șapte ani și să își urmeze drumurile separate. În acest caz, 2026 va fi un an de „resetare” pentru ei.

„Ioana și Ilie Năstase se despart sigur, se va pronunța divorțul. Mă mir că relația lor a rezistat atâta timp. Din ce observ, cred că le-a fost destul de greu să o mențină. În orice caz, cei doi se despart, relația lor se încheie după o cifră fatidică de șapte ani”, a dezvăluit celebra prezicătoare.

Ioana si Ilie Nastase vor divorța, după previziunile lui Carmen Harra

Bianca Drăgușanu îl părăsește pe Gabi Bădălău?! „Ea va lua decizia”

Un alt cuplu controversat este cel format din Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău. Diva și afaceristul sunt împreună de cinci ani, iar relația lor a suferit numeroase despărțiri și împăcări. Orice s-a întâmplat, cei doi s-au împăcat, dar anul acesta se pare că ulciorul nu mai merge la apă. Anul 2026, spune Carmen Harra, va fi cel în care cei doi își vor spune adio definitiv, la dorința divei.

„Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău se despart și ei. Ea este cea care va lua decizia. Ei au început relația în urmă cu cinci ani, însă la acea vreme și nu era bine aspectată. În orice caz, cei doi se vor despărți în 2026 și fiecare va începe un drum nou”, a spus Carmen Harra.

×