Persoanele cu dublă cetățenie nu vor mai putea intra în Marea Britanie dacă nu au pașaport britanic. De când intră în vigoare măsura

Cetățenii britanici cu dublă cetățenie au fost avertizați că li se poate refuza îmbarcarea pe un zbor, feribot sau tren către Marea Britanie după 25 februarie, cu excepția cazului în care dețin un pașaport britanic valabil.

Avertismentul Ministerului de Interne vine pe fondul numeroaselor reclamații din partea britanicilor care locuiesc sau călătoresc în străinătate și care s-au trezit brusc în pericol de a nu fi lăsați să intre în Marea Britanie, scrie The Guardian.

Problema a apărut din cauza unei modificări a controalelor la frontieră din 25 februarie, când toți cei care călătoresc în Marea Britanie vor avea nevoie de permisiune de călătorie, cu excepția cazului în care sunt cetățeni britanici sau irlandezi sau sunt scutiți de permisiunea de a călători. Vizitatorii pentru sejururi scurte trebuie să solicite o autorizație electronică de călătorie care costă 16 lire sterline.

Însă persoanele cu dublă cetățenie, britanică și a unei alte țări, vor fi, pentru prima dată, obligați să își prezinte pașaportul britanic pentru a călători în Marea Britanie sau să plătească ceea ce mulți consideră a fi un preț prohibitiv, de 589 de lire sterline, pentru un „certificat de drept” care să fie atașat la pașaportul lor cu a doua cetățenie pentru a se îmbarca într-un avion, feribot sau tren.

Cetățenii britanici cu dublă cetățenie sunt nemulțumiți

O britanică stabilită în Germania de ani de zile și care are dublă cetățenie a declarat că se teme că schimbările îi vor afecta pe copiii ei, în special pe fiul ei, care urmează să călătorească în Marea Britanie peste patru săptămâni.

„Sunt foarte deranjată că sunt tratată din nou ca o garanție a Brexitului, cu această modificare arbitrară, mioapă și cu preaviz scurt”, a spus ea.

Deși Guvernul de la Londra a introdus regulile anul trecut, ea și mulți alții consideră că acestea nu au fost comunicate bine celor care locuiesc în străinătate și că păstrarea a două pașapoarte pentru o familie este un „lux” scump pe care nu toată lumea și-l poate permite.

O femeie britanică stabilită în Spania de mai bine de 30 de ani a ales să obțină cetățenia spaniolă din cauza Brexitului și până acum era liberă să meargă în Marea Britanie cu pașaportul spaniol.

Însă Spania impune cetățenilor străini care se naturalizează să renunțe la cetățenia anterioară, iar prezentarea pașaportului britanic la aeroport îi va pune în pericol legal cetățenia spaniolă, spune ea.

Ea spune că este conștientă că mulți vor argumenta că nu ar fi trebuit să renunțe la pașaportul britanic, dar că această modificare a regulilor se va aplica multor copii ai cetățenilor britanici născuți în Spania, care nu au deținut niciodată un pașaport britanic, dar ale căror dosare îi vor arăta ca având dublă cetățenie la controlul de frontieră.

