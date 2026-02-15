Acasă » Exclusiv » Doliu în familia lui Jador, de Valentine’s Day. Artistul nu a putut să-i fie alături soției: „A murit”

Doliu în familia lui Jador, de Valentine's Day. Artistul nu a putut să-i fie alături soției: „A murit"

De: Loriana Dasoveanu 15/02/2026 | 22:30
Doliu în familia lui Jador, de Valentine's Day. Artistul nu a putut să-i fie alături soției: A murit
Viața lui Jador a intrat într-o etapă complet nouă în momentul în care a cunoscut-o pe Oana Ciocan, femeia care i-a devenit soție și care l-a făcut, între timp, și tată. Jador și-a schimbat prioritățile și modul în care se raportează la familie, dar nu lasă nici cariera pe loc secund. Cu toate că artistul continuă să fie prezent pe scenele din țară și străinătate, iar Oana se ocupă de creșterea fiului lor, cei doi găsesc echilibrul în familie. Recent însă, bruneta a suferit o pierdere uriașă, iar soțul ei nu i-a putut fi alături. CANCAN.RO a stat de vorbă cu Jador care ne-a dezvăluit totul. 

Dacă pentru majoritatea cuplurilor din țară, Ziua Îndrgăostiților este motiv de sărbătoare, în ceea ce-i privește pe Jador și soția lui, Oana Ciocan, anul acesta nu a fost cazul de nicio petrecere și cu atât mai puțin de romantism. Oana a suferit o pierdere în familie, motiv pentru care orice plan a fost anulat. Pe de cealaltă parte, soțul ei, Jador se ocupă de viața profesională și onorează evenimentele trecute în agendă.

Jador și Oana Ciocan, momente grele în luna iubirii: „A suferit o pierdere”

CANCAN.RO a stat de vorbă cu Jador care se afla la mii de kilometri distanță de soția lui. Oana Ciocan a suferit o pierdere, căci bunicul său a decedat recent, așa că a fost nevoită să stea în țară și să se ocupe de detaliile înmormântării.

„De Valentine`s Day am cântat, sunt în Spania, în Madrid. Am cântat cuplurilor îndrăgostite, dar nu am fost cu Oana și copilul. Așa cum știți, băiatul meu este foarte mic și nu poate să zboare, eu trebuia să îmi onorez contractele, plus că oricum nu ar fi putut veni pentru că a suferit o pierdere. A murit bunicul Oanei”, a spus Jador.

Jador și Oana Ciocan trec prin momente dificile
Jador și Oana Ciocan trec prin momente dificile

Deși și-a dorit să fie alături de soția lui în aceste momente sensibile, programul profesional nu i-a permis lui Jador să ajungă acasă atât de repede. Artistul ne dezvăluie că Oana este însă înconjurată de familia ei, iar fiul lor este bine îngrijit, astfel că el continuă să-și respecte angajamentele, chiar și în aceste momente greu încercate.

„Ea este la țară, eu pe drumuri, azi ajung în țară. Cel mic este cu Oana și cu familia ei, au grijă de el, totul este sub control. Eu, din păcate nu voi reuși să ajung, va trebui să ajung în Constanța, mai am evenimente de onorat”, a spus artistul pentru CANCAN.RO.

Jador traversează o perioadă extrem de aglomerată, cu multe deplasări și concerte, dar spune că încearcă să îmbine cât mai bine rolul de tată și soț, cu cel de artist, fără să neglijeze nicio parte. Tototdată. schimbările din viața personală l-au determinat să acorde mai multă atenție sănătății sale, astfel că Jador a slăbit 16 kilograme.

„Am slăbit mai multe kilograme că am vrut eu și probabil că mai slăbesc. Am slăbit că am vrut eu, să mă simt mai bine, să am mai multă energie, să fiu sănătos”, a declarat el.

×